Кредит по расписанию: сколько времени уйдет на получение денег в Казахстане по новым правилам

Казахстанская финансовая система в 2026 году окончательно закрепила за собой статус одной из самых защищенных в СНГ. Главным инструментом борьбы с финансовой лихорадкой и телефонным мошенничеством стал так называемый период «охлаждения» . Почему задержка в выплате денег — это не бюрократия, а ваша личная «подушка безопасности», сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz.

Фото: fingramota.kz

Что такое период «охлаждения» и как он работает?

Многие привыкли: нажал кнопку в приложении — получил SMS о пополнении баланса. Теперь правила игры изменились. Период «охлаждения» — это принудительная пауза между моментом, когда банк одобрил вам заем, и моментом, когда реальные тенге упали на карту.

Алгоритм получения денег теперь выглядит так:

Вы подаете заявку через приложение. Банк дает «добро». Таймер запускается: деньги замораживаются на стороне банка. В это время вы можете аннулировать заявку без штрафов и комиссий. После паузы вы должны подтвердить свое намерение (через eGov, кредитное бюро или приложение).

Цена ожидания: сколько придется ждать?

Длительность «заморозки» напрямую зависит от аппетитов заемщика. В 2026 году расчет идет от актуального МРП (1 МРП=4325 тенге), и пороги выглядят следующим образом:

Сумма займа (в тенге) Время «охлаждения» Категория от 648 750 до 1 102 875 не менее 8 часов Средние займы свыше 1 102 875 не менее 24 часов Крупные кредиты

Важно: Эти правила не касаются товарных рассрочек в магазинах, рефинансирования старых долгов и небольших лимитов по картам (до 150 МРП).

Главный враг мошенников — время

Основная цель нововведения — выбить почву из-под ног у аферистов. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками полиции или КНБ, всегда используют фактор спешки: «Скорее, на вас оформляют кредит! Опередите их, возьмите заем сами и переведите на "безопасный счет"!»

Теперь у потенциальной жертвы есть от 8 до 24 часов, чтобы:

Прийти в себя и выйти из-под психологического давления.

Посоветоваться с родными или друзьями.

Позвонить в банк по официальному номеру и убедиться, что никакой угрозы нет.

Мошенникам невыгодно ждать сутки — за это время обман раскрывается в 90% случаев.

Защита от «шопоголизма» и первый кредит

Период ожидания полезен и в бытовых ситуациях. Спонтанное желание купить новый гаджет в кредит в три часа ночи может улетучиться уже к утру. Пауза позволяет трезво оценить свою долговую нагрузку.

Особое правило для новичков: Если вы никогда раньше не брали кредиты, получить деньги «на диване» не получится вовсе. Согласно закону, первую в жизни кредитную заявку нужно подтверждать личным визитом в отделение банка. Это исключает риск того, что на человека, не имеющего кредитной истории, оформят заем по поддельным данным или биометрии.

Резюме

Период «охлаждения» — это не запрет на кредитование, а фильтр для импульсивных решений. Да, деньги не приходят мгновенно, но цена этой задержки — ваша финансовая безопасность и сохранность нервных клеток.