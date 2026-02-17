18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
17.02.2026, 15:07

Чемодан, вокзал, сомнения: почему казахстанцы больше не спешат в Россию?

Новости Казахстана 0 675

В 2025 году программа добровольного переселения соотечественников в Россию показала минимальный результат за последние 15 лет: на территорию РФ переехали всего 26,7 тыс. человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Коммерсантъ".

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Наибольшая доля участников программы оказалась из Казахстана, в то время как Таджикистан, ранее входивший в число лидеров, опустился на пятое место. Эксперты связывают спад интереса с экономическими, политическими и административными факторами, а также с постепенным исчерпанием «социальной базы» программы.

Статистика: минимальный показатель за полтора десятилетия

Согласно данным МВД РФ, в 2025 году 37 тыс. человек подали заявки на участие в программе, а 26,7 тыс. фактически переехали. Разница объясняется тем, что период между оформлением свидетельства участника программы и фактическим переездом может занимать более года.

Для сравнения:

  • В 2011 году заявки подали 61,1 тыс., а приехало 31,4 тыс. человек.

  • В 2022 году, на фоне начала СВО, было 112,7 тыс. заявок и 64,8 тыс. переехавших.

Таким образом, 2025 год стал новым историческим минимумом по числу переселенцев.

Цели и преимущества программы переселения

Программа добровольного переселения соотечественников была введена указом президента РФ в 2006 году. Основная цель – помочь людям, оказавшимся за пределами России после распада СССР, вернуться на родину и интегрироваться в общество.

Участники программы получают:

  • упрощённое оформление гражданства РФ;

  • социальную поддержку и пособие по безработице;

  • оплату переезда и единовременное пособие на обустройство.

Причины снижения интереса к переселению

1. Военная и экономическая ситуация

Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева отмечает, что основной фактор снижения числа переселенцев – проведение военной операции на Украине и сложное экономическое положение в России.

«Россия в сложном положении, и, конечно, в войну люди ехать просто-напросто не спешат», — пояснила эксперт.
«Жизнь в России стала сложнее, политическая и внешняя политика нестабильны».

2. Истощение социальной базы

Андрей Якимов, эксперт фонда ПСП по миграции и межнациональным отношениям, указывает на демографический фактор:

  • Программа рассчитана на людей, родившихся в СССР и проживших там некоторое время.

  • Текущая возрастная категория участников (трудоспособные люди) сокращается: те, кому было 20 лет на момент распада Союза, сейчас уже 55.

  • Многие желающие уже переехали в прошлые годы.

3. Ужесточение языковых требований

С 2024 года переселенцы (за исключением граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины) должны подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.

  • В 2024 году из 8,4 тыс. заявлений одобрены лишь 3,6 тыс.

  • В 2025 году из 6 тыс. заявлений подтверждено 2,5 тыс.

Докучаева считает, что это отражает недоработку тестирования и законодательства, которое не даёт людям уверенности в успешной интеграции.

Казахстан в лидерах программы переселения

По количеству желающих и фактически переехавших в 2025 году Казахстан возглавил рейтинг – на него пришлось 35,5% всех переселенцев.

Причины высокого показателя:

  • Большое количество этнических русских в республике.

  • Хорошо налаженное информирование о программе через дипломатические каналы.

Снижение интереса со стороны других стран, например Таджикистана, связано с изменением условий материнского капитала: право на выплаты имеют только женщины, родившие детей уже на территории России и получившие гражданство.

Новая категория участников: репатрианты

С января 2024 года появилась отдельная категория репатриантов, которая предусматривает особые права:

  • Не нужно подтверждать знание русского языка.

  • Возможность поселиться в любом регионе России, включая Москву и Санкт-Петербург.

  • Меньше социальных льгот (например, компенсация расходов на переезд не предоставляется).

В 2025 году в качестве репатриантов въехали около 7 тыс. человек, тогда как в 2024 году их было всего 1,8 тыс.

Докучаева отмечает, что увеличение числа репатриантов закономерно: они могут выбирать регионы с лучшими экономическими возможностями, а не ограничены назначением правительства.

Итог: программа теряет масштаб, Казахстан остаётся ключевым игроком

2025 год показал, что интерес к переселению в Россию падает.
Главные причины:

  • Военная и экономическая нестабильность РФ;

  • Демографический фактор и исчерпание базы соотечественников;

  • Ужесточение языковых и социальных условий.

В то же время Казахстан остаётся лидером программы, демонстрируя высокую информированность населения и активное участие в переселении.

Эксперты отмечают, что дальнейший рост программы возможен только при смягчении требований, улучшении информирования и адаптации социальной поддержки для переселенцев.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Переехал в РФ без всяких программ
17.02.2026, 15:44
