Казахстан оказался в эпицентре обвинений США против Китая и стал свидетелем возможного ядерного испытания

Американские власти заявили о том, что Китай якобы провел подземный ядерный взрыв еще в июне 2020 года. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США, ссылаясь на данные с сейсмической станции, расположенной в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz .

Фото: кадр YouTube

По информации агентства Reuters, помощник госсекретаря США Кристофер Йо 17 февраля на мероприятии Hudson Institute в Вашингтоне отметил, что сейсмическая станция PS23 зафиксировала «взрыв» магнитудой 2,75 на расстоянии 720 км от полигона Лобнор на западе Китая 22 июня 2020 года.

Йо подчеркнул, что данные анализа позволяют с высокой степенью вероятности квалифицировать событие как «единичный взрыв», и по характеру сигнала оно не похоже ни на промышленный взрыв, ни на обычное землетрясение.

Казахстанский полигон как «неожиданный свидетель»

Интересно, что именно казахстанская станция оказалась источником информации для американских экспертов. По словам Йо, параметры сейсмического сигнала соответствуют тем, что обычно наблюдаются при ядерных испытаниях, и это делает станцию ключевым наблюдателем за событиями на территории соседнего государства.

Однако эксперты международной организации CTBTO, отвечающей за глобальный мониторинг ядерных взрывов, отмечают, что данных недостаточно для однозначного подтверждения версии о ядерном испытании. Исполнительный секретарь организации Роберт Флойд уточнил, что станция зарегистрировала два слабых сейсмических события с интервалом 12 секунд, мощность которых была ниже порогового уровня для уверенной идентификации ядерного взрыва.

Китай отвергает обвинения

Представители Китая категорически отвергли обвинения США. Посольство КНР в Вашингтоне назвало заявления необоснованными и политически мотивированными. По мнению китайской стороны, подобные обвинения направлены на оправдание возможного возобновления американских ядерных испытаний и могут ослабить глобальный режим нераспространения ядерного оружия.

Контекст международных договоров

Дональд Трамп ранее предлагал привлечь Китай к переговорам о новом соглашении по стратегическим вооружениям, которое должно было заменить истекший 5 февраля договор New START.

Китай подписал, но не ратифицировал международный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. США также не завершили его ратификацию, при этом последнее подземное испытание они провели еще в 1992 году, после чего перешли к поддержанию арсенала за счет моделирования и суперкомпьютерных расчетов.

Казахстан между линиями сейсмического мониторинга

Таким образом, Казахстан оказался в непривычной роли: именно его сейсмическая станция стала источником информации о предполагаемом ядерном взрыве. Хотя события напрямую не происходили на территории страны, данные PS23 теперь активно используются в международных дискуссиях о безопасности и проверке соблюдения соглашений по ядерному оружию.