Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 08:52

Казахстанцы в марте получат 13 дней отдыха

Новости Казахстана

В марте 2026 года жители Казахстана смогут насладиться необычно длинным отдыхом. По данным календаря праздничных и выходных дней, опубликованного на портале eGov, страна ожидает сразу 13 нерабочих дней. Такой показатель стал рекордным для этого года, особенно учитывая, что март принесет два крупных праздника — Международный женский день и Наурыз, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему март обещает столько выходных

Оба праздника в 2026 году приходятся на выходные дни, что автоматически увеличивает продолжительность отдыха. По правилам переноса выходных, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, следующий за ним рабочий день становится официальным выходным.

Три дня подряд на 8 марта

Ближайший праздник — Международный женский день 8 марта — в этом году выпадает на воскресенье. В связи с этим официальный выходной переносится на понедельник, 9 марта.

В результате казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд:

  • 7 марта — суббота

  • 8 марта — воскресенье (8 марта)

  • 9 марта — понедельник (переносной выходной)

Рабочая неделя возобновится во вторник, 10 марта.

Март: месяц праздников и длинных выходных

Помимо 8 марта, март в 2026 году подарит казахстанцам еще и празднование Наурыза, что делает этот месяц особенно привлекательным для планирования поездок, семейных встреч и отдыха.

Эксперты отмечают, что сочетание праздников и переносов выходных создает редкую возможность для мини-каникул, которую многие жители страны наверняка постараются использовать.

3
1
0
