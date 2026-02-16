Школьники в Казахстане могут остаться без смартфонов

В Казахстане могут ужесточить правила использования мобильных телефонов в школах. В Мажилис Парламента Республики Казахстан поступил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования», сообщает Lada.kz.
Документ инициирован депутатами и предусматривает принципиально новую формулировку нормы, касающейся использования сотовых телефонов учащимися.
Речь идет не просто о корректировке существующих правил — предлагается расширить сам запрет.
В тексте законопроекта указано:
Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных специальными правилами, утвержденными уполномоченным органом в области образования.
Таким образом:
запрет закрепляется на уровне закона;
исключения будут возможны, но только в рамках утвержденных правил;
регулирование станет централизованным — через профильное ведомство.
Формально речь идет об использовании телефонов «во время учебного процесса», однако в сопроводительных материалах уточняется более широкий смысл инициативы.
Согласно сравнительной таблице к законопроекту, запрет предлагается распространить не только на уроки, но и на перемены.
Это ключевой момент. Если ранее ограничения касались прежде всего учебного времени, то теперь предлагается полностью исключить использование мобильных устройств в стенах школы в течение всего учебного дня — за исключением специально оговоренных случаев.
Фактически речь идет о создании школы без смартфонов.
Авторы инициативы объясняют расширение запрета несколькими причинами.
По мнению разработчиков документа, ограничение доступа к телефонам во время перемен поможет:
уменьшить случаи травли в мессенджерах и соцсетях;
сократить распространение оскорбительного или унижающего контента;
оперативнее реагировать на конфликты внутри школьной среды.
Еще один аргумент — ограничение доступа к нежелательным материалам в течение учебного дня. Предполагается, что отсутствие смартфонов:
сократит потребление вредного или агрессивного контента;
снизит отвлекаемость учащихся;
укрепит дисциплину.
В пояснениях к проекту отдельно подчеркивается социальный аспект:
повышение уровня личного общения;
развитие коммуникативных навыков;
формирование более здоровой образовательной среды.
Идея заключается в том, чтобы перемены снова стали временем живого взаимодействия, а не «экранной паузой».
Несмотря на жесткость формулировок, проект предусматривает исключения. Использование телефонов будет возможно в случаях, которые определит уполномоченный орган в сфере образования.
Это означает, что:
могут быть предусмотрены ситуации экстренной связи;
возможны специальные образовательные форматы;
порядок хранения и использования устройств будет регламентирован отдельно.
Окончательные правила должны быть закреплены подзаконным актом.
Пока документ находится на рассмотрении депутатов. В случае принятия поправок школам предстоит адаптировать внутренние правила к новым требованиям.
Если инициатива будет поддержана, Казахстан получит одну из самых строгих моделей регулирования использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях — с запретом не только на уроках, но и в течение всего учебного дня.
Фактически речь идет о попытке изменить саму атмосферу школьной среды: сделать ее менее цифровой и более живой.
Комментарии0 комментарий(ев)