18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 10:00

Как вернуть свои деньги из ОСМС в Казахстане

Новости Казахстана 0 642

В Казахстане граждане и работодатели могут оформить возврат взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), если деньги были уплачены ошибочно или с излишком. Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто может подать заявку

Возврат переплаты доступен как самостоятельным плательщикам, так и работодателям, оплачивающим взносы за сотрудников. Процедура имеет свои особенности:

  • Для физических лиц: заявление оформляется по установленному образцу на бумажном носителе и подается в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

  • Для работодателей: кроме стандартного заявления, потребуется согласие работника на возврат средств.

На сайте ФСМС можно найти адреса корпорации и образцы заявлений.

Сроки рассмотрения

После подачи заявления государственная корпорация рассматривает его в течение 15 рабочих дней. В этот период проводится проверка корректности данных и подтверждается право на возврат.

Почему в возврате могут отказать

Даже при правильном оформлении заявки существует вероятность отказа. Наиболее распространенные причины:

  1. Задолженность по ОСМС за предыдущие периоды.

  2. Недостоверные сведения в поданных документах.

  3. Несоответствие заявления требованиям законодательства.

  4. Отсутствие согласия на обработку персональных данных.

Таким образом, важно тщательно проверять документы и правильно оформлять заявление, чтобы возврат прошел без проблем.

Совет экспертов

ФСМС рекомендует всем плательщикам перед подачей заявки:

  • убедиться в отсутствии долгов по ОСМС;

  • заполнить заявление аккуратно, следуя образцу;

  • при подаче через работодателя получить письменное согласие сотрудника;

  • контролировать сроки рассмотрения и хранить копии документов.

Эти меры помогут минимизировать риск отказа и ускорить получение излишне уплаченных средств.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь