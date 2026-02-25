Строительство гольф-отеля и реконструкция перрона аэропорта Актау: какие проекты реализуются в СЭЗ

В 2026 году на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» планируется запуск 16 инвестиционных проектов на общую сумму 158,6 млрд тенге. Реализация инициатив обеспечит создание 1 812 новых рабочих мест и усилит промышленный и логистический потенциал региона, сообщает Lada.kz .

Фото ЦОК региона

В Мангистауской области, как сообщает центр общественных коммуникаций, ведется масштабная реализация инвестиционных проектов в рамках развития специальной экономической зоны «Морпорт Актау». В 2026 году здесь планируют ввести в эксплуатацию 16 проектов с общим объемом инвестиций 158,6 млрд тенге.

На сегодняшний день на промышленных, логистических, туристических и инфраструктурных объектах ведутся строительно-монтажные работы, а также поставка производственного оборудования.

В промышленном секторе ожидается запуск предприятий в сфере металлургии и машиностроения. В частности, планируется открытие завода по производству арматуры, малого предприятия по переработке и переплавке лома черных и цветных металлов, сталелитейного завода, производства полиэтиленовых труб, а также предприятий по выпуску трансформаторов и кабельной продукции.

В сфере строительных материалов и химической промышленности реализуются проекты по производству гипсокартона, асфальтобетонной смеси, полиэтиленовой и термоусадочной пленки, изделий из полипропилена, карбоната стронция, гранулированной серы и фильтров для очистки воды.

Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона Международного аэропорта Актау.

На территории «Теплый пляж» продолжается второй этап строительства многофункционального гостинично-туристического комплекса, а также гольф-отеля с гольф-клубом и виллами.

По итогам реализации всех 16 проектов в регионе будет создано 1 812 новых рабочих мест. Запуск объектов запланирован на 2026 год. Ожидается, что проекты позволят сформировать современный промышленный и туристический кластер, укрепить логистическую инфраструктуру и придать дополнительный импульс экономическому развитию региона, сообщают в центре общественных коммуникаций области.

Напомним, на что были направлены бюджетные средства Мангистауской области в 2025 году, какая сфера оказалась самой затратной, сколько осталось неосвоено и по каким причинам.