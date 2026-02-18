Казахстанцы требуют вернуть право на продажу легализованных авто: запреты вызывают шквал недовольства

В Казахстане автомобилисты объединились, чтобы изменить действующие правила продажи легализованных транспортных средств. Они утверждают, что существующий запрет ограничивает права владельцев и мешает свободному распоряжению собственностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: standard.kz

Петиция против ограничений: что требуют граждане

На сайте Gosrating.com появилась петиция с требованием разрешить продажу легализованных автомобилей и использование LED-ламп в фарах. Авторы документа выделяют три ключевые проблемы:

Ограничение прав собственности: граждане не могут распоряжаться своим автомобилем при изменении жизненных обстоятельств — например, при необходимости лечения, покупке жилья или переезде.

Застревание старых машин: запрет удерживает в собственности устаревшие автомобили, не давая возможности приобретать более современные и экологичные модели.

Серые схемы продаж: владельцы вынуждены совершать сделки «по страховке» или «по доверенности», что выводит операции из правового поля и лишает покупателей юридической защиты.

Предложения авторов: легализация и техническая модернизация

Создатели петиции предлагают государству разработать механизм досрочного снятия ограничений, чтобы владельцы могли легально продавать и менять транспортные средства.

Кроме того, документ предлагает:

Внести поправки в Технический регламент и правила техосмотра , разрешив использование LED-ламп в штатных фарах при условии проверки на стенде.

Вместо полного запрета ввести систему сертификации и контроля на пунктах техосмотра, что позволит легально модернизировать световое оборудование.

Реальность и перспективы: петиция может «зависнуть в воздухе»

Важно отметить, что петиция размещена на обычном сайте, а не на портале e-Petition, где обращения рассматриваются госорганами. Для официального рассмотрения нужно собрать несколько десятков тысяч голосов. В связи с этим инициативу автомобилистов вряд ли официально рассмотрят, и она рискует остаться формальной попыткой привлечь внимание.

История легализации авто в Казахстане

2020 год: легализовали автомобили, ввезённые из Армении.

2023 год: прошла легализация машин, пригнанных из других стран и не поставленных на учёт до 1 сентября 2022 года.

Автомобилисты отмечают, что после этих процедур многие ограничения делают невозможной свободную продажу легализованных машин, создавая правовой вакуум и стимулируя сомнительные схемы сделок.