Министр пообещал казахстанцам дешевые автомобили

В правительстве Казахстана озвучили амбициозный прогноз, который может в корне изменить расклад сил на отечественном авторынке. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил о грядущем снижении стоимости машин, сошедших с конвейеров местных предприятий. По его словам, эпоха бесконтрольного подорожания транспорта в стране постепенно сменяется периодом коррекции цен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: Kolesa.kz

Статистика против инфляции: цифры говорят сами за себя

Анализируя динамику рынка, глава ведомства подчеркнул, что локализованное производство уже сейчас демонстрирует большую стабильность по сравнению с чистым импортом. Пока иностранные бренды закладывают в стоимость возросшие логистические и налоговые издержки, отечественные заводы удерживают позиции.

«Я смотрел статистику за январь 2025 года, рост цен на автомобили составил 105 процентов. А на автомобили казахстанского производства рост цен составил 101 процент», — сообщил министр на заседании правительства.

Такой разрыв в темпах подорожания подтверждает: «сделано в Казахстане» становится реальным инструментом сдерживания цен на фоне общемировой инфляции.

Новые бренды — новая реальность

Основным драйвером удешевления станет расширение модельного ряда. В 2026 году Казахстан продолжает наращивать темпы запуска новых мощностей (включая крупные проекты в Алматы и Костанае), что усиливает конкуренцию внутри страны. Чем больше марок начнут собирать на месте, тем меньше у дилеров останется пространства для необоснованных наценок.

Министр уверен, что расширение ассортимента запустит цепную реакцию, которая затронет и внешних игроков.

«Вы знаете, что наши казахстанские заводы будут ежегодно увеличивать ассортимент марок. С выходом новых марок цены будут однозначно снижаться. Это я точно говорю. Производство наших автомобилей стимулирует снижение цен на китайские автомобили», — добавил министр.

Что это значит для покупателя?

Эксперты отмечают, что пока импортные машины дорожают из-за роста НДС до 16% и пересмотра ставок утильсбора в 2026 году, отечественный автопром остается в «льготной гавани». Прямое давление со стороны локальных заводов вынуждает китайских экспортеров пересматривать свою ценовую политику, чтобы не потерять долю рынка.

Таким образом, казахстанцы получают уникальную возможность: либо выбрать доступный локальный продукт, либо дождаться скидок от зарубежных брендов, вынужденных вступать в ценовые войны с нашими производителями.