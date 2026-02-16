Министерство обороны выступило с обращением в связи с передвижением военной техники в городах Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана сделали официальное обращение к гражданам в связи с передвижением военной техники в южных регионах страны. Ведомство подчеркнуло: речь идет не о чрезвычайной ситуации, а о плановой проверке боеготовности Вооружённых Сил, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По информации пресс-службы Министерство обороны Республики Казахстан, по поручению главы оборонного ведомства проводится комплексная проверка органов военного управления и воинских частей.
Мероприятия проходят в штатном режиме и направлены на оценку:
уровня готовности подразделений;
слаженности действий личного состава;
состояния техники и вооружения;
оперативности систем управления.
Проверка носит плановый характер и входит в ежегодный цикл мероприятий по поддержанию обороноспособности страны.
В рамках проверки с 16 по 18 февраля предусмотрено передвижение военной техники в нескольких городах юга Казахстана:
Алматы
Конаев
Талдыкорган
Жителям этих городов и прилегающих районов стоит учитывать, что в указанный период на отдельных участках дорог возможно временное ограничение движения. Речь идет о краткосрочных мерах, необходимых для безопасного проезда колонн.
В Министерстве обороны поясняют, что подобные мероприятия — стандартная практика для любой армии. Их цель — не демонстрация силы, а:
поддержание дисциплины и боевой выучки;
проверка логистических маршрутов;
тестирование координации между различными подразделениями;
оценка готовности к оперативному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.
Такие проверки позволяют выявить возможные слабые места и своевременно их устранить.
В ведомстве предупредили, что:
возможны временные перекрытия отдельных участков трасс;
движение может регулироваться сотрудниками соответствующих служб;
задержки носят кратковременный характер.
Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты передвижения.
Отдельно в оборонном ведомстве обратились к представителям СМИ и пользователям социальных сетей. В условиях активного информационного пространства любое появление военной техники может вызвать домыслы и спекуляции.
В министерстве призвали:
не распространять непроверенные сообщения;
не доверять анонимным источникам;
ориентироваться исключительно на официальные заявления.
Подчеркивается, что проверка проходит в плановом режиме и не связана с какими-либо внештатными событиями.
Передвижение военной техники в Алматы, Конаеве и Талдыкоргане — часть плановой проверки Вооружённых Сил Казахстана. Временные неудобства на дорогах носят технический характер и продлятся всего несколько дней.
Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
