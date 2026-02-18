Кому в Казахстане придётся объяснять каждую покупку долларов — разъяснение Нацбанка

Национальный банк Казахстана прокомментировал слухи о том, что граждан могут обязать объяснять цель покупки долларов и другой иностранной валюты, ранее активно обсуждавшиеся в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Dimas Ardian / Bloomberg

Паника в соцсетях: кто и что рассказывает

В сети появились посты, что казахстанцы, приобретающие валюту, якобы должны будут указывать конкретную цель покупки. Более того, ходят слухи, что если человек не потратил доллары на заявленные цели, их придётся обменять обратно на тенге.

Эти сообщения вызвали тревогу среди жителей страны и заставили редакцию Tengrinews.kz уточнить ситуацию у официального источника — Национального банка Казахстана.

Реакция Нацбанка: новшества есть, но не для всех

В департаменте платёжного баланса Нацбанка пояснили, что изменения касаются только юридических лиц, а не обычных граждан.

Главные моменты проекта нормативного акта:

Мониторинг счетов юридических лиц-резидентов в международных банках;

Упрощение и обновление форм отчётности по валютным операциям;

Изменение порядка утверждения пороговой суммы для покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

«Новых правил для покупки и продажи безналичной иностранной валюты физическими лицами не вводится. Порядок покупки валюты для юридических лиц остаётся прежним», — подчеркнули в Нацбанке.

Когда нужен «пояснительный документ»

Сейчас юридические лица-резиденты при покупке валюты свыше 50 000 долларов США (около 24,7 млн тенге) обязаны подтвердить цель покупки. Для этого они предоставляют банку валютный договор.

По словам Нацбанка, суть изменений не в ужесточении контроля, а лишь в том, что пороговая сумма будет утверждаться отдельным актом регулятора.

Зачем Нацбанк следит за валютой

Нацбанк поясняет, что действующий порядок направлен на:

предотвращение необоснованного спроса на валюту со стороны юридических лиц;

поддержание стабильности валютного рынка Казахстана.

Таким образом, слухи о том, что казахстанцев заставят «отчитываться за каждый доллар», не соответствуют действительности. Новые меры касаются исключительно крупных операций компаний.