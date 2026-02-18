18+
17.02.2026, 20:23

Цена выстрела — 3 миллиона тенге: за какие беззакония будут штрафовать в Казахстане

Новости Казахстана 0 459

Жителям Казахстана напомнили о суровых штрафах за браконьерство и незаконное уничтожение дикой природы. Нарушения могут повлечь за собой миллионные штрафы, особенно если речь идет о редких видах животных, занесенных в Красную книгу страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Об этом сегодня, 17 февраля 2026 года, заявил Государственный лесной природный резерват «Ертис орманы». Специалисты подчеркнули: на особо охраняемых природных территориях действуют строгие правила и ответственность за нарушение закона высока.

Сколько стоят незаконно добытые животные

Штрафы рассчитываются исходя из МРП – месячного расчетного показателя, который с 1 января 2026 года составляет 4 325 тенге.

  • Косуля – 1 081 250 тг (250 МРП)

  • Лось – 2 162 500 тг (500 МРП)

  • Лесная куница (вид из Красной книги) – 865 000 тг (200 МРП)

  • Рысь – 86 500 тг (20 МРП)

  • Барсук – 43 250 тг (10 МРП)

  • Белка, лисица, зайцы, корсак – по 21 625 тг (5 МРП)

Птицы под особой охраной

Редкие виды птиц защищены особенно строго:

  • Сокол-балобан – 3 027 500 тг (700 МРП)

  • Беркут – 1 730 000 тг (400 МРП)

  • Лебедь-кликун – 1 730 000 тг (400 МРП)

Кроме того, за уничтожение гнезд, нор или логов штраф составит 10 МРП, а за незаконную добычу яиц или эмбрионов – половину суммы штрафа за взрослую особь.

Важно знать каждому охотнику

Специалисты особо подчеркивают:

  • Поиск, выслеживание или преследование животных с целью охоты уже приравниваются к незаконной охоте.

  • Находиться на охотничьих угодьях с расчехленным оружием или ловчими птицами тоже запрещено.

  • Нарушение правил может повлечь штрафы и уголовную ответственность.

Иными словами, даже подготовка к незаконной охоте без добычи животного уже карается законом.

Вывод

Казахстанские леса и заповедники строго защищены. Любая попытка добыть редких животных или нарушить правила охоты может обойтись в миллионы тенге. А для браконьеров, которые надеются уйти от ответственности, закон приготовил суровые меры: от штрафов до уголовного преследования.

