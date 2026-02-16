18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.02.2026, 07:11

Министерство обороны выступило с обращением в связи с передвижением военной техники в городах Казахстана

Новости Казахстана 0 506

В Министерстве обороны Казахстана сделали официальное обращение к гражданам в связи с передвижением военной техники в южных регионах страны. Ведомство подчеркнуло: речь идет не о чрезвычайной ситуации, а о плановой проверке боеготовности Вооружённых Сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz

Что происходит: разъяснение ведомства

По информации пресс-службы Министерство обороны Республики Казахстан, по поручению главы оборонного ведомства проводится комплексная проверка органов военного управления и воинских частей.

Мероприятия проходят в штатном режиме и направлены на оценку:

  • уровня готовности подразделений;

  • слаженности действий личного состава;

  • состояния техники и вооружения;

  • оперативности систем управления.

Проверка носит плановый характер и входит в ежегодный цикл мероприятий по поддержанию обороноспособности страны.

Где и когда будет перемещаться техника

В рамках проверки с 16 по 18 февраля предусмотрено передвижение военной техники в нескольких городах юга Казахстана:

  • Алматы

  • Конаев

  • Талдыкорган

Жителям этих городов и прилегающих районов стоит учитывать, что в указанный период на отдельных участках дорог возможно временное ограничение движения. Речь идет о краткосрочных мерах, необходимых для безопасного проезда колонн.

Почему подобные проверки проводятся регулярно

В Министерстве обороны поясняют, что подобные мероприятия — стандартная практика для любой армии. Их цель — не демонстрация силы, а:

  • поддержание дисциплины и боевой выучки;

  • проверка логистических маршрутов;

  • тестирование координации между различными подразделениями;

  • оценка готовности к оперативному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.

Такие проверки позволяют выявить возможные слабые места и своевременно их устранить.

Ограничения на дорогах: к чему готовиться водителям

В ведомстве предупредили, что:

  • возможны временные перекрытия отдельных участков трасс;

  • движение может регулироваться сотрудниками соответствующих служб;

  • задержки носят кратковременный характер.

Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты передвижения.

Важное предупреждение: не поддаваться слухам

Отдельно в оборонном ведомстве обратились к представителям СМИ и пользователям социальных сетей. В условиях активного информационного пространства любое появление военной техники может вызвать домыслы и спекуляции.

В министерстве призвали:

  • не распространять непроверенные сообщения;

  • не доверять анонимным источникам;

  • ориентироваться исключительно на официальные заявления.

Подчеркивается, что проверка проходит в плановом режиме и не связана с какими-либо внештатными событиями.

Итог

Передвижение военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане — часть плановой проверки Вооружённых Сил Казахстана. Временные неудобства на дорогах носят технический характер и продлятся всего несколько дней.

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь