Как вернуть свои деньги из ОСМС в Казахстане

В Казахстане граждане и работодатели могут оформить возврат взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), если деньги были уплачены ошибочно или с излишком. Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Возврат переплаты доступен как самостоятельным плательщикам, так и работодателям, оплачивающим взносы за сотрудников. Процедура имеет свои особенности:
Для физических лиц: заявление оформляется по установленному образцу на бумажном носителе и подается в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».
Для работодателей: кроме стандартного заявления, потребуется согласие работника на возврат средств.
На сайте ФСМС можно найти адреса корпорации и образцы заявлений.
После подачи заявления государственная корпорация рассматривает его в течение 15 рабочих дней. В этот период проводится проверка корректности данных и подтверждается право на возврат.
Даже при правильном оформлении заявки существует вероятность отказа. Наиболее распространенные причины:
Задолженность по ОСМС за предыдущие периоды.
Недостоверные сведения в поданных документах.
Несоответствие заявления требованиям законодательства.
Отсутствие согласия на обработку персональных данных.
Таким образом, важно тщательно проверять документы и правильно оформлять заявление, чтобы возврат прошел без проблем.
ФСМС рекомендует всем плательщикам перед подачей заявки:
убедиться в отсутствии долгов по ОСМС;
заполнить заявление аккуратно, следуя образцу;
при подаче через работодателя получить письменное согласие сотрудника;
контролировать сроки рассмотрения и хранить копии документов.
Эти меры помогут минимизировать риск отказа и ускорить получение излишне уплаченных средств.
Комментарии0 комментарий(ев)