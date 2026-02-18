Фермеры в Казахстане назвали новую цену на говядину — что ответили власти

В Казахстане вновь обсуждают возможный рост цен на говядину. Поводом стали заявления представителей животноводческой отрасли о том, что экономически обоснованная стоимость продукции может достигать 10–12 тысяч тенге за килограмм. Однако в Министерстве сельского хозяйства уверяют: подобные разговоры не означают неизбежного подорожания мяса для казахстанских потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что обсуждение высоких цен связано прежде всего с возможностями внешних рынков, а не с внутренним спросом. По его словам, соседние страны предлагают более выгодные условия для продажи мясной продукции.
Среди таких направлений называются:
Узбекистан,
Турция,
Китай,
Россия.
Именно экспорт, по словам чиновника, может стать источником доходов для фермеров. Для этого в стране реализуется программа развития животноводства, которая предполагает значительное увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
Ожидается, что рост производства приведет к насыщению рынка. Когда объемы станут достаточными, экспортные ограничения могут быть сняты. Это, как считают в министерстве, позволит аграриям активнее работать на внешних рынках и одновременно избежать дефицита продукции внутри страны.
В Минсельхозе подчеркивают, что расширение животноводства должно стать ключевым фактором стабилизации цен. Предполагается, что увеличение поголовья скота обеспечит достаточное предложение мяса как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
По мнению представителей ведомства, в такой ситуации рынок будет обеспечен продукцией в полном объеме, а резкие скачки цен удастся предотвратить.
Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин обратил внимание на другую сторону проблемы — экономику производства мяса. По его словам, сегодня стоимость говядины в Казахстане остается сравнительно низкой.
Он отметил, что:
фермеры несут значительные расходы на селекционный скот и технологии;
продажа мяса в живом весе по цене около 1,2–2 тысяч тенге за килограмм часто оказывается нерентабельной;
государственные субсидии помогают компенсировать часть затрат производителей.
Фактически, по его словам, текущая ценовая ситуация требует комплексного анализа всех мер государственной поддержки отрасли.
Сейчас государственные структуры изучают действующие механизмы субсидирования животноводства. Задача — найти решение, которое позволит одновременно:
обеспечить страну собственной мясной продукцией,
сократить зависимость от импорта,
снизить нагрузку на государственный бюджет,
сохранить устойчивость фермерских хозяйств.
Таким образом, обсуждение стоимости говядины в 10–12 тысяч тенге за килограмм пока остается скорее отраслевой дискуссией о рентабельности производства и экспортных перспективах, чем сигналом о скором росте цен для потребителей.
