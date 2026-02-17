КТЖ заняло у Китая миллиарды юаней: куда пойдут деньги

Казахстанская национальная железнодорожная компания КТЖ успешно разместила облигации на бирже AIX на сумму 1,6 млрд юаней. Срок обращения бумаг — до 15 декабря 2028 года, а доходность составляет 4,2% годовых, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба КТЖ

На сайте компании пояснили, что привлеченные средства будут направлены на масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

На что пойдут деньги

Компания объявила, что средства будут использованы для укрепления транзитно-логистического потенциала Казахстана, в том числе через:

Строительство и модернизацию ключевых участков: Достык — Мойынты Дарбаза — Махтаарал Обводная линия Алматы Бахты — Аягоз Алтынколь — Жетиген

Обновление парка подвижного состава: Пассажирские вагоны Stadler Локомотивы Alstom и CRRC



Таким образом, средства будут работать как для улучшения транзитных маршрутов, так и для повышения комфорта и надежности перевозок.

Как устроена эмиссия облигаций

Всего выпущено 1,6 млн облигаций номиналом 1 тыс. юаней каждая

Ставка доходности: 4,2% годовых

Срок обращения: до 15 декабря 2028 года

В планах компании — общий выпуск на 2,2 млрд юаней, что позволит привлечь дополнительные инвестиции для будущих проектов

Президентская инициатива

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул необходимость запуска новых железнодорожных маршрутов:

Мойынты — Кызылжар

Дарбаза — Махтаарал

А также завершения модернизации участков:

Алтынколь — Жетиген

Бейнеу — Мангистау

Президент отметил, что «сбавлять темпы недопустимо», что подчеркивает стратегическую важность железнодорожной модернизации для страны.

Почему это важно для Казахстана