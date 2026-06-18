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18.06.2026, 08:48

Сайгаки на Устюрте бьют рекорды: популяция стремительно растет

Экология 0 9 136 Сергей Кораблев

В Казахстане подвели итоги ежегодного авиаучета сайгаков, сообщает Lada.kz.




 

Фото АСБК, улучшенное с помощью ИИ
Фото АСБК, улучшенное с помощью ИИ

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По данным Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК), общая численность животных достигла 4,689 миллиона особей, что на 17,9% больше показателей прошлого года. Особенно заметный рост зафиксирован в Устюртской популяции, которая обитает, в том числе, на территории нашего региона.

Результаты весеннего авиаучета сайгаков, проведенного с 7 по 25 апреля, показали дальнейший рост численности редких степных антилоп по всей стране.

Согласно данным учета, крупнейшей остается Уральская популяция, где насчитывается около 2,7 миллиона животных. По сравнению с прошлым годом ее численность увеличилась на 17,4%.

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала Устюртская популяция. Число сайгаков здесь достигло примерно 119 тысяч особей, что на 52,6% больше показателя 2025 года. Именно эта популяция представляет особый интерес для Мангистауской области.

Бетпакдалинская популяция также продолжила расти и достигла около 1,87 миллиона животных, увеличившись на 16,9%.

В целом по стране численность сайгаков составила около 4 миллионов 689 тысяч особей — это на 17,9% больше, чем годом ранее.

Специалисты отмечают, что темпы роста в Уральской и Бетпакдалинской популяциях несколько замедлились из-за мер по регулированию численности животных. В рамках этих мероприятий было изъято 196 173 особи. Вместе с тем эти меры не привели к сокращению общей численности сайгаков, а лишь сдержали дальнейший стремительный рост популяции.

Дополнительное влияние оказали и последствия тяжелой зимы 2025–2026 годов: из-за джута была зафиксирована повышенная смертность животных.

В Министерстве экологии и природных ресурсов подчеркнули, что авиаучет не является прямым подсчетом всех особей. Методика основана на научных расчетах и статистической оценке, однако позволяет достоверно отслеживать тенденции изменения численности вида и принимать решения по его сохранению и управлению популяцией.

Работы были организованы РГКП «ПО Охотзоопром» по поручению Комитета лесного хозяйства и животного мира. Научное сопровождение учета обеспечила Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).

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