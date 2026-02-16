Грозит ли казахстанскому комику Нурлану Сабурову тюрьма?

События вокруг казахстанского комика Нурлана Сабурова в начале 2026 года вызвали широкий резонанс как в стране, так и за её пределами. Речь идёт о видео, где артист якобы передаёт 10 мотоциклов российской армии, и возможных последствиях для него в Казахстане и Украине. Forbes Kazakhstan собрал все актуальные сведения о ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нет уголовного дела в Казахстане

В ответ на официальный запрос Forbes Казахстана в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан сообщили: уголовных дел в отношении Нурлана Сабурова не заведено. В ведомстве уточнили, что в производстве органов внутренних дел «уголовных дел в отношении Сабурова не имеется».

Таким образом, на данный момент казахстанское законодательство не предусматривает преследование артиста по данной ситуации.

50-летний запрет на въезд в Россию

Ранее стало известно, что Сабурову запрещён въезд в Россию до 2076 года. Официально решение принято «в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

Российские СМИ также сообщали, что комик якобы пытался легализовать доходы, заработанные в РФ, через посредников. Некоторые источники связывают запрет с его критикой российского вторжения в Украину в 2022 году и возможным нарушением миграционного законодательства.

Скандальное видео с мотоциклами

9 февраля в сети появилось видео, где Сабуров якобы передаёт 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». Журналисты Factchek.kz подтвердили подлинность ролика.

11 февраля СМИ сообщили, что за это казахстанцу может грозить уголовная ответственность по статье 179 «Наемничество» Уголовного кодекса РК. Активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить видео.

Проверка КНБ и дальнейшие действия

Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил журналистам, что по данному вопросу следует обратиться в Комитет национальной безопасности (КНБ).

В КНБ Forbes Казахстану сообщили, что запрос рассмотрен и информация принята к сведению, а также проводятся проверочные мероприятия.

Международное развитие событий: Украина подключилась

Служба безопасности Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование в отношении Сабурова. По заявлению адвоката Евгения Пронина, комика могут привлечь к ответственности по ч.1 ст. 111-2 «Пособничество государству-агрессору» Уголовного кодекса Украины.

Карьера и популярность Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров родился в Степногорске и приобрёл известность как резидент проекта Stand Up на российском телеканале ТНТ.

В 2020 году его включили в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes Russia, несмотря на отсутствие российского гражданства. Тогда гонорар комика за одно выступление оценивался примерно в $10 тыс.

Итог

На данный момент в Казахстане Нурлан Сабуров не привлечён к уголовной ответственности, однако ситуация остаётся под наблюдением КНБ. В то же время международные последствия, включая расследование в Украине, создают сложную правовую и медийную повестку для артиста.