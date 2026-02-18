18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.02.2026, 06:47

Фермеры в Казахстане назвали новую цену на говядину — что ответили власти

Новости Казахстана 0 947

В Казахстане вновь обсуждают возможный рост цен на говядину. Поводом стали заявления представителей животноводческой отрасли о том, что экономически обоснованная стоимость продукции может достигать 10–12 тысяч тенге за килограмм. Однако в Министерстве сельского хозяйства уверяют: подобные разговоры не означают неизбежного подорожания мяса для казахстанских потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Экспортные рынки как главный ориентир для фермеров

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что обсуждение высоких цен связано прежде всего с возможностями внешних рынков, а не с внутренним спросом. По его словам, соседние страны предлагают более выгодные условия для продажи мясной продукции.

Среди таких направлений называются:

  • Узбекистан,

  • Турция,

  • Китай,

  • Россия.

Именно экспорт, по словам чиновника, может стать источником доходов для фермеров. Для этого в стране реализуется программа развития животноводства, которая предполагает значительное увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Ожидается, что рост производства приведет к насыщению рынка. Когда объемы станут достаточными, экспортные ограничения могут быть сняты. Это, как считают в министерстве, позволит аграриям активнее работать на внешних рынках и одновременно избежать дефицита продукции внутри страны.

Ставка на увеличение производства

В Минсельхозе подчеркивают, что расширение животноводства должно стать ключевым фактором стабилизации цен. Предполагается, что увеличение поголовья скота обеспечит достаточное предложение мяса как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

По мнению представителей ведомства, в такой ситуации рынок будет обеспечен продукцией в полном объеме, а резкие скачки цен удастся предотвратить.

Почему фермеры недовольны текущими ценами

Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин обратил внимание на другую сторону проблемы — экономику производства мяса. По его словам, сегодня стоимость говядины в Казахстане остается сравнительно низкой.

Он отметил, что:

  • фермеры несут значительные расходы на селекционный скот и технологии;

  • продажа мяса в живом весе по цене около 1,2–2 тысяч тенге за килограмм часто оказывается нерентабельной;

  • государственные субсидии помогают компенсировать часть затрат производителей.

Фактически, по его словам, текущая ценовая ситуация требует комплексного анализа всех мер государственной поддержки отрасли.

Поиск баланса между рынком и бюджетом

Сейчас государственные структуры изучают действующие механизмы субсидирования животноводства. Задача — найти решение, которое позволит одновременно:

  • обеспечить страну собственной мясной продукцией,

  • сократить зависимость от импорта,

  • снизить нагрузку на государственный бюджет,

  • сохранить устойчивость фермерских хозяйств.

Таким образом, обсуждение стоимости говядины в 10–12 тысяч тенге за килограмм пока остается скорее отраслевой дискуссией о рентабельности производства и экспортных перспективах, чем сигналом о скором росте цен для потребителей.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь