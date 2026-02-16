Скидки по-европейски: в Казахстане появится шопинг нового уровня

В Алматинской области планируется строительство уникального аутлет-центра по западному образцу. Этот проект обещает изменить привычный формат шопинга в Казахстане, привнеся атмосферу европейских торговых центров прямо в страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Инициатором проекта выступает казахстанская группа компаний в партнерстве с австрийской фирмой, обладающей большим опытом управления аутлет- и торговыми центрами на европейском рынке.
На данном этапе разрабатывается концепция объекта и проводятся маркетинговые исследования для определения оптимальной структуры и предложения для будущих посетителей.
Планируется, что в аутлете будут представлены международные и региональные марки в следующих категориях:
Fashion (мода) – одежда и обувь
Lifestyle (стиль жизни) – товары для дома, гаджеты и аксессуары
Sportswear (спортивная одежда) – экипировка и спортивная обувь
Accessories (аксессуары) – сумки, ремни, очки и другие дополнения
Большинство брендов будут из Европы, Турции и Азии. Окончательный список участников сформируется после переговоров с потенциальными арендаторами и утверждения концепции центра.
По словам представителей министерства торговли и интеграции, центр будет построен по классическому аутлет-формату с акцентом на брендовые товары по сниженным ценам.
Помимо торговых галерей, планируется развитие:
зон общественного питания и кафе
гостиничных объектов
пространств для семейного и досугового отдыха
дополнительных сервисов и инфраструктурных объектов
Такой комплекс создаст полноценную среду для развлечений и отдыха, совмещая шопинг и досуг.
В данный момент проводится предпроектная и технико-экономическая проработка:
определяются точная локация и масштабы
оцениваются инвестиционные параметры
Строительство будет финансироваться частными инвесторами и реализовано поэтапно. Точные сроки начала возведения будут объявлены после завершения всех подготовительных исследований.
