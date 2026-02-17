Экстренное предупреждение Нацбанка для владельцев банковских карт в Казахстане

Национальный банк Казахстана выступил с предупреждением о новой волне телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют неожиданную тактику — они сначала добиваются блокировки банковской карты жертвы, а затем пытаются получить доступ к ее счетам. Соответствующее заявление распространил Национальный банк Казахстана 17 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как работает новая схема мошенничества

По информации регулятора, преступники собирают личные данные граждан из открытых источников. Это могут быть:

фишинговые сайты;

опросы в общественных местах;

социальные сети;

маркетплейсы и онлайн-сервисы.

Используя эти сведения, злоумышленники обращаются в контакт-центры банков, представляясь владельцами карты, и сообщают о ее «потере». В результате финансовая организация блокирует карту, считая обращение настоящим.

После этого начинается вторая часть схемы — психологическое давление на владельца счета.

Мошенники звонят человеку, представляясь:

сотрудниками службы безопасности банка;

работниками правоохранительных органов.

Они предлагают «помощь» в разблокировке карты или «спасении средств» через перевод денег на так называемый безопасный счет. В процессе злоумышленники пытаются получить:

SMS-коды подтверждения;

пароли от интернет-банкинга;

CVV/CVC-коды банковских карт.

Что делать, если карта оказалась заблокированной

В Нацбанке подчеркивают: если карта была заблокирована, необходимо самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному:

на оборотной стороне карты;

в мобильном приложении банка.

Регулятор отдельно напоминает, что сотрудники финансовых организаций:

никогда не запрашивают SMS-коды и пароли;

не требуют установки приложений для удаленного доступа к телефону;

не просят переводить деньги на сторонние счета.

Опасность «помощи у банкоматов»

Еще одна схема связана с мошенниками, которые находятся рядом с банкоматами. Они могут убеждать граждан, что их карта заблокирована, повреждена или достигнут лимит операций, и просить помочь перевести деньги третьим лицам за вознаграждение.

Такие действия могут квалифицироваться как дропперство, что является нарушением закона.

Как защитить свои деньги

Национальный банк рекомендует соблюдать базовые меры финансовой безопасности:

не передавать банковские карты третьим лицам;

не сообщать реквизиты карты и коды подтверждения;

не переводить деньги незнакомым людям;

перепроверять любую информацию через официальные колл-центры банков.

Также регулятор напоминает, что сотрудники Национального банка:

не обслуживают счета физических лиц;

не проводят аудио- и видеозвонки;

не предлагают инвестиционные продукты;

не занимаются страхованием средств населения;

не проводят денежные расчеты с гражданами.

Куда обращаться при мошенничестве

Если человек столкнулся с попыткой обмана, ему рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.

За консультацией также можно связаться с контакт-центром Национального банка по короткому номеру 1477.