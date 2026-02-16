18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
16.02.2026, 11:37

Пенсия помогла «воскреснуть» казахастанке после официальной смерти

Новости Казахстана 0 494

В Жамбылской области произошел случай, который можно назвать настоящей детективной историей: женщина была официально признана умершей, но спустя несколько месяцев появилась жива и невредима. Случай привлек внимание местных СМИ и вызвал резонанс в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал суда Жамбылской области.

Фото: freepik
Фото: freepik

Исчезновение и фиктивная смерть

По материалам Жамбылского районного суда, женщина 1953 года рождения летом 2024 года переехала к своей сестре в Тараз. В 2025 году, после праздника Курбан айт, она исчезла, и родственники обратились в полицию.

В августе 2025 года в поле близ села было найдено тело, которое родственники опознали как тело пропавшей. На его основе была оформлена актовая запись о смерти, выдано свидетельство о смерти, а полиция возбудила уголовное дело.

Однако привычка женщины исчезать на длительное время уже была известна близким: она нередко уезжала к родственникам или в другие населенные пункты без предупреждения.

Неожиданное «воскрешение»

Сентябрь 2025 года принес шок: женщина сама пришла в дом своего брата в селе Костобе Жамбылского района. Она объяснила, что после Курбан айта уехала в село Айша Биби и устроилась на работу по сбору лука, проживая у хозяйки дома.

Главным сигналом о «своей смерти» стали непоступающие выплаты пенсии. Когда женщина поняла, что пенсия не приходит, она решила разузнать причину и тогда узнала, что официально считается умершей.

Суд восстановил справедливость

Жамбылский районный суд провел расследование и установил, что найденное тело принадлежало другому человеку. Полиция провела эксгумацию, назначила повторную судебно-медицинскую и генетическую экспертизу, подтвердив личность умершей и прекратив уголовное дело.

Суд удовлетворил иск истца:

  • Свидетельство о смерти признано недействительным

  • Актовая запись о смерти аннулирована

  • Решение вступило в законную силу, восстановив правовой статус женщины

Комментарий «воскресшей»

Женщина пояснила, что её исчезновение было добровольным и связано с работой и личными обстоятельствами. Она подчеркнула, что привычка временно покидать дом была известна семье, но никто не ожидал, что это приведет к официальному признанию её умершей.

Неожиданный урок

Эта история демонстрирует, насколько важно перепроверять сведения о смерти и вести точный учет личных данных, особенно когда речь идет о пожилых людях и пенсионных выплатах. Иногда бюрократия способна создавать настоящие «живые загадки».

