Фермеры Карагандинской области опасаются повторения прошлогоднего нашествия сайгаков

Сельхозпроизводители Карагандинской области опасаются, что в нынешнем сезоне им вновь придется столкнуться с массовым появлением сайгаков. По словам фермеров, в прошлом году крупные стада животных нанесли серьезный ущерб посевам в Нуринском и Осакаровском районах. В профильной инспекции, однако, считают, что ситуация находится под контролем и численность животных в регионе не представляет критической угрозы, передаёт Lada.kz со ссылкой на " Седьмой канал ".

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В Карагандинской области фермеры обеспокоены возможным повторением прошлогодней ситуации с массовым появлением сайгаков. Аграрии опасаются, что миграция степных антилоп вновь может привести к повреждению сельскохозяйственных угодий.

Как сообщается, сельхозпроизводители не разделяют оптимистичные оценки специалистов и опасаются остаться без урожая. Их тревога связана с событиями прошлого года, когда в аналогичный период десятки тысяч сайгаков нанесли ущерб посевам в Нуринском и Осакаровском районах. Тогда остановить животных не смогли ни сами фермеры, ни жители сел, ни представители местных властей. Стада неоднократно возвращались на поля.

По информации территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в настоящее время в этих районах насчитывается от 5 до 8 тысяч особей. Специалисты отмечают, что данная территория является естественной средой обитания животных.

"Это мы наоборот наступили на их земли, эти площади осваиваем. На будущие годы рассмотреть вопрос, чтобы эти участки уже изымать. Может, сами сельхозники передадут, потому что это непосредственно путь миграции", – пояснил заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рашид Аскаров.

По словам представителей ведомства, в текущем году численность сайгаков в центральной части Казахстана не вызывает серьезных опасений, а обстановка находится под наблюдением специалистов.

Кроме того, сотрудники инспекции утверждают, что животные не заходят на посевные площади и в основном пасутся на пастбищах вместе с домашним скотом.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области новорожденным сайгакам начали устанавливать специальные бирки с GPS-датчиками. С помощью устройств ученые отслеживают маршруты миграции степных антилоп и получают данные об их перемещении.