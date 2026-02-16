18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
16.02.2026, 18:19

Казахстан меняет правила покупки авиабилетов

Новости Казахстана 0 358

В Казахстане пассажиры авиакомпаний могут вздохнуть с облегчением: мелкие опечатки в билетах больше не будут оборачиваться штрафами. Новые правила, вступившие в силу после вмешательства Транспортной прокуратуры, отменяют плату за исправление до двух букв в имени или фамилии, сообщает Lada.kz. 

Фото: tv7.kz
Фото: tv7.kz

Vietjet Qazaqstan: что изменилось

Бывшая Qazaq Air, которая после ребрендинга стала Vietjet Qazaqstan, официально изменила подход к корректировкам билетов. Теперь пассажиры могут исправлять до двух букв в ФИО бесплатно, без каких-либо сервисных сборов и штрафов.

Ранее за аналогичные опечатки приходилось платить ощутимые суммы, что многие пассажиры называли «буквенным налогом». Решение о смягчении правил было принято после требований Транспортной прокуратуры.

Почему это решение важно для пассажиров

Согласно данным надзорного органа, почти 4 тысячи пассажиров в 2025 году сталкивались с необходимостью доплачивать за мелкие ошибки в имени или фамилии. В большинстве случаев это были одна–две неверные буквы, которые не меняли личность человека.

Теперь, если опечатка не искажает смысл имени и позволяет однозначно идентифицировать пассажира, исправление будет бесплатным. То же правило касается и мелких неточностей в документах, при условии совпадения основных сведений.

«Если же ошибка серьезная и требует полной смены данных, компания оставляет за собой право применить стандартный тариф. Но практика автоматических штрафов за «лишнюю букву» фактически прекращена», – отметили в ведомстве.

Международные стандарты и прозрачность

Нововведение делает правила более прозрачными и приближает их к международной практике: за незначительные расхождения теперь не будут штрафовать и не откажут в перевозке.

Ранее пассажиры могли платить крупные суммы за банальные опечатки, что создавало ощущение несправедливости. Теперь ситуация меняется: казахстанские правила становятся дружелюбнее для пассажиров, а авиакомпании — более ориентированными на права потребителей.

Продолжается проверка рынка

Пока Vietjet Qazaqstan меняет правила, Транспортная прокуратура продолжает проверять других авиаперевозчиков. Особое внимание уделяется FlyArystan, где изучаются вопросы корректности сборов и ценообразования.

Таким образом, пассажиры Казахстана могут рассчитывать на более справедливые и прозрачные правила при покупке авиабилетов.

