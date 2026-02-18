Казахстан выпустил уникальные коллекционные монеты

В Казахстане стартовали продажи эксклюзивных памятных монет, приуроченных к 70-летию легендарного космодрома «Байконур» и к Олимпийским играм 2026 года. Казахстанский монетный двор подготовил настоящие шедевры, которые оценят не только коллекционеры, но и поклонники истории космоса и спорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
18 февраля в продаже появилась монета «БАЙҚОҢЫР – 70 ЖЫЛ», полностью посвящённая юбилею космодрома.
Материал: тантал
Диаметр: 50 мм
Масса: 100 грамм
Номинал: 2000 тенге
Тираж: всего 500 штук
Цена: 89 000 тенге (≈ $181,6)
Качество чеканки: proof
На аверсе монеты применена уникальная технология скрытых изображений, которые проявляются под ультрафиолетом.
«Дизайн монеты показывает обзор Земли из иллюминатора космического корабля. Контуры карты Казахстана выделены на фоне планеты, а справа изображён искусственный спутник. Внешнее кольцо украшено графическими символами и памятными датами, связанными с освоением космоса», — сообщили в Нацбанке.
Эта монета стала не только данью уважения к космической истории страны, но и эксклюзивным сувениром для коллекционеров.
В продажу также поступила серебряная монета, посвящённая зимним Олимпийским играм 2026 года:
Материал: серебро 925 пробы с цветной печатью
Диаметр: 37 мм
Масса: 20 грамм
Номинал: 1000 тенге
Тираж: 2000 штук
Цена: 29 000 тенге (≈ $59,2)
Качество чеканки: proof
Монета отражает динамику шорт-трека — дисциплины конькобежного спорта, известной высокой скоростью и тактической борьбой, входящей в программу зимних Олимпийских игр с 1992 года.
Обе коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе и доступны для приобретения через официальный интернет-магазин Нацбанка Казахстана.
Это шанс стать обладателем настоящего кусочка истории — космической или спортивной — и вложиться в редкие коллекционные экземпляры, которые в будущем могут стать ценным подарком или инвестицией.
Комментарии0 комментарий(ев)