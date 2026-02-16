Казахстанские пенсионеры станут богаче

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило прогноз роста пенсий и социальных стандартов до 2030 года. Согласно оценкам ведомства, минимальная базовая пенсия к концу десятилетия может достигнуть 44 303 тенге , а минимальная солидарная — почти 86 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото с сайта matritca.kz

Рост выплат напрямую связан с увеличением ключевых социальных показателей, таких как месячный расчетный показатель (МРП) и прожиточный минимум.

МРП: базовый показатель растёт каждый год

Месячный расчетный показатель, который используется для начисления пенсий, пособий и штрафов, уже вырос в 2026 году на 10% и составил 4 325 тенге.

Прогноз на ближайшие годы:

В 2027 году МРП достигнет 4 606 тенге .

В 2028 году — 4 882 тенге .

В 2029 году — 5 126 тенге .

В 2030 году — 5 382 тенге.

Итого, за четыре года рост составит почти 25%.

Прожиточный минимум: обеспеченность населения повышается

Прожиточный минимум, определяющий уровень жизни, в 2026 году равен 50 851 тенге. Прогноз на ближайшие годы выглядит так:

2027 год — 54 156 тенге

2028 год — 57 405 тенге

2029 год — 60 275 тенге

2030 год — 63 289 тенге

Рост составит около 24,5%, что напрямую повлияет на размеры минимальных пенсий.

Минимальная базовая пенсия: к 2030 году почти 45 000 тенге

Минимальная базовая пенсия, предназначенная для граждан с небольшим трудовым стажем или без него, будет ежегодно увеличиваться:

В 2027 году — 37 910 тенге

В 2028 году — 40 184 тенге

В 2029 году — 42 193 тенге

В 2030 году — 44 303 тенге

Итоговый рост за период 2026–2030 годов составит 24,5%.

Минимальная солидарная пенсия: почти 86 000 тенге для трудящихся

Для казахстанцев с полным трудовым стажем до 1998 года (женщины — 20 лет, мужчины — 25 лет) минимальная солидарная пенсия будет расти следующим образом:

2027 год — 73 538 тенге

2028 год — 77 951 тенге

2029 год — 81 849 тенге

2030 год — 85 942 тенге

Если трудовой стаж меньше установленного, пенсия рассчитывается пропорционально.

Минимальная зарплата остаётся неизменной

Единственным социальным показателем, который не увеличивается, является минимальная заработная плата — она останется на уровне 85 000 тенге вплоть до 2030 года.