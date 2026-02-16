18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.02.2026, 18:40

Как изменятся проверки водителей в Казахстане

Новости Казахстана

В январе Сенатор Жанна Асанова выступила с инициативой, которая могла бы изменить проверку водителей на алкоголь и наркотики. Она предложила официально допустить к медосвидетельствованию частные лаборатории и признавать их заключения наравне с государственными, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

По её словам, в Алматы, где всего две лаборатории, водители сталкиваются с проблемой: перегруженность и удалённость кабинетов не дают возможности пройти альтернативное исследование вовремя.

Сенатор отмечала: отсутствие выбора лаборатории и возможности повторного исследования «существенно ограничивает право граждан на защиту и объективную проверку результатов», что подрывает доверие к системе медосвидетельствования.

Правительство: частники пока не готовы

На предложение подключить частные лаборатории премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил категорично:

  • В стране уже работает около 300 кабинетов медицинского освидетельствования;

  • Все заключения фиксируются в электронной системе медицинского освидетельствования (ЭСМО) без возможности корректировок;

  • Результаты автоматически передаются в органы прокуратуры и МВД для централизованного контроля и предотвращения коррупции.

Глава правительства подчеркнул:

«Частные медицинские лаборатории на текущем этапе не обладают организационной, технической и информационной готовностью для участия в системе медосвидетельствования».

Для того чтобы их допустить, необходимо проработать законодательные механизмы, аккредитацию и интеграцию с ЭСМО, а также детально прописать порядок признания их исследований.

Кабинеты на предприятиях: новый формат проверки

Вместо вовлечения частников в систему, власти предлагают расширять доступность освидетельствования за счёт открытия кабинетов на промышленных предприятиях, включая отдалённые регионы.

Идея проста: проверку можно проводить прямо на рабочем месте, что сэкономит время водителей и снизит нагрузку на городские лаборатории.

Проблема не новая, но острая

Жалобы на чрезмерное усердие полицейских при выявлении водителей в состоянии опьянения в Казахстане — не редкость. В 2025 году эта проблема обострилась: казахстанские водители отмечали, что проверки стали более частыми и строгими, а в октябре патрульные даже были уличены в фальсификации тестов на наркотики.

Теперь же, с отказом подключать частные лаборатории, водителям придётся полагаться исключительно на государственные кабинеты и ЭСМО, а вопрос альтернативного выбора остаётся открытым на законодательном уровне.

0
5
1
