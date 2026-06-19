18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.73
558.99
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.06.2026, 15:29

Аэропорт Актау готовят к приему самых крупных самолетов в мире

Общество 0 3 074 Сергей Кораблев

В международном аэропорту Актау продолжается масштабная модернизация аэродромной инфраструктуры, сообщает Lada.kz.

Фото министерства транспорта РК, улучшенное с помощью ИИ
Фото министерства транспорта РК, улучшенное с помощью ИИ

Похожие новости

По информации министерства транспорта РК, в международном аэропорту Актау продолжаются работы по капитальному ремонту перрона, являющиеся продолжением комплексной реконструкции аэродромных покрытий, начатой в 2024 году.

В рамках первого этапа выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, которые были завершены в июле 2025 года.

С мая этого года реализуется второй этап проекта, предусматривающий ремонт перрона и объектов инфраструктуры без прекращения полетов.

На сегодня работы по перрону выполнены на 90%, продолжается устройство оставшейся части покрытия, периметрового ограждения и дополнительного освещения. Завершение всех работ планируется до конца третьего квартала 2026 года.

Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить и усилить места стоянок воздушных судов, а также обеспечить возможность обслуживания грузовых воздушных судов большой взлетной массы. После завершения реконструкции аэропорт Актау сможет принимать все типы воздушных судов, включая воздушные суда категории «F». Это создаст дополнительные возможности для развития транзитных и грузовых перевозок.

Для справки

Воздушные суда категории «F» (согласно классификации ИКАО) – это крупнейшие и самые тяжелые коммерческие самолеты в мире с размахом крыла от 65 до 80 метров и колеей внешних основных стоек шасси от 14 до 16 метров.Типичные представители: Airbus A380-800 (двухпалубный гигант), Boeing 747-8, Ан-124 «Руслан».

Появление самолетов этой категории требует от аэропортов наличия специальной инфраструктуры: усиленных взлетно-посадочных полос (ВПП), широких рулежных дорожек и мощных стоянок.

45
1
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Помнится наш аэропорт принимал даже Ан-225 Мрию с каким то оборудованием для нефтянки
19.06.2026, 11:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь