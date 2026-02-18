Долг в 1500 тенге обернулся лишением свободы для казахстанца на три года

В Жамбылской области Казахстана обычный бытовой конфликт перерос в уголовное производство. Мужчина, давший в долг 1500 тенге, предстал перед судом за драку с должником. Инцидент привлек внимание СМИ как пример того, как, казалось бы, мелкая сумма может стать поводом для серьёзных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: sb.by

Драка с последствиями: сломанные ребра и признание вины

По материалам суда района Турара Рыскулова, подсудимый Б. встретил потерпевшего К., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и потребовал вернуть долг. В ходе разговора произошёл конфликт:

Потерпевший схватил подсудимого за шею.

Завязалась драка.

В результате Б. нанес несколько ударов, что привело к перелому четырёх рёбер у потерпевшего.

Доказательства виновности включали показания сторон, медицинское заключение и другие материалы дела.

Судебная перспектива: три года условно

Прокурор требовал реального лишения свободы на три года, однако подсудимый признал вину и просил смягчить наказание. Потерпевший также ходатайствовал о мягком приговоре, выразив прощение.

Санкция по части 1 статьи 106 УК Казахстана предусматривает от трёх до восьми лет лишения свободы. Суд учёл:

Признание вины подсудимым.

Положительные характеристики мужчины.

Отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге Б. был приговорён к трём годам лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.

Мелкая сумма – большие последствия

Случай наглядно показывает, что даже маленькая сумма долга может привести к серьёзным юридическим последствиям. Судебная практика напоминает казахстанцам о важности контролировать эмоции и избегать физической конфронтации, даже если речь идёт о символических суммах.