Казахи, перекличка! Пауло Коэльо поздравил страну с Годом Лошади

Казахстанцы получили необычный сюрприз в своей ленте новостей: знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо опубликовал в соцсети Threads пост, посвящённый Казахстану и Году Лошади, сообщает Lada.kz.
В своём сообщении Коэльо разместил фотографию с конём и подписал:
«Пока я иду по миру, Казахстан. Врываясь галопом в Год Лошади. Желаю всем счастливого Нового года!»
Эта публикация сразу привлекла внимание жителей страны. Многих пользователей не только удивило упоминание Казахстана, но и впечатлила символичная связь с Годом Лошади.
Пост вызвал бурную активность в комментариях:
«Казахи, перекличка здесь!»
«Омг, Пауло Коэльо здесь, на моей родине. Добро пожаловать в Казахстан»
«Один из моих любимых писателей в Казахстане. Как прекрасно»
«Добро пожаловать в Казахстан!»
Пользователи делились не только радостными эмоциями, но и фотографиями своих коллекций книг Коэльо, цитатами из произведений и личными воспоминаниями, связанными с его творчеством.
На момент публикации пост уже собрал несколько тысяч лайков и сотни комментариев. При этом до сих пор остаются вопросы: когда именно писатель приехал в Казахстан и с какой целью. Threads-пост не дал никаких подробностей о визите.
Случай с Пауло Коэльо показывает, как культурные фигуры мировой величины могут мгновенно привлекать внимание в соцсетях и вызывать живой отклик у локальной аудитории. Казахстанцы активно делятся эмоциями и обсуждают творчество автора, а один пост с конём и упоминанием страны стал поводом для массовой онлайн-активности.
