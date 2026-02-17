18+
17.02.2026, 08:34

Право на молчание приходит в Казахстан

Новости Казахстана 0 570

Скоро казахстанцы при задержании услышат знаменитую фразу из американских боевиков: «Вы имеете право хранить молчание…». Это станет возможным, если на предстоящем референдуме граждане проголосуют за принятие новой Конституции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Almaty.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое правило Миранды и зачем оно нужно

Правило Миранды — это международная практика, закрепляющая за задержанными право не давать показаний против себя и право на адвоката. В новой Конституции Казахстана оно официально закрепляется:

  • при задержании человек должен быть уведомлен о своих правах;

  • фраза «Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде» становится обязательной;

  • право на адвоката и при необходимости переводчика гарантировано даже в случае, если задержанный не владеет казахским или русским языком;

  • в ситуациях алкогольного или наркотического опьянения сотрудники должны объяснить права повторно.

Юрист Айжамал Мынжасар уточняет:

«Главное — обеспечить присутствие адвоката при задержании, чтобы права граждан соблюдались на всех этапах».

Адвокатура выходит на новый уровень

Впервые адвокатура закрепляется в Конституции как самостоятельный институт, равный по значимости с прокуратурой в контексте процессуальных прав. Это не просто декларация: закон определяет права, обязанности и ответственность юристов, а их деятельность регулируется отдельным специальным законом.

Адвокат Тельман Аленов объясняет:

«Наша главная цель — оказать юридическую помощь и гарантировать права и свободы граждан через институт адвоката. Это не привилегия для юристов, а защита для общества».

Практика будущего: защита прав на уровне государства

Введение правила Миранды и закрепление адвокатуры в Конституции делает Казахстан одним из редких государств региона, где права граждан при задержании и защите в суде становятся четко прописанными и обязательными для соблюдения.

  • Это шаг к большей прозрачности правоохранительной системы;

  • Гарантия защиты прав даже для тех, кто не владеет государственными языками;

  • Укрепление доверия к институту адвокатуры и правосудию в целом.

1
3
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
