Еще одно международное авиасообщение станет доступным для казахстанцев

С июня 2026 года жители южного Казахстана смогут летать за границу без пересадок — в Шымкент стартуют прямые рейсы национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL. Это направление открывает новые возможности для путешествий и деловых поездок между Казахстаном и Азербайджаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.

© Юлия Кузьмина, AVIA.RU

Первый рейс — уже в июне

По информации пресс-службы AZAL, первый регулярный рейс по маршруту Баку – Шымкент – Баку состоится 16 июня 2026 года. Билеты на новое направление уже поступили в продажу и доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также у аккредитованных агентств.

Расписание полетов: удобно и гибко

В первые две недели рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам.

С 30 июня авиакомпания увеличит частоту полетов до трех раз в неделю:

Из Баку в Шымкент — вторник, четверг, суббота

Из Шымкента в Баку — среда, пятница, воскресенье

Такое расписание позволит пассажирам удобно планировать поездки как для туризма, так и для деловых целей.

Шымкент в сети AZAL: четвертый казахстанский город

Новый рейс делает Шымкент четвертым городом Казахстана, включенным в маршрутную сеть AZAL. Ранее авиакомпания уже обслуживала Алматы, Астану и Актау, выполняя в 2025 году около 850 регулярных рейсов туда и обратно.

Открытие маршрута также расширяет возможности транзита через Баку, обеспечивая удобные пересадки на рейсы в популярные направления:

Стамбул

Дубай

Тель-Авив

Милан

Лондон

Прага

и другие города Европы, Азии и Ближнего Востока

Как приобрести билеты

Пассажиры могут забронировать билеты через:

Официальный сайт AZAL: azal.az

Мобильное приложение авиакомпании

Кассы и аккредитованные агентства Azerbaijan Airlines

Это делает новый маршрут доступным для широкой аудитории и открывает Казахстану новые международные связи.