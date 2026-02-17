КТЖ заняло у Китая миллиарды юаней: куда пойдут деньги

Казахстанская национальная железнодорожная компания КТЖ успешно разместила облигации на бирже AIX на сумму 1,6 млрд юаней. Срок обращения бумаг — до 15 декабря 2028 года, а доходность составляет 4,2% годовых, сообщает Lada.kz.
На сайте компании пояснили, что привлеченные средства будут направлены на масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.
Компания объявила, что средства будут использованы для укрепления транзитно-логистического потенциала Казахстана, в том числе через:
Строительство и модернизацию ключевых участков:
Достык — Мойынты
Дарбаза — Махтаарал
Обводная линия Алматы
Бахты — Аягоз
Алтынколь — Жетиген
Обновление парка подвижного состава:
Пассажирские вагоны Stadler
Локомотивы Alstom и CRRC
Таким образом, средства будут работать как для улучшения транзитных маршрутов, так и для повышения комфорта и надежности перевозок.
Всего выпущено 1,6 млн облигаций номиналом 1 тыс. юаней каждая
Ставка доходности: 4,2% годовых
Срок обращения: до 15 декабря 2028 года
В планах компании — общий выпуск на 2,2 млрд юаней, что позволит привлечь дополнительные инвестиции для будущих проектов
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул необходимость запуска новых железнодорожных маршрутов:
Мойынты — Кызылжар
Дарбаза — Махтаарал
А также завершения модернизации участков:
Алтынколь — Жетиген
Бейнеу — Мангистау
Президент отметил, что «сбавлять темпы недопустимо», что подчеркивает стратегическую важность железнодорожной модернизации для страны.
Укрепление транзитного потенциала страны между Китаем и Европой
Повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок
Привлечение иностранных инвестиций через долговые инструменты
Создание современных логистических коридоров для национальной экономики
