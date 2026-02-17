18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 18:52

Министр пообещал казахстанцам дешевые автомобили

Новости Казахстана 0 509

В правительстве Казахстана озвучили амбициозный прогноз, который может в корне изменить расклад сил на отечественном авторынке. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил о грядущем снижении стоимости машин, сошедших с конвейеров местных предприятий. По его словам, эпоха бесконтрольного подорожания транспорта в стране постепенно сменяется периодом коррекции цен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Статистика против инфляции: цифры говорят сами за себя

Анализируя динамику рынка, глава ведомства подчеркнул, что локализованное производство уже сейчас демонстрирует большую стабильность по сравнению с чистым импортом. Пока иностранные бренды закладывают в стоимость возросшие логистические и налоговые издержки, отечественные заводы удерживают позиции.

«Я смотрел статистику за январь 2025 года, рост цен на автомобили составил 105 процентов. А на автомобили казахстанского производства рост цен составил 101 процент», — сообщил министр на заседании правительства.

Такой разрыв в темпах подорожания подтверждает: «сделано в Казахстане» становится реальным инструментом сдерживания цен на фоне общемировой инфляции.

Новые бренды — новая реальность

Основным драйвером удешевления станет расширение модельного ряда. В 2026 году Казахстан продолжает наращивать темпы запуска новых мощностей (включая крупные проекты в Алматы и Костанае), что усиливает конкуренцию внутри страны. Чем больше марок начнут собирать на месте, тем меньше у дилеров останется пространства для необоснованных наценок.

Министр уверен, что расширение ассортимента запустит цепную реакцию, которая затронет и внешних игроков.

«Вы знаете, что наши казахстанские заводы будут ежегодно увеличивать ассортимент марок. С выходом новых марок цены будут однозначно снижаться. Это я точно говорю. Производство наших автомобилей стимулирует снижение цен на китайские автомобили», — добавил министр.

Что это значит для покупателя?

Эксперты отмечают, что пока импортные машины дорожают из-за роста НДС до 16% и пересмотра ставок утильсбора в 2026 году, отечественный автопром остается в «льготной гавани». Прямое давление со стороны локальных заводов вынуждает китайских экспортеров пересматривать свою ценовую политику, чтобы не потерять долю рынка.

Таким образом, казахстанцы получают уникальную возможность: либо выбрать доступный локальный продукт, либо дождаться скидок от зарубежных брендов, вынужденных вступать в ценовые войны с нашими производителями.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь