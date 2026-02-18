Долг в 1500 тенге обернулся лишением свободы для казахстанца на три года

В Жамбылской области Казахстана обычный бытовой конфликт перерос в уголовное производство. Мужчина, давший в долг 1500 тенге, предстал перед судом за драку с должником. Инцидент привлек внимание СМИ как пример того, как, казалось бы, мелкая сумма может стать поводом для серьёзных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По материалам суда района Турара Рыскулова, подсудимый Б. встретил потерпевшего К., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал вернуть долг. В ходе разговора произошёл конфликт:
Потерпевший схватил подсудимого за шею.
Завязалась драка.
В результате Б. нанес несколько ударов, что привело к перелому четырёх рёбер у потерпевшего.
Доказательства виновности включали показания сторон, медицинское заключение и другие материалы дела.
Прокурор требовал реального лишения свободы на три года, однако подсудимый признал вину и просил смягчить наказание. Потерпевший также ходатайствовал о мягком приговоре, выразив прощение.
Санкция по части 1 статьи 106 УК Казахстана предусматривает от трёх до восьми лет лишения свободы. Суд учёл:
Признание вины подсудимым.
Положительные характеристики мужчины.
Отсутствие отягчающих обстоятельств.
В итоге Б. был приговорён к трём годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.
Случай наглядно показывает, что даже маленькая сумма долга может привести к серьёзным юридическим последствиям. Судебная практика напоминает казахстанцам о важности контролировать эмоции и избегать физической конфронтации, даже если речь идёт о символических суммах.
