В Казахстане подсчитали автомобили: каждый четвертый житель за рулем

По состоянию на 1 февраля 2026 года автопарк Казахстана продолжает оставаться одним из самых заметных индикаторов экономической активности и мобильности населения. Новые данные показывают: автомобили уже давно перестали быть редкостью и фактически стали частью повседневной жизни миллионов людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
По информации Бюро национальной статистики, в стране зарегистрировано 5 908 124 транспортных средства, из которых подавляющее большинство — легковые автомобили.
Главную долю транспорта в стране составляют легковые машины — 4 956 786 единиц. Именно они формируют общую картину автомобилизации и определяют нагрузку на дорожную инфраструктуру.
Наибольшее количество легковых автомобилей сосредоточено в крупнейших городах страны:
Алматы — 623 091 автомобиль
Астана — 400 687 автомобилей
Шымкент — 284 450 автомобилей
В трех мегаполисах суммарно зарегистрировано 1 308 228 машин, что составляет около 26,4% всех легковых автомобилей страны.
Это означает, что более четверти автопарка Казахстана сосредоточено в крупнейших городских агломерациях.
Если рассматривать ситуацию с точки зрения обеспеченности населения транспортом, показатели также демонстрируют высокий уровень автомобилизации.
При населении Казахстана 20 495 975 человек и почти 5 миллионах легковых автомобилей на каждые тысячу жителей приходится примерно 241 автомобиль.
Иными словами, одна машина приходится примерно на четырех человек.
Разница между крупнейшими городами становится особенно заметной при сравнении количества автомобилей на тысячу жителей.
В крупнейшем городе страны проживает 2 345 012 человек, при этом зарегистрирован 623 091 автомобиль.
Это примерно 266 автомобилей на тысячу жителей — самый высокий показатель среди мегаполисов.
В столице проживает 1 630 640 человек, зарегистрировано 400 687 машин, что составляет около 246 автомобилей на тысячу жителей.
В городе с населением 1 291 011 человек насчитывается 284 450 автомобилей, или примерно 220 машин на тысячу жителей.
Таким образом, Алматы остается самым автомобилизированным городом страны, что напрямую отражается на дорожной нагрузке, пробках и экологической ситуации.
Наименьший уровень автомобилизации зафиксирован в области Улытау.
Здесь проживает 219 200 человек, а зарегистрировано 31 399 автомобилей — примерно 143 машины на тысячу жителей.
Этот показатель почти вдвое ниже, чем в крупнейших городах страны.
Сравнивать текущие показатели с прошлогодними оказалось непросто. Причина — обновление системы учета транспортных средств.
После модернизации базы данных МВД специалисты провели проверку качества информации и:
удалили дублирующиеся записи,
исправили технические ошибки,
уточнили сведения о постановке автомобилей на учет.
В результате общее количество зарегистрированного транспорта было скорректировано.
Транспортная нагрузка в крупнейшем городе страны уже несколько лет вызывает серьезные опасения. Еще в 2024 году количество автомобилей на дорогах Алматы в сутки превысило один миллион.
Около 600 тысяч автомобилей зарегистрированы в городе, а еще примерно 400 тысяч ежедневно приезжают из области.
В ответ на это транспортные эксперты предложили:
расширять зоны платных парковок,
ограничивать движение отдельных категорий транспорта,
развивать общественный транспорт.
В августе 2025 года также обсуждался проект введения платы за въезд в город для автомобилей с низким экологическим классом.
Дополнительной мерой стало изменение графика работы государственных служащих — рабочий день начали раньше на 30 минут. Также обсуждалось разделение учебного времени студентов на два потока, чтобы снизить нагрузку на дороги в часы пик.
Проблема транспортной нагрузки актуальна и для столицы. Власти города также начали использовать изменение рабочего графика как инструмент регулирования транспортных потоков.
Обсуждение этой меры началось весной 2025 года. Летом аким столицы Женис Касымбек сообщил о возможности более раннего начала работы государственных органов и коммунальных служб.
31 августа власти официально объявили о переносе рабочего времени на утренние часы. Ожидается, что это позволит:
равномернее распределить поток автомобилей,
снизить нагрузку на магистрали,
уменьшить пробки в часы пик.
Новые статистические данные показывают, что Казахстан постепенно входит в число стран с высоким уровнем автомобилизации. Однако вместе с ростом числа машин усиливаются и инфраструктурные вызовы — пробки, экологические риски и необходимость развития общественного транспорта.
Особенно остро эти вопросы стоят в крупнейших городах, где автомобиль уже стал не только средством передвижения, но и фактором, определяющим повседневный ритм городской жизни.
