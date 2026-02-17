Казахстанка обвинила курьера InDrive в сексуальных домогательствах в собственной квартире

Жительница Алматы обвинила курьера сервиса доставки InDrive в сексуальных домогательствах во время доставки цветов. Ситуацию уже прокомментировали полиция и сам сервис, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Инцидент произошёл при получении букета

Событие случилось вечером 14 февраля. Дарья, жительница Алматы, рассказала корреспонденту, что курьер заранее согласовал время доставки.

Около 20:40 раздался звонок в дверь, и девушка открыла её, чтобы принять букет.

«Я открываю дверь и вижу, что букет большой – корзина с воздушными шарами. Если бы он был маленький, я бы в ни в коем случае не пускала его в квартиру. Я попросила просто поставить цветы в угол, потому что сама бы не подняла. Он делает шаг внутрь, ставит букет. Я была в большом халате. Тогда он берёт меня за халат, открывает его и трогает меня за грудь», – поделилась Дарья.

По словам девушки, она испытала сильный шок и оцепенела:

«У меня начали трястись руки, а он смотрел на меня, ухмылялся и сказал: "Красиво"».

Дарья немедленно выгнала курьера и закрыла дверь, испытывая сильный стресс. Позже она написала ему сообщение с предупреждением о правовых последствиях, однако мужчина, по её словам, ответил грубой бранью и заявил, что «у неё ничего не выйдет».

«Меня возмущает, что я не могу чувствовать себя в безопасности в собственной квартире. Почему я должна бояться открывать дверь курьерам?» – отметила Дарья.

Первоначально девушка называла курьера сотрудником «Яндекс», но позже уточнила, что речь идёт о сервисе InDrive.

Курьер отрицает обвинения

Дарья сразу вызвала полицию и написала заявление. Выяснилось, что курьер работал на InDrive и не был вписан в страховку машины.

«16 февраля нас пригласили к следователю. Курьер сидел и отрицал всё, хотя у него дрожали руки», – рассказала Дарья.

Изначально дело хотели квалифицировать как «мелкое хулиганство», однако девушка настаивает на сексуальном характере действий и требует уголовной ответственности.

Реакция полиции

В департаменте полиции Алматы сообщили, что возбуждено административное производство:

«По факту обращения гражданки о противоправных действиях со стороны курьера в управлении полиции Бостандыкского района возбуждено административное производство. Мужчина установлен и доставлен в полицию. Проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего».

Материалы дела уже направлены в суд.

Комментарий от inDrive:

Мы инициировали проверку сразу после получения информации об этом инциденте. В результате было установлено, что взаимодействие сторон происходило вне сервиса inDrive по прямой договоренности и не являлось заказом, оформленным через наш сервис.

Тем не менее, такое поведение абсолютно недопустимо, и мы заблокировали аккаунт курьера. Мы на связи с девушкой, выразили искреннее сожаление и предложили психологическую помощь.

Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами в рамках официального запроса. Обратная связь пользователей важна для повышения качества сервиса. Мы продолжим предпринимать все меры для повышения безопасности и комфорта в приложении, в том числе для женщин.

Также напоминаем о важности оформления заказов непосредственно в приложении. Это позволит нам обеспечить безопасность и поддержку всех сторон.