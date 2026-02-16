18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.02.2026, 20:28

Мишабай покорил лёд: сколько стоит золотой прыжок Михаила Шайдорова

Новости Казахстана 0 547

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сделал невозможное — завоевал золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии. Но сколько стоит такой успех, и какие эмоции вызвала победа среди звезд страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Фото МТС РК/ Сали Сабиров
Фото МТС РК/ Сали Сабиров

Путь к золотому пьедесталу: от пятого места до триумфа

После короткой программы казахстанский спортсмен занимал лишь пятую строчку, набрав 92,94 балла. Однако произвольная программа стала настоящим шедевром: Шайдоров набрал 198,64 балла, исполнив пять четверных прыжков. Общая сумма 291,58 позволила ему подняться на первую позицию и завоевать олимпийское золото.

Олимпийская премия: 250 тысяч долларов за один успех

По законам Казахстана, победителю зимних Олимпийских игр полагается премия в размере 250 тысяч долларов, что эквивалентно 123,9 миллионам тенге.

Для сравнения:

  • Серебряные медали — 150 тысяч долларов (74,3 миллиона тенге)

  • Бронзовые медали — 75 тысяч долларов (37,1 миллиона тенге)

Таким образом, один блестящий прокат может стать не только спортивным, но и материальным триумфом.

Поддержка звезд: поздравления от Димаша Кудайбергена

Михаила поздравил знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген, ласково назвав его «Мишабаем» и «золотым мальчиком». В Instagram артист отметил, что выбор Шайдоровым композиции в его исполнении стал особенно радостным сюрпризом.

«Поздравляю с олимпийским золотом! Дорогие соотечественники, какой же это праздник!» — написал Димаш.

Он также вспомнил о трагически погибшем Денисе Тене, подчеркнув, что Шайдоров исполнил свой долг перед старшим братом и народом.

В завершение Димаш пообещал фигуристу подарок: автомобиль — «железного коня» за выдающийся прокат.

Исторический момент для Казахстана

Золото Шайдорова стало второй золотой медалью страны в истории зимних Олимпийских игр и первой в фигурном катании. Первая золотая медаль была завоевана лыжником Владимиром Смирновым в 1994 году.

Таким образом, Михаил Шайдоров вписал своё имя в историю казахстанского спорта, а его победа вдохновляет новых спортсменов стремиться к вершинам олимпийского пьедестала.

Beloff
Beloff
Ну Димка Богданов, конечно, ляпнул...
15.02.2026, 16:17
