Казахстан выпустил уникальные коллекционные монеты

В Казахстане стартовали продажи эксклюзивных памятных монет, приуроченных к 70-летию легендарного космодрома «Байконур» и к Олимпийским играм 2026 года. Казахстанский монетный двор подготовил настоящие шедевры, которые оценят не только коллекционеры, но и поклонники истории космоса и спорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: Нацбанк РК - Монета "БАЙҚОҢЫР - 70 ЖЫЛ"

Монета «БАЙҚОҢЫР – 70 ЖЫЛ»: космос в кармане

18 февраля в продаже появилась монета «БАЙҚОҢЫР – 70 ЖЫЛ», полностью посвящённая юбилею космодрома.

Материал : тантал

Диаметр : 50 мм

Масса : 100 грамм

Номинал : 2000 тенге

Тираж : всего 500 штук

Цена : 89 000 тенге (≈ $181,6)

Качество чеканки: proof

На аверсе монеты применена уникальная технология скрытых изображений, которые проявляются под ультрафиолетом.

«Дизайн монеты показывает обзор Земли из иллюминатора космического корабля. Контуры карты Казахстана выделены на фоне планеты, а справа изображён искусственный спутник. Внешнее кольцо украшено графическими символами и памятными датами, связанными с освоением космоса», — сообщили в Нацбанке.

Эта монета стала не только данью уважения к космической истории страны, но и эксклюзивным сувениром для коллекционеров.

Монета «OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK»: спорт на ладони

Монета "OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK"

В продажу также поступила серебряная монета, посвящённая зимним Олимпийским играм 2026 года:

Материал : серебро 925 пробы с цветной печатью

Диаметр : 37 мм

Масса : 20 грамм

Номинал : 1000 тенге

Тираж : 2000 штук

Цена : 29 000 тенге (≈ $59,2)

Качество чеканки: proof

Монета отражает динамику шорт-трека — дисциплины конькобежного спорта, известной высокой скоростью и тактической борьбой, входящей в программу зимних Олимпийских игр с 1992 года.

Где купить эксклюзив

Обе коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе и доступны для приобретения через официальный интернет-магазин Нацбанка Казахстана.

Это шанс стать обладателем настоящего кусочка истории — космической или спортивной — и вложиться в редкие коллекционные экземпляры, которые в будущем могут стать ценным подарком или инвестицией.