На каком месте Казахстан в рейтинге самых влиятельных стран мира

По итогам 2025 года Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран с наибольшим влиянием на глобальные процессы. Данные предоставлены американским онлайн-изданием CEOWORLD Magazine, ориентированным на топ-менеджеров, инвесторов и политический истеблишмент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По версии издания, Казахстан по сочетанию политического, экономического и культурного влияния смог превзойти такие государства, как Катар, Словакия, Бельгия, Австрия, Прибалтика, Грузия и Украина. Это позволяет стране оставаться ведущим игроком в Центральной Азии и привлекает внимание международного бизнеса и инвесторов.
Методология CEOWORLD Magazine строится на нескольких ключевых источниках и подходах:
Мнения экспертов и социологические опросы: при составлении рейтинга за 2025 год учитывались ответы 296 400 респондентов со всего мира.
Статистические данные: использовались данные US News, ОЭСР, Всемирного банка и организаций ООН.
Ключевые аспекты оценки:
политическая стабильность;
экономическое влияние;
оборонный бюджет и военная мощь;
позиции в международных и региональных объединениях;
культурное влияние, включая уровень образования и международную узнаваемость.
Итоговый индекс каждой страны вычисляется в диапазоне от 0 до 100, где 100 – максимальное значение влияния.
На вершине рейтинга традиционно находятся крупнейшие державы:
США – 95,36 балла
Китай – 94,86 балла
Россия – 94,81 балла
Индия – 94,76 балла
Великобритания – 94,56 балла
Япония – 94,31 балла
Южная Корея – 94,18 балла
Франция – 93,55 балла
Италия – 93,3 балла
Турция – 93,3 балла
Эти страны оказывают максимальное влияние на мировую политику, экономику и культуру, задавая тон глобальным процессам.
Если смотреть на рейтинг среди бывших советских республик, ситуация следующая:
Азербайджан – 56-е место, 81,88 балла
Беларусь – 59-е место, 81,65 балла
Узбекистан – 61-е место, 80,90 балла
Казахстан – 62-е место, 80,89 балла
За Казахстаном следуют: Украина (74-е место), Туркменистан (81-е место), Грузия (84-е место), Литва (92-е место), Армения (93-е место), Латвия (94-е место), Эстония (102-е место), Кыргызстан (105-е место) и Таджикистан (118-е место).
Замыкает рейтинг самых влиятельных государств мира Молдова – 142-е место с индексом 59,23 балла, что отражает низкий уровень глобального влияния и ограниченные возможности на мировой арене.
Комментарии0 комментарий(ев)