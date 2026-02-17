Новая власть Нацбанка: как будут проверять валютные сделки в Казахстане

Казахстан усиливает контроль за финансовыми операциями компаний, чтобы предотвратить отмывание доходов. Национальный банк (НБ РК) теперь сможет относить валютные сделки к категории сомнительных даже без явных нарушений, сообщают в ведомстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: forin.gr

Главное нововведение законодательства — расширение полномочий Нацбанка в области финансового мониторинга. Регулятор сможет проверять операции, экономическая суть которых вызывает вопросы.

Пример: казахстанские компании выдают беспроцентные займы иностранным фирмам. Ранее подобные сделки отслеживались лишь при нарушении сроков возврата или превышении определённых сумм. Теперь отсутствие вознаграждения по займу само по себе становится поводом для усиленного контроля.

Под знаком риска: какие операции остаются под наблюдением

Новые меры дополняют уже существующие критерии валютного мониторинга. К операциям с повышенными рисками относятся:

Авансовые платежи по импорту на сумму свыше $50 тыс. , если поставка не предусмотрена в течение 180 дней;

Переводы на собственные счета резидентов за границей свыше $50 тыс. ;

Безвозмездные переводы нерезидентам на сумму более $50 тыс. ;

Сделки, не имеющие очевидного экономического смысла или законной цели.

Таким образом, регулятор концентрируется на транзакциях, способных скрывать вывод капитала или обход валютного законодательства.

Уведомлять нужно не только банки: новые правила для компаний

Поправки также устраняют правовые пробелы в мониторинге счетов. Теперь резиденты обязаны уведомлять Нацбанк не только об открытии счетов в иностранных банках, но и в международных финансовых организациях (МФО).

При этом регулятор пошёл навстречу бизнесу: ежемесячная отчетность по займам от нерезидентов отменяется, заменяясь на ежеквартальную форму. Это снижает нагрузку на комплаенс-службы и упрощает ведение операций.

Порог $50 тыс. остаётся, но с гибкостью

Ключевой лимит для бизнеса не изменился: при покупке валюты свыше $50 тыс. юридические лица должны документально подтверждать цель транзакции.

Изменился только механизм: планка теперь устанавливается отдельным постановлением Нацбанка, а не общими правилами. Это позволит регулировать порог быстрее в условиях волатильности рынка, не меняя законодательство полностью.

Итог: уточнение, а не ужесточение

Нацбанк подчёркивает, что поправки не вводят новых ограничений для добросовестного бизнеса. Их цель — уточнение правил, повышение прозрачности валютных операций и усиление борьбы с отмыванием доходов, при этом минимально влияя на повседневную деятельность компаний.