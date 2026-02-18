Казахи, перекличка! Пауло Коэльо поздравил страну с Годом Лошади

Казахстанцы получили необычный сюрприз в своей ленте новостей: знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо опубликовал в соцсети Threads пост, посвящённый Казахстану и Году Лошади, сообщает Lada.kz.

Фото: threads.com/@paulocoelho

Фотография с конем и тёплое приветствие

В своём сообщении Коэльо разместил фотографию с конём и подписал:

«Пока я иду по миру, Казахстан. Врываясь галопом в Год Лошади. Желаю всем счастливого Нового года!»

Эта публикация сразу привлекла внимание жителей страны. Многих пользователей не только удивило упоминание Казахстана, но и впечатлила символичная связь с Годом Лошади.

Реакция казахстанцев в комментариях

Пост вызвал бурную активность в комментариях:

«Казахи, перекличка здесь!»

«Омг, Пауло Коэльо здесь, на моей родине. Добро пожаловать в Казахстан»

«Один из моих любимых писателей в Казахстане. Как прекрасно»

«Добро пожаловать в Казахстан!»

Пользователи делились не только радостными эмоциями, но и фотографиями своих коллекций книг Коэльо, цитатами из произведений и личными воспоминаниями, связанными с его творчеством.

Лайки, комментарии и вопросы без ответа

На момент публикации пост уже собрал несколько тысяч лайков и сотни комментариев. При этом до сих пор остаются вопросы: когда именно писатель приехал в Казахстан и с какой целью. Threads-пост не дал никаких подробностей о визите.

Влияние мирового писателя на казахстанскую аудиторию

Случай с Пауло Коэльо показывает, как культурные фигуры мировой величины могут мгновенно привлекать внимание в соцсетях и вызывать живой отклик у локальной аудитории. Казахстанцы активно делятся эмоциями и обсуждают творчество автора, а один пост с конём и упоминанием страны стал поводом для массовой онлайн-активности.