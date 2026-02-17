Новый исторический максимум: 57% семейного дохода казахстанцы тратят на еду

В Казахстане доля расходов на продукты питания достигла исторического максимума после пандемии, заставляя семьи пересматривать привычный образ жизни и экономить буквально на всём остальном, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Продовольственные траты бьют рекорды

По данным портала Finprom.kz, в третьем квартале 2025 года казахстанцы тратили на еду 57,2% семейного бюджета — это самый высокий показатель с 2021 года. Для сравнения, в развитых странах средний расход на продукты составляет всего 10–15% дохода.

«Удельный вес расходов на продовольствие превышал этот уровень только в первый год пандемии — тогда из-за локдаунов и потери доходов казахстанцы тратили почти весь заработок на еду», — отметили аналитики.

Регионы с наибольшей нагрузкой

Наибольшая доля бюджета на еду зафиксирована в:

Жетысу — 65,8%

Туркестанская область — 65,3%

Алматинская область — 62,2%

Наименее критичная ситуация наблюдается в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, где расходы на продукты составляют чуть более половины бюджета.

Город vs село: кто страдает больше

Разрыв между городскими и сельскими домохозяйствами сохраняется:

В селах на еду уходит 58,7% бюджета ,

В городах — 56,5%, причем городской показатель вырос за год на 3,5 п. п., в селах — лишь на 0,7 п. п.

Различия объясняются частичным самообеспечением сельчан через личные подсобные хозяйства.

Структура расходов: хлеб против молочных продуктов

Потребительские привычки тоже разнятся:

Сельчане тратят больше на хлеб и крупы (86,3 тыс. тенге против 68,2 тыс. в городах).

Горожане покупают больше молочных продуктов (57,8 тыс. тенге против 45,3 тыс. в селах) и сладостей.

В городах заметно выросли траты на мясо (22,3%), фрукты (18,6%) и овощи (16,8%).

Экономия за счет всего остального

Рост расходов на еду заставил казахстанцев урезать траты на непродовольственные товары:

Автомобильные товары и ГСМ — сокращение на 30,2%

Телефоны — на 19,1%

Ремонт жилья — на 19,3%

Бытовую технику — на 7,2%

В сельской местности бюджет осложняется подорожанием сжиженного газа в баллонах (+20,4%). При этом сельчане продолжают тратить больше на одежду и топливо для личного авто, экономя на технике и ремонте.

Единственная статья расходов, которая растет повсеместно, — медикаменты, подчеркивая тревожный рост цен и необходимость в здравоохранении.