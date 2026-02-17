18+
17.02.2026, 16:00

Казахстанка обвинила курьера InDrive в сексуальных домогательствах в собственной квартире

Новости Казахстана 0 786

Жительница Алматы обвинила курьера сервиса доставки InDrive в сексуальных домогательствах во время доставки цветов. Ситуацию уже прокомментировали полиция и сам сервис, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Инцидент произошёл при получении букета

Событие случилось вечером 14 февраля. Дарья, жительница Алматы, рассказала корреспонденту, что курьер заранее согласовал время доставки.

Около 20:40 раздался звонок в дверь, и девушка открыла её, чтобы принять букет.

«Я открываю дверь и вижу, что букет большой – корзина с воздушными шарами. Если бы он был маленький, я бы в ни в коем случае не пускала его в квартиру. Я попросила просто поставить цветы в угол, потому что сама бы не подняла. Он делает шаг внутрь, ставит букет. Я была в большом халате. Тогда он берёт меня за халат, открывает его и трогает меня за грудь», – поделилась Дарья.

По словам девушки, она испытала сильный шок и оцепенела:

«У меня начали трястись руки, а он смотрел на меня, ухмылялся и сказал: "Красиво"».

Дарья немедленно выгнала курьера и закрыла дверь, испытывая сильный стресс. Позже она написала ему сообщение с предупреждением о правовых последствиях, однако мужчина, по её словам, ответил грубой бранью и заявил, что «у неё ничего не выйдет».

«Меня возмущает, что я не могу чувствовать себя в безопасности в собственной квартире. Почему я должна бояться открывать дверь курьерам?» – отметила Дарья.

Первоначально девушка называла курьера сотрудником «Яндекс», но позже уточнила, что речь идёт о сервисе InDrive.

Курьер отрицает обвинения

Дарья сразу вызвала полицию и написала заявление. Выяснилось, что курьер работал на InDrive и не был вписан в страховку машины.

«16 февраля нас пригласили к следователю. Курьер сидел и отрицал всё, хотя у него дрожали руки», – рассказала Дарья.

Изначально дело хотели квалифицировать как «мелкое хулиганство», однако девушка настаивает на сексуальном характере действий и требует уголовной ответственности.

Реакция полиции

В департаменте полиции Алматы сообщили, что возбуждено административное производство:

«По факту обращения гражданки о противоправных действиях со стороны курьера в управлении полиции Бостандыкского района возбуждено административное производство. Мужчина установлен и доставлен в полицию. Проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего».

Материалы дела уже направлены в суд.

Комментарий от inDrive:

Мы инициировали проверку сразу после получения информации об этом инциденте. В результате было установлено, что взаимодействие сторон происходило вне сервиса inDrive по прямой договоренности и не являлось заказом, оформленным через наш сервис.

Тем не менее, такое поведение абсолютно недопустимо, и мы заблокировали аккаунт курьера. Мы на связи с девушкой, выразили искреннее сожаление и предложили психологическую помощь.

Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами в рамках официального запроса. Обратная связь пользователей важна для повышения качества сервиса. Мы продолжим предпринимать все меры для повышения безопасности и комфорта в приложении, в том числе для женщин.

Также напоминаем о важности оформления заказов непосредственно в приложении. Это позволит нам обеспечить безопасность и поддержку всех сторон.

