18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.06.2026, 08:59

Фермеры Карагандинской области опасаются повторения прошлогоднего нашествия сайгаков

Новости Казахстана 0 1 161

Сельхозпроизводители Карагандинской области опасаются, что в нынешнем сезоне им вновь придется столкнуться с массовым появлением сайгаков. По словам фермеров, в прошлом году крупные стада животных нанесли серьезный ущерб посевам в Нуринском и Осакаровском районах. В профильной инспекции, однако, считают, что ситуация находится под контролем и численность животных в регионе не представляет критической угрозы, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Карагандинской области фермеры обеспокоены возможным повторением прошлогодней ситуации с массовым появлением сайгаков. Аграрии опасаются, что миграция степных антилоп вновь может привести к повреждению сельскохозяйственных угодий.

Как сообщается, сельхозпроизводители не разделяют оптимистичные оценки специалистов и опасаются остаться без урожая. Их тревога связана с событиями прошлого года, когда в аналогичный период десятки тысяч сайгаков нанесли ущерб посевам в Нуринском и Осакаровском районах. Тогда остановить животных не смогли ни сами фермеры, ни жители сел, ни представители местных властей. Стада неоднократно возвращались на поля.

По информации территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в настоящее время в этих районах насчитывается от 5 до 8 тысяч особей. Специалисты отмечают, что данная территория является естественной средой обитания животных.

"Это мы наоборот наступили на их земли, эти площади осваиваем. На будущие годы рассмотреть вопрос, чтобы эти участки уже изымать. Может, сами сельхозники передадут, потому что это непосредственно путь миграции", – пояснил заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рашид Аскаров.

По словам представителей ведомства, в текущем году численность сайгаков в центральной части Казахстана не вызывает серьезных опасений, а обстановка находится под наблюдением специалистов.

Кроме того, сотрудники инспекции утверждают, что животные не заходят на посевные площади и в основном пасутся на пастбищах вместе с домашним скотом.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области новорожденным сайгакам начали устанавливать специальные бирки с GPS-датчиками. С помощью устройств ученые отслеживают маршруты миграции степных антилоп и получают данные об их перемещении.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь