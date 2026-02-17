18+
17.02.2026, 11:33

Правительство озвучило сроки строительства четвёртого НПЗ в Казахстане

Новости Казахстана 0 581

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании правительства представил ориентировочные сроки проектирования, строительства и запуска нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане. На первоначальном этапе мощность завода планируется на уровне 10 миллионов тонн нефти в год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Photo : пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"
"В рамках исполнения поручения Главы государства в 2026–2033 годах предусмотрены работы по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству и пуску нового НПЗ с доведением перерабатывающих мощностей страны до 40 миллионов тонн нефти в год", — подчеркнул вице-министр.

Подготовка и планирование проекта

Министерство энергетики, выступающее координатором проекта, уже начало подготовку исходных данных по источникам сырья и ассортименту продукции будущего завода. Решение о конфигурации НПЗ, его точном местоположении и выборе лицензиара технологии будет приниматься на основе прогнозов спроса на нефтепродукты и потенциальных рынков сбыта.

"Эта комплексная работа потребует времени, поэтому окончательные результаты будут представлены дополнительно в течение нескольких месяцев", — уточнил Туткышбаев.

Влияние на внутренний рынок топлива

По словам чиновника, реализация проекта нового НПЗ и расширение существующих заводов позволит постепенно сократить дефицит нефтепродуктов внутри страны:

  • 2028–2030 годы: нехватка авиакеросина сократится с 500 до 300 тысяч тонн в год, дефицит дизельного топлива будет полностью устранён благодаря работе трёх действующих НПЗ.

  • 2033 год: ввод четвёртого завода полностью исключит дефицит авиакеросина и позволит начать экспорт дизельного топлива и бензина в соседние страны.

Таким образом, Казахстан не только повысит самообеспеченность топливом, но и сможет укрепить свои позиции на региональном рынке.

Повышение качества и глубины переработки

Новый завод и модернизация действующих НПЗ позволят значительно улучшить показатели переработки нефти:

  • Глубина переработки на действующих заводах вырастет с 89% до 94%, на новом НПЗ она достигнет 95%.

  • Качество топлива будет повышено с класса К4 до К5, что соответствует современным экологическим и техническим стандартам.

Такие шаги создадут условия для более эффективного производства и позволят Казахстану удовлетворять растущий внутренний и внешний спрос на высококачественные нефтепродукты.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
А что стало с Мангистауским НПЗ на 43 километре?
17.02.2026, 07:43
