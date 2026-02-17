18+
17.02.2026, 06:48

В Казахстане подсчитали автомобили: каждый четвертый житель за рулем

Новости Казахстана

По состоянию на 1 февраля 2026 года автопарк Казахстана продолжает оставаться одним из самых заметных индикаторов экономической активности и мобильности населения. Новые данные показывают: автомобили уже давно перестали быть редкостью и фактически стали частью повседневной жизни миллионов людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

По информации Бюро национальной статистики, в стране зарегистрировано 5 908 124 транспортных средства, из которых подавляющее большинство — легковые автомобили.

Легковые автомобили формируют основу автопарка

Главную долю транспорта в стране составляют легковые машины — 4 956 786 единиц. Именно они формируют общую картину автомобилизации и определяют нагрузку на дорожную инфраструктуру.

Наибольшее количество легковых автомобилей сосредоточено в крупнейших городах страны:

  • Алматы — 623 091 автомобиль

  • Астана — 400 687 автомобилей

  • Шымкент — 284 450 автомобилей

В трех мегаполисах суммарно зарегистрировано 1 308 228 машин, что составляет около 26,4% всех легковых автомобилей страны.

Это означает, что более четверти автопарка Казахстана сосредоточено в крупнейших городских агломерациях.

Один автомобиль на четверых жителей

Если рассматривать ситуацию с точки зрения обеспеченности населения транспортом, показатели также демонстрируют высокий уровень автомобилизации.

При населении Казахстана 20 495 975 человек и почти 5 миллионах легковых автомобилей на каждые тысячу жителей приходится примерно 241 автомобиль.
Иными словами, одна машина приходится примерно на четырех человек.

Автомобилизация мегаполисов: лидер остается прежним

Разница между крупнейшими городами становится особенно заметной при сравнении количества автомобилей на тысячу жителей.

Алматы

В крупнейшем городе страны проживает 2 345 012 человек, при этом зарегистрирован 623 091 автомобиль.
Это примерно 266 автомобилей на тысячу жителей — самый высокий показатель среди мегаполисов.

Астана

В столице проживает 1 630 640 человек, зарегистрировано 400 687 машин, что составляет около 246 автомобилей на тысячу жителей.

Шымкент

В городе с населением 1 291 011 человек насчитывается 284 450 автомобилей, или примерно 220 машин на тысячу жителей.

Таким образом, Алматы остается самым автомобилизированным городом страны, что напрямую отражается на дорожной нагрузке, пробках и экологической ситуации.

Регион с наименьшим числом автомобилей

Наименьший уровень автомобилизации зафиксирован в области Улытау.
Здесь проживает 219 200 человек, а зарегистрировано 31 399 автомобилей — примерно 143 машины на тысячу жителей.

Этот показатель почти вдвое ниже, чем в крупнейших городах страны.

Почему изменились статистические данные

Сравнивать текущие показатели с прошлогодними оказалось непросто. Причина — обновление системы учета транспортных средств.

После модернизации базы данных МВД специалисты провели проверку качества информации и:

  • удалили дублирующиеся записи,

  • исправили технические ошибки,

  • уточнили сведения о постановке автомобилей на учет.

В результате общее количество зарегистрированного транспорта было скорректировано.

Когда автомобилей становится слишком много

Алматы: миллион машин в день

Транспортная нагрузка в крупнейшем городе страны уже несколько лет вызывает серьезные опасения. Еще в 2024 году количество автомобилей на дорогах Алматы в сутки превысило один миллион.

Около 600 тысяч автомобилей зарегистрированы в городе, а еще примерно 400 тысяч ежедневно приезжают из области.

В ответ на это транспортные эксперты предложили:

  • расширять зоны платных парковок,

  • ограничивать движение отдельных категорий транспорта,

  • развивать общественный транспорт.

В августе 2025 года также обсуждался проект введения платы за въезд в город для автомобилей с низким экологическим классом.

Дополнительной мерой стало изменение графика работы государственных служащих — рабочий день начали раньше на 30 минут. Также обсуждалось разделение учебного времени студентов на два потока, чтобы снизить нагрузку на дороги в часы пик.

Астана: попытка разгрузить дороги временем

Проблема транспортной нагрузки актуальна и для столицы. Власти города также начали использовать изменение рабочего графика как инструмент регулирования транспортных потоков.

Обсуждение этой меры началось весной 2025 года. Летом аким столицы Женис Касымбек сообщил о возможности более раннего начала работы государственных органов и коммунальных служб.

31 августа власти официально объявили о переносе рабочего времени на утренние часы. Ожидается, что это позволит:

  • равномернее распределить поток автомобилей,

  • снизить нагрузку на магистрали,

  • уменьшить пробки в часы пик.

Автомобиль как индикатор городской жизни

Новые статистические данные показывают, что Казахстан постепенно входит в число стран с высоким уровнем автомобилизации. Однако вместе с ростом числа машин усиливаются и инфраструктурные вызовы — пробки, экологические риски и необходимость развития общественного транспорта.

Особенно остро эти вопросы стоят в крупнейших городах, где автомобиль уже стал не только средством передвижения, но и фактором, определяющим повседневный ритм городской жизни.

0
2
0
