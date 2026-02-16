Как Казахстан защищает свои города от хаоса

Массовые драки, нападения на медиков и крупные пожары показали, что простого наблюдения недостаточно. Сегодня Казахстан делает ставку на технологии, превращая традиционные камеры видеонаблюдения в инструмент, который не просто фиксирует события, а предсказывает угрозы и помогает предотвращать преступления в реальном времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Современные системы интеллектуальной видеоаналитики способны не только записывать происходящее, но и анализировать события, выявляя потенциальные угрозы. По данным международного исследования Smart City Solutions for a Riskier World, такие технологии позволяют:
Снизить уровень преступности на 30–40%;
Сократить время реагирования экстренных служб на 20–35%.
Эти платформы уже работают в мегаполисах по всему миру: от Лондона и Нью-Йорка до Шэньчжэня и Иньчуана, демонстрируя глобальный спрос на умные города, соответствующие Цели 11 Повестки ООН «Устойчивые города».
За последние девять лет количество зарегистрированных преступлений в стране снизилось более чем на 65%, и в этом есть доля инициатив Smart City. Но следующий шаг — проактивное выявление угроз в реальном времени — невозможен без искусственного интеллекта.
Традиционные камеры фиксируют события, но человек может контролировать лишь небольшой процент видеопотоков. ИИ же работает круглосуточно, анализируя 100% видеопотоков: выявляет драки, пожары, случаи применения оружия и мгновенно передает сигнал экстренным службам. Результат — минимизация человеческого фактора и более быстрая реакция на ЧП.
Одна из отечественных разработок — платформа TargetAI, созданная резидентом Astana Hub и участником Международного финансового центра «Астана».
120 000 камер видеонаблюдения интегрированы в систему;
Обрабатывается свыше 40 петабайт данных;
Зафиксировано более 3 млн событий видеоаналитики.
Результаты впечатляют: за три года с помощью ИИ в Казахстане задержано более 700 разыскиваемых лиц.
Платформа работает в восьми городах и областях, включая Алматы, Шымкент, Мангистаускую и Атыраускую области, а также в национальном парке «Бурабай» и образовательных учреждениях Астаны. Она интегрируется с камерами, дронами, датчиками охранно-пожарной сигнализации и другими IP-устройствами, создавая единое цифровое ядро для межведомственного взаимодействия.
Система анализирует поведение людей и события, такие как массовое скопление, драки или проникновение в закрытую зону. Исключение составляют случаи, требующие работы с законодательными списками, например разыскиваемые лица, которых алгоритмы сопоставляют с видеопотоками.
Пример на практике: в Алматы 450 разыскиваемых лиц были выявлены и задержаны благодаря интеллектуальной видеоаналитике. В популярных увеселительных заведениях города после запуска пилотного проекта не зафиксировано ни одного правонарушения, где ранее это было регулярной проблемой.
Осенью 2025 года страна утвердила методику построения «умных городов», подтвердив курс на цифровую трансформацию. Потенциальные сферы применения ИИ включают:
Управление дорожным движением;
Раннее выявление лесных пожаров и мониторинг паводков;
Охрану государственных границ;
Контроль безопасности в школах, больницах и других стратегических объектах;
Проведение спасательно-поисковых операций.
Эти технологии создают многофункциональный инструмент, который сможет работать на опережение, делая города более безопасными и устойчивыми. Однако дальнейший прогресс зависит от готовности государства поддерживать внедрение отечественных решений, таких как TargetAI.
