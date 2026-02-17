На каком месте Казахстан в рейтинге самых влиятельных стран мира

По итогам 2025 года Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран с наибольшим влиянием на глобальные процессы. Данные предоставлены американским онлайн-изданием CEOWORLD Magazine, ориентированным на топ-менеджеров, инвесторов и политический истеблишмент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com

Казахстан обходит ряд стран Европы и Ближнего Востока

По версии издания, Казахстан по сочетанию политического, экономического и культурного влияния смог превзойти такие государства, как Катар, Словакия, Бельгия, Австрия, Прибалтика, Грузия и Украина. Это позволяет стране оставаться ведущим игроком в Центральной Азии и привлекает внимание международного бизнеса и инвесторов.

Как формировался рейтинг влияния стран

Методология CEOWORLD Magazine строится на нескольких ключевых источниках и подходах:

Мнения экспертов и социологические опросы : при составлении рейтинга за 2025 год учитывались ответы 296 400 респондентов со всего мира.

Статистические данные : использовались данные US News , ОЭСР , Всемирного банка и организаций ООН.

Ключевые аспекты оценки : политическая стабильность; экономическое влияние; оборонный бюджет и военная мощь; позиции в международных и региональных объединениях; культурное влияние, включая уровень образования и международную узнаваемость.



Итоговый индекс каждой страны вычисляется в диапазоне от 0 до 100, где 100 – максимальное значение влияния.

Лидеры мирового влияния в 2025 году

На вершине рейтинга традиционно находятся крупнейшие державы:

США – 95,36 балла Китай – 94,86 балла Россия – 94,81 балла Индия – 94,76 балла Великобритания – 94,56 балла Япония – 94,31 балла Южная Корея – 94,18 балла Франция – 93,55 балла Италия – 93,3 балла Турция – 93,3 балла

Эти страны оказывают максимальное влияние на мировую политику, экономику и культуру, задавая тон глобальным процессам.

Казахстан на постсоветском пространстве

Если смотреть на рейтинг среди бывших советских республик, ситуация следующая:

Азербайджан – 56-е место, 81,88 балла

Беларусь – 59-е место, 81,65 балла

Узбекистан – 61-е место, 80,90 балла

Казахстан – 62-е место, 80,89 балла

За Казахстаном следуют: Украина (74-е место), Туркменистан (81-е место), Грузия (84-е место), Литва (92-е место), Армения (93-е место), Латвия (94-е место), Эстония (102-е место), Кыргызстан (105-е место) и Таджикистан (118-е место).

Конец списка: Молдова

Замыкает рейтинг самых влиятельных государств мира Молдова – 142-е место с индексом 59,23 балла, что отражает низкий уровень глобального влияния и ограниченные возможности на мировой арене.