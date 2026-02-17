18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 07:24

Новый исторический максимум: 57% семейного дохода казахстанцы тратят на еду

Новости Казахстана 0 439

В Казахстане доля расходов на продукты питания достигла исторического максимума после пандемии, заставляя семьи пересматривать привычный образ жизни и экономить буквально на всём остальном, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Продовольственные траты бьют рекорды

По данным портала Finprom.kz, в третьем квартале 2025 года казахстанцы тратили на еду 57,2% семейного бюджета — это самый высокий показатель с 2021 года. Для сравнения, в развитых странах средний расход на продукты составляет всего 10–15% дохода.

«Удельный вес расходов на продовольствие превышал этот уровень только в первый год пандемии — тогда из-за локдаунов и потери доходов казахстанцы тратили почти весь заработок на еду», — отметили аналитики.

Регионы с наибольшей нагрузкой

Наибольшая доля бюджета на еду зафиксирована в:

  • Жетысу — 65,8%

  • Туркестанская область — 65,3%

  • Алматинская область — 62,2%

Наименее критичная ситуация наблюдается в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, где расходы на продукты составляют чуть более половины бюджета.

Город vs село: кто страдает больше

Разрыв между городскими и сельскими домохозяйствами сохраняется:

  • В селах на еду уходит 58,7% бюджета,

  • В городах — 56,5%, причем городской показатель вырос за год на 3,5 п. п., в селах — лишь на 0,7 п. п.

Различия объясняются частичным самообеспечением сельчан через личные подсобные хозяйства.

Структура расходов: хлеб против молочных продуктов

Потребительские привычки тоже разнятся:

  • Сельчане тратят больше на хлеб и крупы (86,3 тыс. тенге против 68,2 тыс. в городах).

  • Горожане покупают больше молочных продуктов (57,8 тыс. тенге против 45,3 тыс. в селах) и сладостей.

  • В городах заметно выросли траты на мясо (22,3%), фрукты (18,6%) и овощи (16,8%).

Экономия за счет всего остального

Рост расходов на еду заставил казахстанцев урезать траты на непродовольственные товары:

  • Автомобильные товары и ГСМ — сокращение на 30,2%

  • Телефоны — на 19,1%

  • Ремонт жилья — на 19,3%

  • Бытовую технику — на 7,2%

В сельской местности бюджет осложняется подорожанием сжиженного газа в баллонах (+20,4%). При этом сельчане продолжают тратить больше на одежду и топливо для личного авто, экономя на технике и ремонте.

Единственная статья расходов, которая растет повсеместно, — медикаменты, подчеркивая тревожный рост цен и необходимость в здравоохранении.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь