Новый исторический максимум: 57% семейного дохода казахстанцы тратят на еду

В Казахстане доля расходов на продукты питания достигла исторического максимума после пандемии, заставляя семьи пересматривать привычный образ жизни и экономить буквально на всём остальном, сообщает Lada.kz.
По данным портала Finprom.kz, в третьем квартале 2025 года казахстанцы тратили на еду 57,2% семейного бюджета — это самый высокий показатель с 2021 года. Для сравнения, в развитых странах средний расход на продукты составляет всего 10–15% дохода.
«Удельный вес расходов на продовольствие превышал этот уровень только в первый год пандемии — тогда из-за локдаунов и потери доходов казахстанцы тратили почти весь заработок на еду», — отметили аналитики.
Наибольшая доля бюджета на еду зафиксирована в:
Жетысу — 65,8%
Туркестанская область — 65,3%
Алматинская область — 62,2%
Наименее критичная ситуация наблюдается в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, где расходы на продукты составляют чуть более половины бюджета.
Разрыв между городскими и сельскими домохозяйствами сохраняется:
В селах на еду уходит 58,7% бюджета,
В городах — 56,5%, причем городской показатель вырос за год на 3,5 п. п., в селах — лишь на 0,7 п. п.
Различия объясняются частичным самообеспечением сельчан через личные подсобные хозяйства.
Потребительские привычки тоже разнятся:
Сельчане тратят больше на хлеб и крупы (86,3 тыс. тенге против 68,2 тыс. в городах).
Горожане покупают больше молочных продуктов (57,8 тыс. тенге против 45,3 тыс. в селах) и сладостей.
В городах заметно выросли траты на мясо (22,3%), фрукты (18,6%) и овощи (16,8%).
Рост расходов на еду заставил казахстанцев урезать траты на непродовольственные товары:
Автомобильные товары и ГСМ — сокращение на 30,2%
Телефоны — на 19,1%
Ремонт жилья — на 19,3%
Бытовую технику — на 7,2%
В сельской местности бюджет осложняется подорожанием сжиженного газа в баллонах (+20,4%). При этом сельчане продолжают тратить больше на одежду и топливо для личного авто, экономя на технике и ремонте.
Единственная статья расходов, которая растет повсеместно, — медикаменты, подчеркивая тревожный рост цен и необходимость в здравоохранении.
