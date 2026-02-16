18+
Температура воды в Каспийском море
16.02.2026, 14:15

Гражданам Казахстана предстоит ответить на судьбоносный вопрос

Новости Казахстана 0 421

Жители Казахстана готовятся к историческому событию — референдуму по новой Конституции, который определит дальнейшее развитие страны. Впервые за годы изменения основного закона страны казахстанцам предстоит сделать выбор, способный влиять на политическую и социальную структуру государства.

Фото: azattyq-ruhy.kz

Как звучит вопрос к гражданам

Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала текст вопроса, на который предстоит ответить избирателям. Согласно официальной информации:

"Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Таким образом, референдум ограничен одним вопросом, и граждане должны дать ответ «да» или «нет» относительно принятия полностью нового варианта Основного закона.

Принципы проведения референдума

Центризбирком подчеркивает, что референдум проводится в строгом соответствии с демократическими принципами:

  • Добровольное участие — никто не может быть принужден к голосованию.

  • Свободное волеизъявление — каждый гражданин имеет право на собственное мнение.

  • Всеобщее и равное голосование — участвуют все совершеннолетние граждане страны, и каждый голос имеет одинаковую ценность.

  • Прямое и тайное голосование — процесс обеспечивает защиту выбора избирателя и исключает внешнее давление.

Эти принципы призваны гарантировать честность и прозрачность процедуры.

Когда проект Конституции стал публичным

Проект новой Конституции был опубликован для широкой общественности 12 февраля 2026 года, что дало гражданам несколько дней для ознакомления с содержанием документа перед референдумом. В публикациях СМИ изложены основные положения нового закона, касающиеся структуры власти, прав и обязанностей граждан, а также принципов государственного управления.

Почему референдум важен

Эксперты отмечают, что одобрение или отклонение новой Конституции может иметь долгосрочные последствия для страны:

  • Определение баланса между ветвями власти.

  • Возможное расширение или ограничение прав и свобод граждан.

  • Формирование основ государственной политики на ближайшие годы.

Для многих казахстанцев это шанс впервые напрямую повлиять на содержание Конституции и на формирование будущего страны.

2
4
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

