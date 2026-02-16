Школьники в Казахстане могут остаться без смартфонов

В Казахстане могут ужесточить правила использования мобильных телефонов в школах. В Мажилис Парламента Республики Казахстан поступил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования», сообщает Lada.kz.

Фото: shedevrum.ai

Законопроект уже в мажилисе

Документ инициирован депутатами и предусматривает принципиально новую формулировку нормы, касающейся использования сотовых телефонов учащимися.

Речь идет не просто о корректировке существующих правил — предлагается расширить сам запрет.

Новая формулировка: что именно предлагают изменить

В тексте законопроекта указано:

Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных специальными правилами, утвержденными уполномоченным органом в области образования.

Таким образом:

запрет закрепляется на уровне закона;

исключения будут возможны, но только в рамках утвержденных правил;

регулирование станет централизованным — через профильное ведомство.

Формально речь идет об использовании телефонов «во время учебного процесса», однако в сопроводительных материалах уточняется более широкий смысл инициативы.

Главное изменение: телефоны хотят убрать и с перемен

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, запрет предлагается распространить не только на уроки, но и на перемены.

Это ключевой момент. Если ранее ограничения касались прежде всего учебного времени, то теперь предлагается полностью исключить использование мобильных устройств в стенах школы в течение всего учебного дня — за исключением специально оговоренных случаев.

Фактически речь идет о создании школы без смартфонов.

Почему депутаты считают это необходимым

Авторы инициативы объясняют расширение запрета несколькими причинами.

1. Снижение рисков кибербуллинга

По мнению разработчиков документа, ограничение доступа к телефонам во время перемен поможет:

уменьшить случаи травли в мессенджерах и соцсетях;

сократить распространение оскорбительного или унижающего контента;

оперативнее реагировать на конфликты внутри школьной среды.

2. Защита от деструктивного контента

Еще один аргумент — ограничение доступа к нежелательным материалам в течение учебного дня. Предполагается, что отсутствие смартфонов:

сократит потребление вредного или агрессивного контента;

снизит отвлекаемость учащихся;

укрепит дисциплину.

3. Возврат к живому общению

В пояснениях к проекту отдельно подчеркивается социальный аспект:

повышение уровня личного общения;

развитие коммуникативных навыков;

формирование более здоровой образовательной среды.

Идея заключается в том, чтобы перемены снова стали временем живого взаимодействия, а не «экранной паузой».

Что останется разрешенным

Несмотря на жесткость формулировок, проект предусматривает исключения. Использование телефонов будет возможно в случаях, которые определит уполномоченный орган в сфере образования.

Это означает, что:

могут быть предусмотрены ситуации экстренной связи;

возможны специальные образовательные форматы;

порядок хранения и использования устройств будет регламентирован отдельно.

Окончательные правила должны быть закреплены подзаконным актом.

Что дальше

Пока документ находится на рассмотрении депутатов. В случае принятия поправок школам предстоит адаптировать внутренние правила к новым требованиям.

Если инициатива будет поддержана, Казахстан получит одну из самых строгих моделей регулирования использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях — с запретом не только на уроках, но и в течение всего учебного дня.

Фактически речь идет о попытке изменить саму атмосферу школьной среды: сделать ее менее цифровой и более живой.