В какое время суток в Казахстане выгоднее заправлять автомобиль, чтобы не переплачивать

В Казахстане водители делятся секретами, как заливать топливо и при этом экономить. Один из самых популярных лайфхаков — заправляться ночью или ранним утром. По их словам, в это время в баке оказывается чуть больше бензина или солярки за ту же сумму. Zakon.kz разбирался, насколько этот метод оправдан, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему "ночная" заправка кажется выгодной

Существует мнение, что топливо лучше заправлять в прохладное время суток — ночью или ранним утром. Летом это якобы особенно актуально, так как жара увеличивает объём жидкости. Многие водители ссылаются на школьный урок физики: жидкости расширяются при нагревании.

Однако автоэксперт Александр Старостин отмечает, что большинство современных АЗС хранят топливо в подземных цистернах, где температура почти постоянная. Исключение составляют лишь редкие заправки с наземными ёмкостями.

"Экономия здесь минимальная. Настоящая выгода проявляется только при больших объёмах заправки, например, у дальнобойщиков", — пояснил Старостин.

Кто реально может сэкономить

Малые объёмы топлива, как у легковых автомобилей, экономически неощутимы. При заправке 20–30 литров водителю удастся "выиграть" всего несколько сот граммов — это примерно один стакан бензина, которого хватит на километр.

Реальная экономия возможна только при больших заправках:

грузовые автомобили и фуры, заправка 300–400 литров;

постоянное использование "ночного" метода на протяжении длительного времени;

возможность избежать очередей на заправке.

При этом автоэксперт предупреждает: вставать ночью ради экономии на литре топлива не стоит — сон водителя важнее безопасности.

Опасности "до последней капли"

Экономия до последнего литра тоже может обернуться проблемами:

перегрев топливного насоса;

попадание воздуха внутрь системы;

образование конденсата и коррозия бака;

осадок из топлива может попасть в систему.

Кроме того, летом не рекомендуется заправлять автомобиль под горлышко, чтобы дать топливу пространство для расширения.

Практические советы для экономии топлива

Эксперты отмечают, что время суток на цену бензина в Казахстане не влияет. Зато есть проверенные способы сэкономить:

Начинайте движение плавно. Избегайте резких ускорений и торможений — это снижает расход топлива. Прогрев двигателя на ходу. Двигатель быстрее достигает рабочей температуры в движении, чем на холостых оборотах. Минимизируйте использование кондиционера. Он может "съедать" до литра топлива на 100 км. Следите за давлением в шинах. Недокачанные шины увеличивают расход и снижают управляемость. Глушите двигатель при длительной стоянке. Двигатель на холостом ходу постепенно расходует бензин. Используйте экономичный режим. Особенно полезен зимой. Применяйте энергосберегающие масла. Современные масла снижают расход топлива. Минимизируйте лишнее сопротивление воздуха. Багажники на крыше, спойлеры и декоративные аксессуары увеличивают расход.

Итог

Заправка ночью или ранним утром может дать незначительное преимущество, но настоящая экономия достигается за счёт грамотного вождения и ухода за автомобилем. Для большинства казахстанских водителей практичнее следовать проверенным рекомендациям, чем вставать среди ночи ради пары лишних граммов бензина.