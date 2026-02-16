Новые правила списания пени и штрафов для малого бизнеса в Казахстане

В Казахстане утверждены новые правила списания пеней и штрафов для субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий приказ подписан Министром финансов 13 февраля 2026 года. Документ направлен на поддержку предпринимателей и упрощение процедуры урегулирования налоговой задолженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Правила касаются следующих видов задолженности:
Пени – числящиеся на лицевом счете налогоплательщика на 1 января 2026 года, включая начисленные на недоимку по налогам и обязательным платежам до даты уплаты.
Штрафы за нарушения налогового законодательства – наложенные органами государственных доходов по состоянию на 1 января 2026 года.
Пени и штрафы при полном погашении налоговых обязательств – если налогоплательщик уплатил всю задолженность до 1 апреля 2026 года, включая обязательства с измененным сроком уплаты в соответствии с законодательством о реабилитации и банкротстве.
Штрафы за непостановку на учет как плательщика НДС – применяются к операциям, совершенным до 1 января 2026 года.
Для получения списания пеней и штрафов предпринимателю необходимо полностью уплатить сумму недоимки по налогам и другим обязательным платежам в период с 1 января по 31 марта 2026 года.
Списание производится по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений о наложении административных взысканий, которая организуется специальной Комиссией по списанию.
Комиссию создаёт орган государственных доходов по месту ведения лицевых счетов налогоплательщиков в течение 2 рабочих дней после вступления правил в силу.
В состав входят:
специалисты по учету и лицевым счетам;
сотрудники регистрации налогоплательщиков;
ответственные за работу с задолженностью;
лица, рассматривающие дела об административных правонарушениях;
аудиторы и специалисты по НДС;
сотрудники, работающие с несостоятельными должниками;
представители юридической службы.
Председатель комиссии – руководитель или заместитель руководителя органа государственных доходов.
Инвентаризация проводится с дня создания комиссии до 31 марта 2026 года и включает проверку уплаты недоимки налогоплательщиками.
Пени по налоговым обязательствам физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью;
Штрафы за нарушения налогового законодательства физическими лицами, не занимающимися бизнесом.
Недоимка – отражается в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года:
в графе "Сальдо расчетов (недоимка или переплата)";
по результатам налоговой проверки, отраженной в графе "Начислено".
Пени – сумма пени отражается:
в графе "Сальдо пени";
по результатам проверки в графе "Начислено пени".
Штрафы – отражаются:
в графе "Сальдо штрафа";
по результатам проверки в графе "Начислено штрафа".
Орган госдоходов в течение 3 рабочих дней после завершения инвентаризации выносит решение о списании суммы пеней при условии уплаты недоимки.
До вынесения решения в системе налогового администрирования запускается пересчет пени по соответствующему виду налога.
Комиссия в течение 3 рабочих дней после решения отражает списание в лицевом счете с записью:
"Решение № ___ о списании суммы пени с лицевого счета налогоплательщика от "__" ______ 2026 года."
Департаменты государственных доходов по регионам, городам республиканского значения и столице ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчёт в Комитет государственных доходов.
Окончательный отчет о списании пеней и штрафов должен быть представлен не позднее 10 апреля 2026 года.
