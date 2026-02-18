Кредит по расписанию: сколько времени уйдет на получение денег в Казахстане по новым правилам

Казахстанская финансовая система в 2026 году окончательно закрепила за собой статус одной из самых защищенных в СНГ. Главным инструментом борьбы с финансовой лихорадкой и телефонным мошенничеством стал так называемый период «охлаждения». Почему задержка в выплате денег — это не бюрократия, а ваша личная «подушка безопасности», сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz.
Многие привыкли: нажал кнопку в приложении — получил SMS о пополнении баланса. Теперь правила игры изменились. Период «охлаждения» — это принудительная пауза между моментом, когда банк одобрил вам заем, и моментом, когда реальные тенге упали на карту.
Алгоритм получения денег теперь выглядит так:
Вы подаете заявку через приложение.
Банк дает «добро».
Таймер запускается: деньги замораживаются на стороне банка.
В это время вы можете аннулировать заявку без штрафов и комиссий.
После паузы вы должны подтвердить свое намерение (через eGov, кредитное бюро или приложение).
Длительность «заморозки» напрямую зависит от аппетитов заемщика. В 2026 году расчет идет от актуального МРП (1 МРП=4325 тенге), и пороги выглядят следующим образом:
Важно: Эти правила не касаются товарных рассрочек в магазинах, рефинансирования старых долгов и небольших лимитов по картам (до 150 МРП).
Основная цель нововведения — выбить почву из-под ног у аферистов. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками полиции или КНБ, всегда используют фактор спешки: «Скорее, на вас оформляют кредит! Опередите их, возьмите заем сами и переведите на "безопасный счет"!»
Теперь у потенциальной жертвы есть от 8 до 24 часов, чтобы:
Прийти в себя и выйти из-под психологического давления.
Посоветоваться с родными или друзьями.
Позвонить в банк по официальному номеру и убедиться, что никакой угрозы нет.
Мошенникам невыгодно ждать сутки — за это время обман раскрывается в 90% случаев.
Период ожидания полезен и в бытовых ситуациях. Спонтанное желание купить новый гаджет в кредит в три часа ночи может улетучиться уже к утру. Пауза позволяет трезво оценить свою долговую нагрузку.
Особое правило для новичков: Если вы никогда раньше не брали кредиты, получить деньги «на диване» не получится вовсе. Согласно закону, первую в жизни кредитную заявку нужно подтверждать личным визитом в отделение банка. Это исключает риск того, что на человека, не имеющего кредитной истории, оформят заем по поддельным данным или биометрии.
Период «охлаждения» — это не запрет на кредитование, а фильтр для импульсивных решений. Да, деньги не приходят мгновенно, но цена этой задержки — ваша финансовая безопасность и сохранность нервных клеток.
