16.02.2026, 08:33

Российский комментатор оштрафован за оскорбление юных хоккеистов из Казахстана

Новости Казахстана 0 507

В Омске российский спортивный комментатор Максим Гречанин получил административное наказание за публичное унижение игроков детской хоккейной команды "Астана". Инцидент произошёл во время прямой трансляции матча, вызвав резонанс в СМИ и среди спортивной общественности, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Причина наказания: оскорбление по национальному признаку

Как сообщается в Telegram-канале судов Омской области, прокуратура возбудила против Гречанина дело по статье 20.3.1 КоАП РФ. Закон предусматривает ответственность за действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично.

Суд установил, что 5 января 2026 года, находясь в академии хоккея "Авангард" и в момент включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК "Сибирь" и ХК "Астана". Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их "чебуродами".

Игнорирование судебного вызова

Отмечается, что на заседание Гречанин не явился, несмотря на то, что был надлежащим образом уведомлён о необходимости присутствия. Суд рассмотрел материалы дела без его участия, сосредоточив внимание на доказательствах, подтверждающих факт публичного оскорбления.

Решение суда: штраф и предупреждение

По итогам рассмотрения, Куйбышевский районный суд Омска признал действия Гречанина административным правонарушением. Комментатору назначен штраф в размере 10 тысяч рублей (около 64 тысяч тенге) за нарушение, связанное с унижением достоинства иностранных спортсменов.

Суд подчеркнул, что действия, направленные на дискриминацию и оскорбление спортсменов по национальному признаку, недопустимы, особенно в публичных эфирах, где могут присутствовать тысячи зрителей.

Постановление ещё не вступило в законную силу

В настоящее время решение суда может быть обжаловано. Однако резонанс дела уже привлек внимание спортивных сообществ России и Казахстана, подчеркнув необходимость этического поведения комментаторов и уважения к спортсменам независимо от их национальности.

1
4
1
