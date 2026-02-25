18+
25.02.2026, 16:06

Строительство гольф-отеля и реконструкция перрона аэропорта Актау: какие проекты реализуются в СЭЗ

Общество 0 1 593 Сергей Кораблев

В 2026 году на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» планируется запуск 16 инвестиционных проектов на общую сумму 158,6 млрд тенге. Реализация инициатив обеспечит создание 1 812 новых рабочих мест и усилит промышленный и логистический потенциал региона, сообщает Lada.kz.

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

В Мангистауской области, как сообщает центр общественных коммуникаций, ведется масштабная реализация инвестиционных проектов в рамках развития специальной экономической зоны «Морпорт Актау». В 2026 году здесь планируют ввести в эксплуатацию 16 проектов с общим объемом инвестиций 158,6 млрд тенге.

На сегодняшний день на промышленных, логистических, туристических и инфраструктурных объектах ведутся строительно-монтажные работы, а также поставка производственного оборудования.

В промышленном секторе ожидается запуск предприятий в сфере металлургии и машиностроения. В частности, планируется открытие завода по производству арматуры, малого предприятия по переработке и переплавке лома черных и цветных металлов, сталелитейного завода, производства полиэтиленовых труб, а также предприятий по выпуску трансформаторов и кабельной продукции.

В сфере строительных материалов и химической промышленности реализуются проекты по производству гипсокартона, асфальтобетонной смеси, полиэтиленовой и термоусадочной пленки, изделий из полипропилена, карбоната стронция, гранулированной серы и фильтров для очистки воды.

Особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона Международного аэропорта Актау. 

На территории «Теплый пляж» продолжается второй этап строительства многофункционального гостинично-туристического комплекса, а также гольф-отеля с гольф-клубом и виллами.

По итогам реализации всех 16 проектов в регионе будет создано 1 812 новых рабочих мест. Запуск объектов запланирован на 2026 год. Ожидается, что проекты позволят сформировать современный промышленный и туристический кластер, укрепить логистическую инфраструктуру и придать дополнительный импульс экономическому развитию региона, сообщают в центре общественных коммуникаций области. 

Напомним, на что были направлены бюджетные средства Мангистауской области в 2025 году, какая сфера оказалась самой затратной, сколько осталось неосвоено и по каким причинам.

2
13
2
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь