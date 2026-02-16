Мишабай покорил лёд: сколько стоит золотой прыжок Михаила Шайдорова

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сделал невозможное — завоевал золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии. Но сколько стоит такой успех, и какие эмоции вызвала победа среди звезд страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.
После короткой программы казахстанский спортсмен занимал лишь пятую строчку, набрав 92,94 балла. Однако произвольная программа стала настоящим шедевром: Шайдоров набрал 198,64 балла, исполнив пять четверных прыжков. Общая сумма 291,58 позволила ему подняться на первую позицию и завоевать олимпийское золото.
По законам Казахстана, победителю зимних Олимпийских игр полагается премия в размере 250 тысяч долларов, что эквивалентно 123,9 миллионам тенге.
Для сравнения:
Серебряные медали — 150 тысяч долларов (74,3 миллиона тенге)
Бронзовые медали — 75 тысяч долларов (37,1 миллиона тенге)
Таким образом, один блестящий прокат может стать не только спортивным, но и материальным триумфом.
Михаила поздравил знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген, ласково назвав его «Мишабаем» и «золотым мальчиком». В Instagram артист отметил, что выбор Шайдоровым композиции в его исполнении стал особенно радостным сюрпризом.
«Поздравляю с олимпийским золотом! Дорогие соотечественники, какой же это праздник!» — написал Димаш.
Он также вспомнил о трагически погибшем Денисе Тене, подчеркнув, что Шайдоров исполнил свой долг перед старшим братом и народом.
В завершение Димаш пообещал фигуристу подарок: автомобиль — «железного коня» за выдающийся прокат.
Золото Шайдорова стало второй золотой медалью страны в истории зимних Олимпийских игр и первой в фигурном катании. Первая золотая медаль была завоевана лыжником Владимиром Смирновым в 1994 году.
Таким образом, Михаил Шайдоров вписал своё имя в историю казахстанского спорта, а его победа вдохновляет новых спортсменов стремиться к вершинам олимпийского пьедестала.
