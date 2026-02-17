Как вернуть свои деньги из ОСМС в Казахстане

В Казахстане граждане и работодатели могут оформить возврат взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), если деньги были уплачены ошибочно или с излишком . Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Кто может подать заявку

Возврат переплаты доступен как самостоятельным плательщикам, так и работодателям, оплачивающим взносы за сотрудников. Процедура имеет свои особенности:

Для физических лиц : заявление оформляется по установленному образцу на бумажном носителе и подается в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» .

Для работодателей: кроме стандартного заявления, потребуется согласие работника на возврат средств.

На сайте ФСМС можно найти адреса корпорации и образцы заявлений.

Сроки рассмотрения

После подачи заявления государственная корпорация рассматривает его в течение 15 рабочих дней. В этот период проводится проверка корректности данных и подтверждается право на возврат.

Почему в возврате могут отказать

Даже при правильном оформлении заявки существует вероятность отказа. Наиболее распространенные причины:

Задолженность по ОСМС за предыдущие периоды. Недостоверные сведения в поданных документах. Несоответствие заявления требованиям законодательства. Отсутствие согласия на обработку персональных данных.

Таким образом, важно тщательно проверять документы и правильно оформлять заявление, чтобы возврат прошел без проблем.

Совет экспертов

ФСМС рекомендует всем плательщикам перед подачей заявки:

убедиться в отсутствии долгов по ОСМС;

заполнить заявление аккуратно, следуя образцу;

при подаче через работодателя получить письменное согласие сотрудника;

контролировать сроки рассмотрения и хранить копии документов.

Эти меры помогут минимизировать риск отказа и ускорить получение излишне уплаченных средств.