16.02.2026, 09:36

Новые правила списания пени и штрафов для малого бизнеса в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 070

В Казахстане утверждены новые правила списания пеней и штрафов для субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий приказ подписан Министром финансов 13 февраля 2026 года. Документ направлен на поддержку предпринимателей и упрощение процедуры урегулирования налоговой задолженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Какие суммы можно списать

Правила касаются следующих видов задолженности:

  1. Пени – числящиеся на лицевом счете налогоплательщика на 1 января 2026 года, включая начисленные на недоимку по налогам и обязательным платежам до даты уплаты.

  2. Штрафы за нарушения налогового законодательства – наложенные органами государственных доходов по состоянию на 1 января 2026 года.

  3. Пени и штрафы при полном погашении налоговых обязательств – если налогоплательщик уплатил всю задолженность до 1 апреля 2026 года, включая обязательства с измененным сроком уплаты в соответствии с законодательством о реабилитации и банкротстве.

  4. Штрафы за непостановку на учет как плательщика НДС – применяются к операциям, совершенным до 1 января 2026 года.

Основное условие списания

Для получения списания пеней и штрафов предпринимателю необходимо полностью уплатить сумму недоимки по налогам и другим обязательным платежам в период с 1 января по 31 марта 2026 года.

Списание производится по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений о наложении административных взысканий, которая организуется специальной Комиссией по списанию.

Состав и работа Комиссии

Комиссию создаёт орган государственных доходов по месту ведения лицевых счетов налогоплательщиков в течение 2 рабочих дней после вступления правил в силу.

В состав входят:

  • специалисты по учету и лицевым счетам;

  • сотрудники регистрации налогоплательщиков;

  • ответственные за работу с задолженностью;

  • лица, рассматривающие дела об административных правонарушениях;

  • аудиторы и специалисты по НДС;

  • сотрудники, работающие с несостоятельными должниками;

  • представители юридической службы.

Председатель комиссии – руководитель или заместитель руководителя органа государственных доходов.

Инвентаризация проводится с дня создания комиссии до 31 марта 2026 года и включает проверку уплаты недоимки налогоплательщиками.

Какие суммы не подлежат списанию

  • Пени по налоговым обязательствам физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью;

  • Штрафы за нарушения налогового законодательства физическими лицами, не занимающимися бизнесом.

Как определяется сумма для списания

  1. Недоимка – отражается в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года:

    • в графе "Сальдо расчетов (недоимка или переплата)";

    • по результатам налоговой проверки, отраженной в графе "Начислено".

  2. Пени – сумма пени отражается:

    • в графе "Сальдо пени";

    • по результатам проверки в графе "Начислено пени".

  3. Штрафы – отражаются:

    • в графе "Сальдо штрафа";

    • по результатам проверки в графе "Начислено штрафа".

Процесс списания

  • Орган госдоходов в течение 3 рабочих дней после завершения инвентаризации выносит решение о списании суммы пеней при условии уплаты недоимки.

  • До вынесения решения в системе налогового администрирования запускается пересчет пени по соответствующему виду налога.

  • Комиссия в течение 3 рабочих дней после решения отражает списание в лицевом счете с записью:

"Решение № ___ о списании суммы пени с лицевого счета налогоплательщика от "__" ______ 2026 года."

Контроль и отчетность

Департаменты государственных доходов по регионам, городам республиканского значения и столице ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчёт в Комитет государственных доходов.

Окончательный отчет о списании пеней и штрафов должен быть представлен не позднее 10 апреля 2026 года.

1
1
0
