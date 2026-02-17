Март в Казахстане обещает сюрпризы: какая погода будет в разных регионах страны

Март в Казахстане традиционно считается одним из самых контрастных месяцев года. Пока на севере продолжаются метели и морозы до −40 °C, на юге температура воздуха может достигать +25…+35 °C. Резкие перепады температур, усиление ветра, осадки и туманы делают начало весны непредсказуемым и динамичным, отмечают синоптики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock

Температурные «качели» марта

По многолетним наблюдениям, средняя температура марта заметно выше февральской — на 6–7 °C, а на юге и юго-востоке страны повышение достигает 8–12 °C.

Однако температурный диапазон остаётся крайне широким:

Север страны: средняя температура −9…−14 °C, экстремальные морозы могут доходить до −42…−47 °C.

Юг: средняя температура +6…+8 °C, а дневной максимум в тёплые годы достигает +25…+35 °C.

Средняя суточная амплитуда температуры в марте составляет 9–11 градусов, что создаёт ощущение «двух сезонов» одновременно: север всё ещё зимний, юг — уже весенний.

Согласно данным РГП «Казгидромет», снежный покров в северных регионах в марте достигает максимальной высоты за всю зиму — 20–38 см, а местами — до 99 см (например, на севере Актюбинской области).

«В начале марта на всей территории Казахстана сохраняется снежный покров, кроме Мангистауской области. К третьей декаде в южных регионах, за исключением горных районов, снег, как правило, полностью сходит», — уточнили в Гидрометцентре.

Ветер, метели и первые весенние грозы

Север: метели и порывистый ветер (15–20 м/с) характерны для 4–8 суток, а в отдельные годы — до 15–20 суток.

Юго-восток (Жамбылская, Алматинская области, область Жетысу): ветер достигает 25–28 м/с с порывами до 30 м/с и выше.

Юг: во второй половине марта среднесуточная температура устойчиво превышает +5 °C, а к концу месяца — +10 °C. Снег на равнинных территориях обычно полностью сходит в третьей декаде.

Особенностью марта являются первые весенние грозы, преимущественно на юге страны. В южных областях гроза может возникнуть уже один раз в месяц, а в отдельные годы — несколько раз.

Осадки: март обычно влажнее февраля

Март приносит больше осадков, чем февраль:

Равнины: 14–25 мм осадков.

Предгорья и горы юга/юго-востока: до 50 мм.

Горные районы юга: более 100 мм.

На севере чаще наблюдаются смешанные осадки (дождь со снегом), на юге — преимущественно дождь.

Туманы чаще фиксируются на севере и западе страны; на юге они относительно редкие. В отдельные годы возможен гололёд.

Прогноз погоды на март 2026 года

По предварительным расчетам синоптиков, март 2026 года ожидается теплее климатической нормы с повышенным количеством осадков по большей части страны.

Температура воздуха

Средняя за месяц температура выше нормы на 1 °C на большей части республики.

Близкая к климатической норме ожидается: в Жетысу, юго-восточной части Алматинской области, Восточно-Казахстанской области и на крайнем юго-востоке области Абай.



Среднемесячные показатели:

0…7 °C — большая часть страны.

+5…+10 °C — Туркестанская и Жамбылская области, юго-запад Мангистауской и юг Кызылординской областей.

−8…−11 °C — крайний восток Казахстана.

Север и центр страны сохранят прохладный фон, юг уже почувствует весеннее тепло.

Осадки

Почти по всей стране количество осадков выше нормы, что способствует активному снеготаянию и паводковой обстановке в отдельных регионах.

Примерно около нормы осадки будут наблюдаться в: Актюбинской, Улытау, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областях, а также на востоке Западно-Казахстанской и Атырауских областей, север Туркестанской и Жамбылской областей.

«Март будет более тёплым и влажным, чем обычно. Для юга это раннее наступление весны, для севера — возможные температурные «качели» и усиление снеготаяния».

Погодные особенности по регионам

Север Казахстана

(Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области)

Средняя температура: −3…−7 °C.

Частые возвраты морозов до −20…−26 °C.

Осадки около или выше нормы.

Метели, гололёд, порывистый ветер до 15–20 м/с.

Итог: север остаётся самым зимним регионом, весна здесь начнётся медленно.

Центр Казахстана

(Карагандинская область, область Улытау)

Температура: −1…−7 °C, заметные температурные колебания.

Осадки преимущественно около нормы, снег в начале месяца, дожди с мокрым снегом позже.

Итог: центр — переходная зона между зимой и весной.

Запад Казахстана

(Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская области)

Температура: 0…+6 °C (юг областей теплее).

Быстрое потепление во второй половине месяца.

Осадки выше нормы, сильный ветер, туманы, пыльные бури (особенно Атырау и Мангистауская область).

Итог: весна придёт раньше, но погода останется ветреной и нестабильной.

Южный Казахстан

(Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская области)

Средняя температура: +1…+10 °C.

Во второй декаде возможны почти летние температуры +20…+30 °C.

Осадки выше нормы, дожди, порывистый ветер, возможны пыльные бури.

Итог: юг почувствует приход весны первым и войдёт почти в летний режим.

Восток Казахстана

(Восточно-Казахстанская область, область Абай)

Температура: −3…+10 °C.

Резкие перепады погоды, возвраты морозов.

Осадки выше нормы, снег, метели, ветер.

Итог: наиболее контрастный регион по погоде.

Юго-восток

(Алматинская область, область Жетысу)

Температура около или выше нормы.

Быстрое потепление во второй декаде.

Осадки выше нормы, особенно в горах, дождь, снег, туманы, ветер.

Итог: весна здесь ощущается активно, горные районы дольше сохраняют зимний характер.

Важные уточнения

Прогноз носит консультативный характер.

Возможны смещения во времени от 3 до 5 суток.

Отклонения ежедневной температуры могут достигать ±5 °C.

Окончательные данные уточняются по декадам: 1–10, 11–20 и 21–31 числа месяца.