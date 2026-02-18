18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 07:03

В Петропавловске еще одна пожилая женщина насмерть замерзла от переохлаждения

Новости Казахстана

Зима в Петропавловске продолжает оставлять свой отпечаток. Уже второй случай за последние недели обнажил опасность сильных холодов для пожилых жителей города. На этот раз жертвой стала 73-летняя пенсионерка, которая вышла из дома и не вернулась, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pkzsk.info
Фото: pkzsk.info

Исчезновение и трагический исход

Женщина ушла из дома 16 февраля. По неофициальной информации, она страдала расстройством памяти и ранее уже терялась. Это обстоятельство, к сожалению, стало роковым — через несколько дней её тело было обнаружено в районе объездной дороги.

Экспертиза установила, что причиной смерти стало общее переохлаждение организма.

Действия полиции

Пресс-служба областного департамента полиции сообщила корреспонденту Tengrinews.kz, что по факту смерти пенсионерки проводится досудебное расследование.

"По факту смерти 73-летней жительницы Петропавловска, ранее заявленной как без вести пропавшая, полиция проводит досудебное расследование. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация на данном этапе разглашению не подлежит", — отметили в ДП СКО.

Предыдущий случай: похожая трагедия

Эта трагедия напоминает аналогичный инцидент 14 января, когда 75-летняя женщина ушла в поликлинику, расположенную всего в нескольких минутах ходьбы от её дома, и не вернулась.

Утром следующего дня её обнаружил участковый инспектор у забора в малопроходимой зоне возле хозяйственного корпуса рядом с медицинским учреждением. Состояние пенсионерки было критическим из-за сильного переохлаждения, и, несмотря на оказанную помощь, спасти её не удалось.

Опасность зимы для пожилых

Эти трагедии подчёркивают, насколько уязвимыми становятся пожилые люди в зимние месяцы, особенно те, кто страдает проблемами памяти или подвижностью. Специалисты и правоохранительные органы напоминают родственникам и соседям внимательно следить за состоянием пожилых людей, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

