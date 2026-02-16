18+
16.02.2026, 15:20

Скидки по-европейски: в Казахстане появится шопинг нового уровня

Новости Казахстана 0 453

В Алматинской области планируется строительство уникального аутлет-центра по западному образцу. Этот проект обещает изменить привычный формат шопинга в Казахстане, привнеся атмосферу европейских торговых центров прямо в страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Совместный опыт Казахстана и Европы

Инициатором проекта выступает казахстанская группа компаний в партнерстве с австрийской фирмой, обладающей большим опытом управления аутлет- и торговыми центрами на европейском рынке.

На данном этапе разрабатывается концепция объекта и проводятся маркетинговые исследования для определения оптимальной структуры и предложения для будущих посетителей.

Какие бренды и сегменты ждут покупателей

Планируется, что в аутлете будут представлены международные и региональные марки в следующих категориях:

  • Fashion (мода) – одежда и обувь

  • Lifestyle (стиль жизни) – товары для дома, гаджеты и аксессуары

  • Sportswear (спортивная одежда) – экипировка и спортивная обувь

  • Accessories (аксессуары) – сумки, ремни, очки и другие дополнения

Большинство брендов будут из Европы, Турции и Азии. Окончательный список участников сформируется после переговоров с потенциальными арендаторами и утверждения концепции центра.

Не только шопинг: полноценная инфраструктура

По словам представителей министерства торговли и интеграции, центр будет построен по классическому аутлет-формату с акцентом на брендовые товары по сниженным ценам.

Помимо торговых галерей, планируется развитие:

  • зон общественного питания и кафе

  • гостиничных объектов

  • пространств для семейного и досугового отдыха

  • дополнительных сервисов и инфраструктурных объектов

Такой комплекс создаст полноценную среду для развлечений и отдыха, совмещая шопинг и досуг.

Этапы и инвестиции

В данный момент проводится предпроектная и технико-экономическая проработка:

  • определяются точная локация и масштабы

  • оцениваются инвестиционные параметры

Строительство будет финансироваться частными инвесторами и реализовано поэтапно. Точные сроки начала возведения будут объявлены после завершения всех подготовительных исследований.

Комментарии

0 комментарий(ев)
