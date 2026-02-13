18+
13.02.2026, 16:20

В Мангистау посчитали сайгаков

Экология 0 2 068 Ольга Максимова

В Бейнеуском районе Мангистауской области проведены масштабные рейдовые мероприятия по мониторингу популяции сайгаков и архаров. По данным инспекторов, состояние животных стабильное, фактов падежа и нарушений природоохранного законодательства не выявлено, передаёт Lada.kz.

Фото: Мангистауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира
Фото: Мангистауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

В Мангистауской области инспекторы государственных природных заказников совместно с руководителем территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели рейдовые мероприятия в Бейнеуском районе. Основной целью стало наблюдение за устюртской популяцией сайгаков и оценка их текущего состояния.

В ходе выездов специалисты обследовали территории наибольшей концентрации животных. По результатам мониторинга зафиксировано порядка 15 тысяч особей сайги. По оценке инспекторов, состояние популяции стабильное: самцы после завершения периода гона находятся в удовлетворительной форме, случаев падежа не установлено.

Кроме того, природоохранные службы проверили обстановку на территории государственного природного парка местного значения «Кызылсай». В районе горы Керти и вблизи местности Бесбулак инспекторы наблюдали около 50 особей архара. Состояние животных не вызывает опасений. В ходе осмотра территории природного парка инспекторам встретились и другие крупные обитатели степи, в том числе степная рысь, или каракал, который занесён в Красную книгу Казахстана из-за малой численности.

Участники рейдов отметили, что погодные условия осложняют работу специалистов. Горные дороги занесены снежными сугробами, что существенно затрудняет передвижение автотранспорта и проведение мониторинговых мероприятий. Несмотря на это, природоохранные структуры продолжают системную работу по охране и контролю за состоянием редких видов животных региона.

14
2
0
