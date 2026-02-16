Министерство обороны выступило с обращением в связи с передвижением военной техники в городах Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана сделали официальное обращение к гражданам в связи с передвижением военной техники в южных регионах страны. Ведомство подчеркнуло: речь идет не о чрезвычайной ситуации, а о плановой проверке боеготовности Вооружённых Сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Что происходит: разъяснение ведомства

По информации пресс-службы Министерство обороны Республики Казахстан, по поручению главы оборонного ведомства проводится комплексная проверка органов военного управления и воинских частей.

Мероприятия проходят в штатном режиме и направлены на оценку:

уровня готовности подразделений;

слаженности действий личного состава;

состояния техники и вооружения;

оперативности систем управления.

Проверка носит плановый характер и входит в ежегодный цикл мероприятий по поддержанию обороноспособности страны.

Где и когда будет перемещаться техника

В рамках проверки с 16 по 18 февраля предусмотрено передвижение военной техники в нескольких городах юга Казахстана:

Алматы

Конаев

Талдыкорган

Жителям этих городов и прилегающих районов стоит учитывать, что в указанный период на отдельных участках дорог возможно временное ограничение движения. Речь идет о краткосрочных мерах, необходимых для безопасного проезда колонн.

Почему подобные проверки проводятся регулярно

В Министерстве обороны поясняют, что подобные мероприятия — стандартная практика для любой армии. Их цель — не демонстрация силы, а:

поддержание дисциплины и боевой выучки;

проверка логистических маршрутов;

тестирование координации между различными подразделениями;

оценка готовности к оперативному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.

Такие проверки позволяют выявить возможные слабые места и своевременно их устранить.

Ограничения на дорогах: к чему готовиться водителям

В ведомстве предупредили, что:

возможны временные перекрытия отдельных участков трасс;

движение может регулироваться сотрудниками соответствующих служб;

задержки носят кратковременный характер.

Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты передвижения.

Важное предупреждение: не поддаваться слухам

Отдельно в оборонном ведомстве обратились к представителям СМИ и пользователям социальных сетей. В условиях активного информационного пространства любое появление военной техники может вызвать домыслы и спекуляции.

В министерстве призвали:

не распространять непроверенные сообщения;

не доверять анонимным источникам;

ориентироваться исключительно на официальные заявления.

Подчеркивается, что проверка проходит в плановом режиме и не связана с какими-либо внештатными событиями.

Итог

Передвижение военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане — часть плановой проверки Вооружённых Сил Казахстана. Временные неудобства на дорогах носят технический характер и продлятся всего несколько дней.

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.