Как Казахстан защищает свои города от хаоса

Массовые драки, нападения на медиков и крупные пожары показали, что простого наблюдения недостаточно. Сегодня Казахстан делает ставку на технологии, превращая традиционные камеры видеонаблюдения в инструмент, который не просто фиксирует события, а предсказывает угрозы и помогает предотвращать преступления в реальном времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: gov.kz

Видеонаблюдение 2.0: когда камеры становятся «умными»

Современные системы интеллектуальной видеоаналитики способны не только записывать происходящее, но и анализировать события, выявляя потенциальные угрозы. По данным международного исследования Smart City Solutions for a Riskier World, такие технологии позволяют:

Снизить уровень преступности на 30–40% ;

Сократить время реагирования экстренных служб на 20–35%.

Эти платформы уже работают в мегаполисах по всему миру: от Лондона и Нью-Йорка до Шэньчжэня и Иньчуана, демонстрируя глобальный спрос на умные города, соответствующие Цели 11 Повестки ООН «Устойчивые города».

Казахстан делает ставку на интеллектуальные технологии

За последние девять лет количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось более чем на 65%, и в этом есть доля инициатив Smart City. Но следующий шаг — проактивное выявление угроз в реальном времени — невозможен без искусственного интеллекта.

Традиционные камеры фиксируют события, но человек может контролировать лишь небольшой процент видеопотоков. ИИ же работает круглосуточно, анализируя 100% видеопотоков: выявляет драки, пожары, случаи применения оружия и мгновенно передает сигнал экстренным службам. Результат — минимизация человеческого фактора и более быстрая реакция на ЧП.

TargetAI: казахстанский ИИ на страже порядка

Одна из отечественных разработок — платформа TargetAI, созданная резидентом Astana Hub и участником Международного финансового центра «Астана».

120 000 камер видеонаблюдения интегрированы в систему;

Обрабатывается свыше 40 петабайт данных ;

Зафиксировано более 3 млн событий видеоаналитики.

Результаты впечатляют: за три года с помощью ИИ в Казахстане задержано более 700 разыскиваемых лиц.

Платформа работает в восьми городах и областях, включая Алматы, Шымкент, Мангистаускую и Атыраускую области, а также в национальном парке «Бурабай» и образовательных учреждениях Астаны. Она интегрируется с камерами, дронами, датчиками охранно-пожарной сигнализации и другими IP-устройствами, создавая единое цифровое ядро для межведомственного взаимодействия.

Как ИИ помогает в реальной жизни

Система анализирует поведение людей и события, такие как массовое скопление, драки или проникновение в закрытую зону. Исключение составляют случаи, требующие работы с законодательными списками, например разыскиваемые лица, которых алгоритмы сопоставляют с видеопотоками.

Пример на практике: в Алматы 450 разыскиваемых лиц были выявлены и задержаны благодаря интеллектуальной видеоаналитике. В популярных увеселительных заведениях города после запуска пилотного проекта не зафиксировано ни одного правонарушения, где ранее это было регулярной проблемой.

Казахстан и международный опыт: курс на «умные города»

Осенью 2025 года страна утвердила методику построения «умных городов», подтвердив курс на цифровую трансформацию. Потенциальные сферы применения ИИ включают:

Управление дорожным движением;

Раннее выявление лесных пожаров и мониторинг паводков;

Охрану государственных границ;

Контроль безопасности в школах, больницах и других стратегических объектах;

Проведение спасательно-поисковых операций.

Эти технологии создают многофункциональный инструмент, который сможет работать на опережение, делая города более безопасными и устойчивыми. Однако дальнейший прогресс зависит от готовности государства поддерживать внедрение отечественных решений, таких как TargetAI.