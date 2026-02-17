Март в Казахстане обещает сюрпризы: какая погода будет в разных регионах страны

Март в Казахстане традиционно считается одним из самых контрастных месяцев года. Пока на севере продолжаются метели и морозы до −40 °C, на юге температура воздуха может достигать +25…+35 °C. Резкие перепады температур, усиление ветра, осадки и туманы делают начало весны непредсказуемым и динамичным, отмечают синоптики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По многолетним наблюдениям, средняя температура марта заметно выше февральской — на 6–7 °C, а на юге и юго-востоке страны повышение достигает 8–12 °C.
Однако температурный диапазон остаётся крайне широким:
Север страны: средняя температура −9…−14 °C, экстремальные морозы могут доходить до −42…−47 °C.
Юг: средняя температура +6…+8 °C, а дневной максимум в тёплые годы достигает +25…+35 °C.
Средняя суточная амплитуда температуры в марте составляет 9–11 градусов, что создаёт ощущение «двух сезонов» одновременно: север всё ещё зимний, юг — уже весенний.
Согласно данным РГП «Казгидромет», снежный покров в северных регионах в марте достигает максимальной высоты за всю зиму — 20–38 см, а местами — до 99 см (например, на севере Актюбинской области).
«В начале марта на всей территории Казахстана сохраняется снежный покров, кроме Мангистауской области. К третьей декаде в южных регионах, за исключением горных районов, снег, как правило, полностью сходит», — уточнили в Гидрометцентре.
Север: метели и порывистый ветер (15–20 м/с) характерны для 4–8 суток, а в отдельные годы — до 15–20 суток.
Юго-восток (Жамбылская, Алматинская области, область Жетысу): ветер достигает 25–28 м/с с порывами до 30 м/с и выше.
Юг: во второй половине марта среднесуточная температура устойчиво превышает +5 °C, а к концу месяца — +10 °C. Снег на равнинных территориях обычно полностью сходит в третьей декаде.
Особенностью марта являются первые весенние грозы, преимущественно на юге страны. В южных областях гроза может возникнуть уже один раз в месяц, а в отдельные годы — несколько раз.
Март приносит больше осадков, чем февраль:
Равнины: 14–25 мм осадков.
Предгорья и горы юга/юго-востока: до 50 мм.
Горные районы юга: более 100 мм.
На севере чаще наблюдаются смешанные осадки (дождь со снегом), на юге — преимущественно дождь.
Туманы чаще фиксируются на севере и западе страны; на юге они относительно редкие. В отдельные годы возможен гололёд.
По предварительным расчетам синоптиков, март 2026 года ожидается теплее климатической нормы с повышенным количеством осадков по большей части страны.
Средняя за месяц температура выше нормы на 1 °C на большей части республики.
Близкая к климатической норме ожидается:
в Жетысу, юго-восточной части Алматинской области, Восточно-Казахстанской области и на крайнем юго-востоке области Абай.
Среднемесячные показатели:
0…7 °C — большая часть страны.
+5…+10 °C — Туркестанская и Жамбылская области, юго-запад Мангистауской и юг Кызылординской областей.
−8…−11 °C — крайний восток Казахстана.
Север и центр страны сохранят прохладный фон, юг уже почувствует весеннее тепло.
Почти по всей стране количество осадков выше нормы, что способствует активному снеготаянию и паводковой обстановке в отдельных регионах.
Примерно около нормы осадки будут наблюдаться в: Актюбинской, Улытау, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областях, а также на востоке Западно-Казахстанской и Атырауских областей, север Туркестанской и Жамбылской областей.
«Март будет более тёплым и влажным, чем обычно. Для юга это раннее наступление весны, для севера — возможные температурные «качели» и усиление снеготаяния».
(Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области)
Средняя температура: −3…−7 °C.
Частые возвраты морозов до −20…−26 °C.
Осадки около или выше нормы.
Метели, гололёд, порывистый ветер до 15–20 м/с.
Итог: север остаётся самым зимним регионом, весна здесь начнётся медленно.
(Карагандинская область, область Улытау)
Температура: −1…−7 °C, заметные температурные колебания.
Осадки преимущественно около нормы, снег в начале месяца, дожди с мокрым снегом позже.
Итог: центр — переходная зона между зимой и весной.
(Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская области)
Температура: 0…+6 °C (юг областей теплее).
Быстрое потепление во второй половине месяца.
Осадки выше нормы, сильный ветер, туманы, пыльные бури (особенно Атырау и Мангистауская область).
Итог: весна придёт раньше, но погода останется ветреной и нестабильной.
(Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская области)
Средняя температура: +1…+10 °C.
Во второй декаде возможны почти летние температуры +20…+30 °C.
Осадки выше нормы, дожди, порывистый ветер, возможны пыльные бури.
Итог: юг почувствует приход весны первым и войдёт почти в летний режим.
(Восточно-Казахстанская область, область Абай)
Температура: −3…+10 °C.
Резкие перепады погоды, возвраты морозов.
Осадки выше нормы, снег, метели, ветер.
Итог: наиболее контрастный регион по погоде.
(Алматинская область, область Жетысу)
Температура около или выше нормы.
Быстрое потепление во второй декаде.
Осадки выше нормы, особенно в горах, дождь, снег, туманы, ветер.
Итог: весна здесь ощущается активно, горные районы дольше сохраняют зимний характер.
Прогноз носит консультативный характер.
Возможны смещения во времени от 3 до 5 суток.
Отклонения ежедневной температуры могут достигать ±5 °C.
Окончательные данные уточняются по декадам: 1–10, 11–20 и 21–31 числа месяца.
Начало весны в Казахстане будет динамичным и неоднородным: север ещё зима, юг — уже весна, центр и восток — переходные зоны с резкими перепадами.
