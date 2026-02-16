18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
16.02.2026, 16:29

Казахстанские пенсионеры станут богаче

Новости Казахстана 0 486

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило прогноз роста пенсий и социальных стандартов до 2030 года. Согласно оценкам ведомства, минимальная базовая пенсия к концу десятилетия может достигнуть 44 303 тенге, а минимальная солидарная — почти 86 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото с сайта matritca.kz
Фото с сайта matritca.kz

Рост выплат напрямую связан с увеличением ключевых социальных показателей, таких как месячный расчетный показатель (МРП) и прожиточный минимум.

МРП: базовый показатель растёт каждый год

Месячный расчетный показатель, который используется для начисления пенсий, пособий и штрафов, уже вырос в 2026 году на 10% и составил 4 325 тенге.

Прогноз на ближайшие годы:

  • В 2027 году МРП достигнет 4 606 тенге.

  • В 2028 году4 882 тенге.

  • В 2029 году5 126 тенге.

  • В 2030 году5 382 тенге.

Итого, за четыре года рост составит почти 25%.

Прожиточный минимум: обеспеченность населения повышается

Прожиточный минимум, определяющий уровень жизни, в 2026 году равен 50 851 тенге. Прогноз на ближайшие годы выглядит так:

  • 2027 год54 156 тенге

  • 2028 год57 405 тенге

  • 2029 год60 275 тенге

  • 2030 год63 289 тенге

Рост составит около 24,5%, что напрямую повлияет на размеры минимальных пенсий.

Минимальная базовая пенсия: к 2030 году почти 45 000 тенге

Минимальная базовая пенсия, предназначенная для граждан с небольшим трудовым стажем или без него, будет ежегодно увеличиваться:

  • В 2027 году37 910 тенге

  • В 2028 году40 184 тенге

  • В 2029 году42 193 тенге

  • В 2030 году44 303 тенге

Итоговый рост за период 2026–2030 годов составит 24,5%.

Минимальная солидарная пенсия: почти 86 000 тенге для трудящихся

Для казахстанцев с полным трудовым стажем до 1998 года (женщины — 20 лет, мужчины — 25 лет) минимальная солидарная пенсия будет расти следующим образом:

  • 2027 год73 538 тенге

  • 2028 год77 951 тенге

  • 2029 год81 849 тенге

  • 2030 год85 942 тенге

Если трудовой стаж меньше установленного, пенсия рассчитывается пропорционально.

Минимальная зарплата остаётся неизменной

Единственным социальным показателем, который не увеличивается, является минимальная заработная плата — она останется на уровне 85 000 тенге вплоть до 2030 года.

0
8
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
45 000 тенге к 2030 году будет как сегодня 10 000 тг. И то, это если ничего плохого не сулчится.
16.02.2026, 16:12
