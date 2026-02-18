Стало известно, какой размер пенсий установлен в Казахстане на текущий момент

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало свежий отчет о состоянии пенсионных выплат в стране. Согласно официальным данным, представленным ведомством, в начале 2026 года в системе социального обеспечения зафиксированы новые показатели как по количеству получателей, так и по средним размерам выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Динамика бюджетных расходов

С начала текущего года государственная казна направила на поддержку пожилых граждан значительные средства. Общая сумма выплат из республиканского бюджета достигла 395,2 миллиона тенге. Распределение этих средств произошло по двум ключевым направлениям:

Солидарная пенсия: на этот компонент пришлось более 66% всех расходов — 263,9 миллиона тенге. Базовая пенсия: оставшиеся 131,3 миллиона тенге были направлены на обеспечение гарантированных государством базовых выплат.

Демографический срез: сколько в стране пенсионеров?

По статистике на 1 февраля 2026 года, в Казахстане официально зарегистрировано 2 миллиона 538 тысяч пенсионеров. Эта цифра отражает общую численность граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих право на государственную поддержку.

Средние размеры выплат: из чего состоит пенсия?

Важнейшим показателем отчета стал средний размер совокупной пенсии (сумма базовой и солидарной частей). На февраль 2026 года он зафиксирован на отметке 157 843 тенге.

Для более глубокого понимания структуры доходов пенсионеров Минтруда приводит расшифровку компонентов этой суммы:

103 931 тенге — средний размер солидарной пенсии (зависит от трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года).

53 912 тенге — средний размер базовой пенсии (выплачивается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, и зависит от общего стажа участия в пенсионной системе).