Четырехлетний гений из Казахстана, который всех удивляет

В южной части Казахстана, в селе Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области, растет ребенок, который способен удивить даже опытных педагогов и родителей. Четырехлетний Али Адамбек уже выполняет сложные математические операции в уме и осваивает английский язык, демонстрируя уникальные способности, о которых многие могут только мечтать, сообщает Lada.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области.

Фото: gov.kz

Математический гений с ранних лет

Али умеет складывать двузначные и трехзначные числа, а также свободно умножает числа, комментируя процесс на английском. Его логические способности настолько развиты, что воспитатели детского сада признались:

«Нам больше нечему его учить».

Педагоги рекомендовали перевести мальчика в школу раньше обычного, чтобы он развивал свои навыки в более подходящей среде.

Предшкольный класс как испытательный полигон

Сейчас Али посещает предшкольный класс, однако по уровню логики и мышления он уже соответствует старшеклассникам. По словам учителя средней школы «Алтынтобе» Алии Миятбековой, мальчик решает задачи, с которыми порой не справляются ученики 5–6 классов, и делает это значительно быстрее.

Учеба вместо мультфильмов

Мама Ала, Нургуль Мырзагали, отмечает, что интересы сына сильно отличаются от привычных для детей его возраста. Вместо мультиков Али с удовольствием изучает математический контент на английском языке:

«Вместо сказок перед сном он просит полчаса порешать задачи или повторить таблицу умножения».

Такой режим уже стал частью его ежедневного распорядка, а учеба приносит мальчику настоящее удовольствие.

Широкий круг интересов

Интересы Али выходят за пределы математики. Он полностью освоил английский алфавит и уже планирует научиться грамотно писать на английском языке. Сам мальчик признается:

«Мне интереснее в школе, чем в садике. Мне не нравятся те, кто не делает уроки».

Его любознательность и стремление к знаниям поражают и вдохновляют окружающих.

Надежды педагогов и родителей

Туркестанские учителя видят в Али настоящий потенциал и считают, что с правильной поддержкой он сможет достичь выдающихся результатов. Его необычные способности уже стали поводом для гордости и обсуждения среди местных жителей и педагогического сообщества.