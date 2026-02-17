18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.02.2026, 12:17

КТЖ заняло у Китая миллиарды юаней: куда пойдут деньги

Новости Казахстана

Казахстанская национальная железнодорожная компания КТЖ успешно разместила облигации на бирже AIX на сумму 1,6 млрд юаней. Срок обращения бумаг — до 15 декабря 2028 года, а доходность составляет 4,2% годовых, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ

На сайте компании пояснили, что привлеченные средства будут направлены на масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

На что пойдут деньги

Компания объявила, что средства будут использованы для укрепления транзитно-логистического потенциала Казахстана, в том числе через:

  • Строительство и модернизацию ключевых участков:

    • Достык — Мойынты

    • Дарбаза — Махтаарал

    • Обводная линия Алматы

    • Бахты — Аягоз

    • Алтынколь — Жетиген

  • Обновление парка подвижного состава:

    • Пассажирские вагоны Stadler

    • Локомотивы Alstom и CRRC

Таким образом, средства будут работать как для улучшения транзитных маршрутов, так и для повышения комфорта и надежности перевозок.

Как устроена эмиссия облигаций

  • Всего выпущено 1,6 млн облигаций номиналом 1 тыс. юаней каждая

  • Ставка доходности: 4,2% годовых

  • Срок обращения: до 15 декабря 2028 года

  • В планах компании — общий выпуск на 2,2 млрд юаней, что позволит привлечь дополнительные инвестиции для будущих проектов

Президентская инициатива

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул необходимость запуска новых железнодорожных маршрутов:

  • Мойынты — Кызылжар

  • Дарбаза — Махтаарал

А также завершения модернизации участков:

  • Алтынколь — Жетиген

  • Бейнеу — Мангистау

Президент отметил, что «сбавлять темпы недопустимо», что подчеркивает стратегическую важность железнодорожной модернизации для страны.

Почему это важно для Казахстана

  • Укрепление транзитного потенциала страны между Китаем и Европой

  • Повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок

  • Привлечение иностранных инвестиций через долговые инструменты

  • Создание современных логистических коридоров для национальной экономики

