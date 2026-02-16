18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.02.2026, 17:33

Школьники в Казахстане могут остаться без смартфонов

Новости Казахстана 0 301

В Казахстане могут ужесточить правила использования мобильных телефонов в школах. В Мажилис Парламента Республики Казахстан поступил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования», сообщает Lada.kz. 

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Законопроект уже в мажилисе

Документ инициирован депутатами и предусматривает принципиально новую формулировку нормы, касающейся использования сотовых телефонов учащимися.

Речь идет не просто о корректировке существующих правил — предлагается расширить сам запрет.

Новая формулировка: что именно предлагают изменить

В тексте законопроекта указано:

Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных специальными правилами, утвержденными уполномоченным органом в области образования.

Таким образом:

  • запрет закрепляется на уровне закона;

  • исключения будут возможны, но только в рамках утвержденных правил;

  • регулирование станет централизованным — через профильное ведомство.

Формально речь идет об использовании телефонов «во время учебного процесса», однако в сопроводительных материалах уточняется более широкий смысл инициативы.

Главное изменение: телефоны хотят убрать и с перемен

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, запрет предлагается распространить не только на уроки, но и на перемены.

Это ключевой момент. Если ранее ограничения касались прежде всего учебного времени, то теперь предлагается полностью исключить использование мобильных устройств в стенах школы в течение всего учебного дня — за исключением специально оговоренных случаев.

Фактически речь идет о создании школы без смартфонов.

Почему депутаты считают это необходимым

Авторы инициативы объясняют расширение запрета несколькими причинами.

1. Снижение рисков кибербуллинга

По мнению разработчиков документа, ограничение доступа к телефонам во время перемен поможет:

  • уменьшить случаи травли в мессенджерах и соцсетях;

  • сократить распространение оскорбительного или унижающего контента;

  • оперативнее реагировать на конфликты внутри школьной среды.

2. Защита от деструктивного контента

Еще один аргумент — ограничение доступа к нежелательным материалам в течение учебного дня. Предполагается, что отсутствие смартфонов:

  • сократит потребление вредного или агрессивного контента;

  • снизит отвлекаемость учащихся;

  • укрепит дисциплину.

3. Возврат к живому общению

В пояснениях к проекту отдельно подчеркивается социальный аспект:

  • повышение уровня личного общения;

  • развитие коммуникативных навыков;

  • формирование более здоровой образовательной среды.

Идея заключается в том, чтобы перемены снова стали временем живого взаимодействия, а не «экранной паузой».

Что останется разрешенным

Несмотря на жесткость формулировок, проект предусматривает исключения. Использование телефонов будет возможно в случаях, которые определит уполномоченный орган в сфере образования.

Это означает, что:

  • могут быть предусмотрены ситуации экстренной связи;

  • возможны специальные образовательные форматы;

  • порядок хранения и использования устройств будет регламентирован отдельно.

Окончательные правила должны быть закреплены подзаконным актом.

Что дальше

Пока документ находится на рассмотрении депутатов. В случае принятия поправок школам предстоит адаптировать внутренние правила к новым требованиям.

Если инициатива будет поддержана, Казахстан получит одну из самых строгих моделей регулирования использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях — с запретом не только на уроках, но и в течение всего учебного дня.

Фактически речь идет о попытке изменить саму атмосферу школьной среды: сделать ее менее цифровой и более живой.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь