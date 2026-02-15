За что в Казахстане могут высадить из поезда прямо в пути

Пассажирам железнодорожного транспорта напомнили о правилах поведения в поездах дальнего следования. В АО "Пассажирские перевозки" подчеркнули: соблюдение установленных норм — это не формальность, а необходимое условие безопасности, порядка и комфорта во время поездки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Photo : Официальная страница Қазақстан темір жолы в социальных сетях

Ниже — полный перечень действий, которые строго запрещены во время путешествия на поезде.

Проезд без билета

Находиться в вагоне разрешается только при наличии действующего проездного документа. Проводник вправе проверить билет в любое время поездки.

Если пассажир не сможет подтвердить право на проезд, его могут высадить на ближайшей станции.

Перевозка детей без документов

Для поездки с ребенком необходимо иметь документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего, а также подтверждающие родство или законное сопровождение.

При отсутствии таких документов пассажиру могут отказать в посадке.

Багаж сверх нормы без оформления

Каждый пассажир может бесплатно перевозить багаж в пределах установленной нормы — до 35 килограммов.

Если вес превышен, необходимо заранее оформить перевозку и оплатить услугу. Провоз неоформленного багажа считается нарушением правил.

Перевозка животных без ветеринарных документов

Домашние животные допускаются к перевозке только при наличии необходимых ветеринарных справок и разрешительных документов.

Их отсутствие может стать основанием для отказа в посадке.

Курение в поезде

Курение полностью запрещено во всех вагонах — как обычных, так и электронных сигарет.

Это правило связано с требованиями пожарной безопасности и заботой о здоровье пассажиров.

Использование стоп-крана без причины

Самовольное применение стоп-крана считается серьезным нарушением.

Такие действия:

нарушают график движения;

создают неудобства другим пассажирам;

могут повлечь административную ответственность.

Провоз запрещенных предметов и веществ

Категорически запрещено перевозить:

наркотические вещества;

взрывоопасные предметы;

опасные острые предметы.

При обнаружении подобных нарушений пассажир может быть передан правоохранительным органам.

Агрессия и конфликты

Любые формы насилия или агрессивного поведения — физические или словесные — недопустимы.

За нарушение общественного порядка пассажира могут снять с поезда на ближайшей станции.

Выход из поезда во время движения

Покидать поезд можно только:

на станциях,

через предназначенные для этого двери.

Попытка выйти на ходу представляет прямую угрозу жизни и здоровью.

Порча имущества и мусор

Вандализм, загрязнение вагонов и повреждение имущества перевозчика запрещены.

Такие действия могут привести к высадке пассажира и последующей ответственности.

Употребление алкоголя

Алкоголь разрешено употреблять только в вагонах-ресторанах и в рамках установленных правил.

В остальных вагонах это запрещено и может привести к административным мерам и высадке.

Куда обращаться пассажирам

Если у путешественников возникают вопросы по сервису или качеству обслуживания, можно воспользоваться следующими способами связи: