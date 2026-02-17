Экстренное предупреждение Нацбанка для владельцев банковских карт в Казахстане

Национальный банк Казахстана выступил с предупреждением о новой волне телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют неожиданную тактику — они сначала добиваются блокировки банковской карты жертвы, а затем пытаются получить доступ к ее счетам. Соответствующее заявление распространил Национальный банк Казахстана 17 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz.
По информации регулятора, преступники собирают личные данные граждан из открытых источников. Это могут быть:
фишинговые сайты;
опросы в общественных местах;
социальные сети;
маркетплейсы и онлайн-сервисы.
Используя эти сведения, злоумышленники обращаются в контакт-центры банков, представляясь владельцами карты, и сообщают о ее «потере». В результате финансовая организация блокирует карту, считая обращение настоящим.
После этого начинается вторая часть схемы — психологическое давление на владельца счета.
Мошенники звонят человеку, представляясь:
сотрудниками службы безопасности банка;
работниками правоохранительных органов.
Они предлагают «помощь» в разблокировке карты или «спасении средств» через перевод денег на так называемый безопасный счет. В процессе злоумышленники пытаются получить:
SMS-коды подтверждения;
пароли от интернет-банкинга;
CVV/CVC-коды банковских карт.
В Нацбанке подчеркивают: если карта была заблокирована, необходимо самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному:
на оборотной стороне карты;
в мобильном приложении банка.
Регулятор отдельно напоминает, что сотрудники финансовых организаций:
никогда не запрашивают SMS-коды и пароли;
не требуют установки приложений для удаленного доступа к телефону;
не просят переводить деньги на сторонние счета.
Еще одна схема связана с мошенниками, которые находятся рядом с банкоматами. Они могут убеждать граждан, что их карта заблокирована, повреждена или достигнут лимит операций, и просить помочь перевести деньги третьим лицам за вознаграждение.
Такие действия могут квалифицироваться как дропперство, что является нарушением закона.
Национальный банк рекомендует соблюдать базовые меры финансовой безопасности:
не передавать банковские карты третьим лицам;
не сообщать реквизиты карты и коды подтверждения;
не переводить деньги незнакомым людям;
перепроверять любую информацию через официальные колл-центры банков.
Также регулятор напоминает, что сотрудники Национального банка:
не обслуживают счета физических лиц;
не проводят аудио- и видеозвонки;
не предлагают инвестиционные продукты;
не занимаются страхованием средств населения;
не проводят денежные расчеты с гражданами.
Если человек столкнулся с попыткой обмана, ему рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.
За консультацией также можно связаться с контакт-центром Национального банка по короткому номеру 1477.
