Фермеры в Казахстане назвали новую цену на говядину — что ответили власти

В Казахстане вновь обсуждают возможный рост цен на говядину. Поводом стали заявления представителей животноводческой отрасли о том, что экономически обоснованная стоимость продукции может достигать 10–12 тысяч тенге за килограмм. Однако в Министерстве сельского хозяйства уверяют: подобные разговоры не означают неизбежного подорожания мяса для казахстанских потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Экспортные рынки как главный ориентир для фермеров

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что обсуждение высоких цен связано прежде всего с возможностями внешних рынков, а не с внутренним спросом. По его словам, соседние страны предлагают более выгодные условия для продажи мясной продукции.

Среди таких направлений называются:

Узбекистан,

Турция,

Китай,

Россия.

Именно экспорт, по словам чиновника, может стать источником доходов для фермеров. Для этого в стране реализуется программа развития животноводства, которая предполагает значительное увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Ожидается, что рост производства приведет к насыщению рынка. Когда объемы станут достаточными, экспортные ограничения могут быть сняты. Это, как считают в министерстве, позволит аграриям активнее работать на внешних рынках и одновременно избежать дефицита продукции внутри страны.

Ставка на увеличение производства

В Минсельхозе подчеркивают, что расширение животноводства должно стать ключевым фактором стабилизации цен. Предполагается, что увеличение поголовья скота обеспечит достаточное предложение мяса как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

По мнению представителей ведомства, в такой ситуации рынок будет обеспечен продукцией в полном объеме, а резкие скачки цен удастся предотвратить.

Почему фермеры недовольны текущими ценами

Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин обратил внимание на другую сторону проблемы — экономику производства мяса. По его словам, сегодня стоимость говядины в Казахстане остается сравнительно низкой.

Он отметил, что:

фермеры несут значительные расходы на селекционный скот и технологии;

продажа мяса в живом весе по цене около 1,2–2 тысяч тенге за килограмм часто оказывается нерентабельной;

государственные субсидии помогают компенсировать часть затрат производителей.

Фактически, по его словам, текущая ценовая ситуация требует комплексного анализа всех мер государственной поддержки отрасли.

Поиск баланса между рынком и бюджетом

Сейчас государственные структуры изучают действующие механизмы субсидирования животноводства. Задача — найти решение, которое позволит одновременно:

обеспечить страну собственной мясной продукцией,

сократить зависимость от импорта,

снизить нагрузку на государственный бюджет,

сохранить устойчивость фермерских хозяйств.

Таким образом, обсуждение стоимости говядины в 10–12 тысяч тенге за килограмм пока остается скорее отраслевой дискуссией о рентабельности производства и экспортных перспективах, чем сигналом о скором росте цен для потребителей.