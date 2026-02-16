Российский комментатор оштрафован за оскорбление юных хоккеистов из Казахстана

В Омске российский спортивный комментатор Максим Гречанин получил административное наказание за публичное унижение игроков детской хоккейной команды "Астана". Инцидент произошёл во время прямой трансляции матча, вызвав резонанс в СМИ и среди спортивной общественности, сообщает Lada.kz.
Как сообщается в Telegram-канале судов Омской области, прокуратура возбудила против Гречанина дело по статье 20.3.1 КоАП РФ. Закон предусматривает ответственность за действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично.
Суд установил, что 5 января 2026 года, находясь в академии хоккея "Авангард" и в момент включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК "Сибирь" и ХК "Астана". Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их "чебуродами".
Отмечается, что на заседание Гречанин не явился, несмотря на то, что был надлежащим образом уведомлён о необходимости присутствия. Суд рассмотрел материалы дела без его участия, сосредоточив внимание на доказательствах, подтверждающих факт публичного оскорбления.
По итогам рассмотрения, Куйбышевский районный суд Омска признал действия Гречанина административным правонарушением. Комментатору назначен штраф в размере 10 тысяч рублей (около 64 тысяч тенге) за нарушение, связанное с унижением достоинства иностранных спортсменов.
Суд подчеркнул, что действия, направленные на дискриминацию и оскорбление спортсменов по национальному признаку, недопустимы, особенно в публичных эфирах, где могут присутствовать тысячи зрителей.
В настоящее время решение суда может быть обжаловано. Однако резонанс дела уже привлек внимание спортивных сообществ России и Казахстана, подчеркнув необходимость этического поведения комментаторов и уважения к спортсменам независимо от их национальности.
Комментарии0 комментарий(ев)