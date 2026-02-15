За что в Казахстане могут высадить из поезда прямо в пути

Пассажирам железнодорожного транспорта напомнили о правилах поведения в поездах дальнего следования. В АО "Пассажирские перевозки" подчеркнули: соблюдение установленных норм — это не формальность, а необходимое условие безопасности, порядка и комфорта во время поездки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ниже — полный перечень действий, которые строго запрещены во время путешествия на поезде.
Находиться в вагоне разрешается только при наличии действующего проездного документа. Проводник вправе проверить билет в любое время поездки.
Если пассажир не сможет подтвердить право на проезд, его могут высадить на ближайшей станции.
Для поездки с ребенком необходимо иметь документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего, а также подтверждающие родство или законное сопровождение.
При отсутствии таких документов пассажиру могут отказать в посадке.
Каждый пассажир может бесплатно перевозить багаж в пределах установленной нормы — до 35 килограммов.
Если вес превышен, необходимо заранее оформить перевозку и оплатить услугу. Провоз неоформленного багажа считается нарушением правил.
Домашние животные допускаются к перевозке только при наличии необходимых ветеринарных справок и разрешительных документов.
Их отсутствие может стать основанием для отказа в посадке.
Курение полностью запрещено во всех вагонах — как обычных, так и электронных сигарет.
Это правило связано с требованиями пожарной безопасности и заботой о здоровье пассажиров.
Самовольное применение стоп-крана считается серьезным нарушением.
Такие действия:
нарушают график движения;
создают неудобства другим пассажирам;
могут повлечь административную ответственность.
Категорически запрещено перевозить:
наркотические вещества;
взрывоопасные предметы;
опасные острые предметы.
При обнаружении подобных нарушений пассажир может быть передан правоохранительным органам.
Любые формы насилия или агрессивного поведения — физические или словесные — недопустимы.
За нарушение общественного порядка пассажира могут снять с поезда на ближайшей станции.
Покидать поезд можно только:
на станциях,
через предназначенные для этого двери.
Попытка выйти на ходу представляет прямую угрозу жизни и здоровью.
Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества перевозчика запрещены.
Такие действия могут привести к высадке пассажира и последующей ответственности.
Алкоголь разрешено употреблять только в вагонах-ресторанах и в рамках установленных правил.
В остальных вагонах это запрещено и может привести к административным мерам и высадке.
Если у путешественников возникают вопросы по сервису или качеству обслуживания, можно воспользоваться следующими способами связи:
WhatsApp: +7 776 714 5686
QR-код в вагоне для перехода в чат поддержки
бесплатная справочная служба: 1433
