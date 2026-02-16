Офицер армии Казахстана лишен звания и должности за обман призывников и миллионные взятки

В Павлодаре разгорелся резонансный случай коррупции среди военных. Офицера департамента по делам обороны Павлодарской области лишили звания и должности за обман призывников, которые пытались избежать срочной службы в армии через «платные услуги», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: stock.adobe.com

По данным из «Судебного кабинета», несколько молодых людей, получивших повестки, обратились к знакомым, а те — к 32-летнему сотруднику отдела организации служебной деятельности. Офицер, гражданин Н., пообещал помочь с освобождением от армии за денежное вознаграждение.

Сколько стоило «освобождение» от службы

Согласно судебным материалам, цена «услуг» офицера колебалась от 250 тысяч до 1,4 миллиона тенге. Деньги передавались как наличными, так и переводами на банковские карты родных военного.

В одном из эпизодов к Н. обратился даже военнообязанный из запаса, который пытался уклониться от прохождения военно-полевых сборов. Суд отметил, что офицер понимал невозможность законного решения вопроса, но целенаправленно ввел граждан в заблуждение с целью хищения средств.

«Подсудимый Н., достоверно зная, что в силу своего должностного положения не может способствовать освобождению от прохождения срочной воинской службы, задался преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана», — говорится в судебном документе.

Четыре эпизода и ущерб на миллионы

Всего расследованием установлено четыре эпизода, в которых офицер получил 3,6 миллиона тенге. Все призывники, заплатившие деньги, в итоге были признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья.

Именно тогда они и обратились с заявлениями в Комитет национальной безопасности. Среди потерпевших была и мать одного из призывников, которая заявила, что с неё незаконно взяли миллион тенге, но обещанного результата не добились.

Суд и наказание

Офицер признал вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: раскаяние, содействие следствию, наличие малолетних детей и добровольное возмещение вреда. Вместе с тем отягчающим фактором стало нарушение воинской присяги.

Военный суд Семейского гарнизона признал гражданина Н. виновным по статье 190 части 3, пунктам 2 и 4 — «Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, неоднократно».

Ему назначен штраф в восьмикратном размере похищенного — 29,2 миллиона тенге. С учетом времени под домашним арестом, выплатить он должен 28,46 миллиона тенге в течение шести месяцев. Также офицер лишен звания «лейтенант» и пожизненного права занимать государственные должности.

Что будет с деньгами и потерпевшими

Суд постановил изъятые у осуждённого средства обратить в доход государства. Кроме того, назначен принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим — 78 640 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу, а дальнейшие меры в отношении граждан, передававших деньги, в документах не уточнены.

Законодательная база

Действующая статья УК РК 367 «Дача взятки» предусматривает штраф от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки или лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Таким образом, этот случай стал показательной историей о том, как жажда легкой наживы для отдельного офицера обернулась утратой карьеры, репутации и солидного штрафа.