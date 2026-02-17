18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 11:54

Экстренное предупреждение Нацбанка для владельцев банковских карт в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 473

Национальный банк Казахстана выступил с предупреждением о новой волне телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют неожиданную тактику — они сначала добиваются блокировки банковской карты жертвы, а затем пытаются получить доступ к ее счетам. Соответствующее заявление распространил Национальный банк Казахстана 17 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz

Как работает новая схема мошенничества

По информации регулятора, преступники собирают личные данные граждан из открытых источников. Это могут быть:

  • фишинговые сайты;

  • опросы в общественных местах;

  • социальные сети;

  • маркетплейсы и онлайн-сервисы.

Используя эти сведения, злоумышленники обращаются в контакт-центры банков, представляясь владельцами карты, и сообщают о ее «потере». В результате финансовая организация блокирует карту, считая обращение настоящим.

После этого начинается вторая часть схемы — психологическое давление на владельца счета.

Мошенники звонят человеку, представляясь:

  • сотрудниками службы безопасности банка;

  • работниками правоохранительных органов.

Они предлагают «помощь» в разблокировке карты или «спасении средств» через перевод денег на так называемый безопасный счет. В процессе злоумышленники пытаются получить:

  • SMS-коды подтверждения;

  • пароли от интернет-банкинга;

  • CVV/CVC-коды банковских карт.

Что делать, если карта оказалась заблокированной

В Нацбанке подчеркивают: если карта была заблокирована, необходимо самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному:

  • на оборотной стороне карты;

  • в мобильном приложении банка.

Регулятор отдельно напоминает, что сотрудники финансовых организаций:

  • никогда не запрашивают SMS-коды и пароли;

  • не требуют установки приложений для удаленного доступа к телефону;

  • не просят переводить деньги на сторонние счета.

Опасность «помощи у банкоматов»

Еще одна схема связана с мошенниками, которые находятся рядом с банкоматами. Они могут убеждать граждан, что их карта заблокирована, повреждена или достигнут лимит операций, и просить помочь перевести деньги третьим лицам за вознаграждение.

Такие действия могут квалифицироваться как дропперство, что является нарушением закона.

Как защитить свои деньги

Национальный банк рекомендует соблюдать базовые меры финансовой безопасности:

  • не передавать банковские карты третьим лицам;

  • не сообщать реквизиты карты и коды подтверждения;

  • не переводить деньги незнакомым людям;

  • перепроверять любую информацию через официальные колл-центры банков.

Также регулятор напоминает, что сотрудники Национального банка:

  • не обслуживают счета физических лиц;

  • не проводят аудио- и видеозвонки;

  • не предлагают инвестиционные продукты;

  • не занимаются страхованием средств населения;

  • не проводят денежные расчеты с гражданами.

Куда обращаться при мошенничестве

Если человек столкнулся с попыткой обмана, ему рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.
За консультацией также можно связаться с контакт-центром Национального банка по короткому номеру 1477.

7
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Эта какая-то странная статья. Во первых, чтобы банк заблокировал карту, оператор обязан спросить кодовое слово. Во-вторых, звонок должен происходить с того номера телефона, на который зарегистрирован человек в банке. Мало-ли кто позвонит и скажет заблокировать мою карту, банк что верит любому звонящему?
17.02.2026, 07:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь