Аэропорт Актау готовят к приему самых крупных самолетов в мире

Фото министерства транспорта РК, улучшенное с помощью ИИ

По информации министерства транспорта РК, в международном аэропорту Актау продолжаются работы по капитальному ремонту перрона, являющиеся продолжением комплексной реконструкции аэродромных покрытий, начатой в 2024 году.

В рамках первого этапа выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, которые были завершены в июле 2025 года.

С мая этого года реализуется второй этап проекта, предусматривающий ремонт перрона и объектов инфраструктуры без прекращения полетов.

На сегодня работы по перрону выполнены на 90%, продолжается устройство оставшейся части покрытия, периметрового ограждения и дополнительного освещения. Завершение всех работ планируется до конца третьего квартала 2026 года.

Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить и усилить места стоянок воздушных судов, а также обеспечить возможность обслуживания грузовых воздушных судов большой взлетной массы. После завершения реконструкции аэропорт Актау сможет принимать все типы воздушных судов, включая воздушные суда категории «F». Это создаст дополнительные возможности для развития транзитных и грузовых перевозок.

Для справки

Воздушные суда категории «F» (согласно классификации ИКАО) – это крупнейшие и самые тяжелые коммерческие самолеты в мире с размахом крыла от 65 до 80 метров и колеей внешних основных стоек шасси от 14 до 16 метров.Типичные представители: Airbus A380-800 (двухпалубный гигант), Boeing 747-8, Ан-124 «Руслан».

Появление самолетов этой категории требует от аэропортов наличия специальной инфраструктуры: усиленных взлетно-посадочных полос (ВПП), широких рулежных дорожек и мощных стоянок.