17.02.2026, 17:15

В Казахстане вырос объем «живых» денег

Новости Казахстана 0 457

Несмотря на быстрый рост безналичных платежей, наличные деньги в Казахстане по-прежнему остаются важной частью экономики. Статистика показывает, что объем «живых» денег в обращении продолжает увеличиваться, а на каждого жителя страны приходится вполне ощутимая сумма наличных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Сколько наличных приходится на одного человека

По итогам 2025 года в среднем на каждого казахстанца приходилось около 232 тысяч тенге наличными. Это примерно на 7,4% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял около 216 тысяч тенге.

Рост объясняется как увеличением объема наличных денег в обращении, так и общим расширением экономики и потребительской активности.

Общий объем наличных денег в стране

По данным Национального банка, к осени 2025 года в обращении находилось около 5,1 трлн тенге наличных денег, что примерно на 16% больше, чем годом ранее.

При этом наличные составляют около 10% от общего денежного предложения в экономике, и эта доля остается относительно стабильной последние годы.

Эксперты отмечают, что увеличение наличности обычно идет параллельно росту экономики и доходов населения.

Где чаще всего снимают деньги

За 2025 год казахстанцы сняли через банкоматы 27,3 трлн тенге, что на 8% больше, чем годом ранее.

Основная часть роста операций по обналичиванию пришлась на крупные города:

  • Алматы

  • Астана

  • Шымкент

Именно мегаполисы обеспечили 83% прироста снятия наличных средств.

Наличные против безналичных платежей

Хотя цифровые платежи активно развиваются, наличные деньги остаются востребованными. По данным Нацбанка, значительная часть населения по-прежнему регулярно использует наличные расчеты, а спрос на них сохраняется стабильным.

Аналитики отмечают, что рынок безналичных платежей в Казахстане постепенно переходит от стадии быстрого роста к этапу зрелости, а регионы постепенно догоняют крупные города по уровню использования цифровых финансовых сервисов.

