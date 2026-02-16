18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.02.2026, 11:16

Как Казахстан защищает свои города от хаоса

Новости Казахстана 0 384

Массовые драки, нападения на медиков и крупные пожары показали, что простого наблюдения недостаточно. Сегодня Казахстан делает ставку на технологии, превращая традиционные камеры видеонаблюдения в инструмент, который не просто фиксирует события, а предсказывает угрозы и помогает предотвращать преступления в реальном времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Видеонаблюдение 2.0: когда камеры становятся «умными»

Современные системы интеллектуальной видеоаналитики способны не только записывать происходящее, но и анализировать события, выявляя потенциальные угрозы. По данным международного исследования Smart City Solutions for a Riskier World, такие технологии позволяют:

  • Снизить уровень преступности на 30–40%;

  • Сократить время реагирования экстренных служб на 20–35%.

Эти платформы уже работают в мегаполисах по всему миру: от Лондона и Нью-Йорка до Шэньчжэня и Иньчуана, демонстрируя глобальный спрос на умные города, соответствующие Цели 11 Повестки ООН «Устойчивые города».

Казахстан делает ставку на интеллектуальные технологии

За последние девять лет количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось более чем на 65%, и в этом есть доля инициатив Smart City. Но следующий шаг — проактивное выявление угроз в реальном времени — невозможен без искусственного интеллекта.

Традиционные камеры фиксируют события, но человек может контролировать лишь небольшой процент видеопотоков. ИИ же работает круглосуточно, анализируя 100% видеопотоков: выявляет драки, пожары, случаи применения оружия и мгновенно передает сигнал экстренным службам. Результат — минимизация человеческого фактора и более быстрая реакция на ЧП.

TargetAI: казахстанский ИИ на страже порядка

Одна из отечественных разработок — платформа TargetAI, созданная резидентом Astana Hub и участником Международного финансового центра «Астана».

  • 120 000 камер видеонаблюдения интегрированы в систему;

  • Обрабатывается свыше 40 петабайт данных;

  • Зафиксировано более 3 млн событий видеоаналитики.

Результаты впечатляют: за три года с помощью ИИ в Казахстане задержано более 700 разыскиваемых лиц.

Платформа работает в восьми городах и областях, включая Алматы, Шымкент, Мангистаускую и Атыраускую области, а также в национальном парке «Бурабай» и образовательных учреждениях Астаны. Она интегрируется с камерами, дронами, датчиками охранно-пожарной сигнализации и другими IP-устройствами, создавая единое цифровое ядро для межведомственного взаимодействия.

Как ИИ помогает в реальной жизни

Система анализирует поведение людей и события, такие как массовое скопление, драки или проникновение в закрытую зону. Исключение составляют случаи, требующие работы с законодательными списками, например разыскиваемые лица, которых алгоритмы сопоставляют с видеопотоками.

Пример на практике: в Алматы 450 разыскиваемых лиц были выявлены и задержаны благодаря интеллектуальной видеоаналитике. В популярных увеселительных заведениях города после запуска пилотного проекта не зафиксировано ни одного правонарушения, где ранее это было регулярной проблемой.

Казахстан и международный опыт: курс на «умные города»

Осенью 2025 года страна утвердила методику построения «умных городов», подтвердив курс на цифровую трансформацию. Потенциальные сферы применения ИИ включают:

  • Управление дорожным движением;

  • Раннее выявление лесных пожаров и мониторинг паводков;

  • Охрану государственных границ;

  • Контроль безопасности в школах, больницах и других стратегических объектах;

  • Проведение спасательно-поисковых операций.

Эти технологии создают многофункциональный инструмент, который сможет работать на опережение, делая города более безопасными и устойчивыми. Однако дальнейший прогресс зависит от готовности государства поддерживать внедрение отечественных решений, таких как TargetAI.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь