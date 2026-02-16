Гражданам Казахстана предстоит ответить на судьбоносный вопрос

Жители Казахстана готовятся к историческому событию — референдуму по новой Конституции, который определит дальнейшее развитие страны. Впервые за годы изменения основного закона страны казахстанцам предстоит сделать выбор, способный влиять на политическую и социальную структуру государства.
Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала текст вопроса, на который предстоит ответить избирателям. Согласно официальной информации:
"Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"
Таким образом, референдум ограничен одним вопросом, и граждане должны дать ответ «да» или «нет» относительно принятия полностью нового варианта Основного закона.
Центризбирком подчеркивает, что референдум проводится в строгом соответствии с демократическими принципами:
Добровольное участие — никто не может быть принужден к голосованию.
Свободное волеизъявление — каждый гражданин имеет право на собственное мнение.
Всеобщее и равное голосование — участвуют все совершеннолетние граждане страны, и каждый голос имеет одинаковую ценность.
Прямое и тайное голосование — процесс обеспечивает защиту выбора избирателя и исключает внешнее давление.
Эти принципы призваны гарантировать честность и прозрачность процедуры.
Проект новой Конституции был опубликован для широкой общественности 12 февраля 2026 года, что дало гражданам несколько дней для ознакомления с содержанием документа перед референдумом. В публикациях СМИ изложены основные положения нового закона, касающиеся структуры власти, прав и обязанностей граждан, а также принципов государственного управления.
Эксперты отмечают, что одобрение или отклонение новой Конституции может иметь долгосрочные последствия для страны:
Определение баланса между ветвями власти.
Возможное расширение или ограничение прав и свобод граждан.
Формирование основ государственной политики на ближайшие годы.
Для многих казахстанцев это шанс впервые напрямую повлиять на содержание Конституции и на формирование будущего страны.
