18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.02.2026, 14:08

Кредит по расписанию: сколько времени уйдет на получение денег в Казахстане по новым правилам

Новости Казахстана 0 334

Казахстанская финансовая система в 2026 году окончательно закрепила за собой статус одной из самых защищенных в СНГ. Главным инструментом борьбы с финансовой лихорадкой и телефонным мошенничеством стал так называемый период «охлаждения». Почему задержка в выплате денег — это не бюрократия, а ваша личная «подушка безопасности», сообщает Lada.kz со ссылкой на fingramota.kz.

Фото: fingramota.kz
Фото: fingramota.kz

Что такое период «охлаждения» и как он работает?

Многие привыкли: нажал кнопку в приложении — получил SMS о пополнении баланса. Теперь правила игры изменились. Период «охлаждения» — это принудительная пауза между моментом, когда банк одобрил вам заем, и моментом, когда реальные тенге упали на карту.

Алгоритм получения денег теперь выглядит так:

  1. Вы подаете заявку через приложение.

  2. Банк дает «добро».

  3. Таймер запускается: деньги замораживаются на стороне банка.

  4. В это время вы можете аннулировать заявку без штрафов и комиссий.

  5. После паузы вы должны подтвердить свое намерение (через eGov, кредитное бюро или приложение).

Цена ожидания: сколько придется ждать?

Длительность «заморозки» напрямую зависит от аппетитов заемщика. В 2026 году расчет идет от актуального МРП (1 МРП=4325 тенге), и пороги выглядят следующим образом:

Сумма займа (в тенге) Время «охлаждения» Категория
от 648 750 до 1 102 875 не менее 8 часов Средние займы
свыше 1 102 875 не менее 24 часов Крупные кредиты

Важно: Эти правила не касаются товарных рассрочек в магазинах, рефинансирования старых долгов и небольших лимитов по картам (до 150 МРП).

Главный враг мошенников — время

Основная цель нововведения — выбить почву из-под ног у аферистов. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками полиции или КНБ, всегда используют фактор спешки: «Скорее, на вас оформляют кредит! Опередите их, возьмите заем сами и переведите на "безопасный счет"!»

Теперь у потенциальной жертвы есть от 8 до 24 часов, чтобы:

  • Прийти в себя и выйти из-под психологического давления.

  • Посоветоваться с родными или друзьями.

  • Позвонить в банк по официальному номеру и убедиться, что никакой угрозы нет.

Мошенникам невыгодно ждать сутки — за это время обман раскрывается в 90% случаев.

Защита от «шопоголизма» и первый кредит

Период ожидания полезен и в бытовых ситуациях. Спонтанное желание купить новый гаджет в кредит в три часа ночи может улетучиться уже к утру. Пауза позволяет трезво оценить свою долговую нагрузку.

Особое правило для новичков: Если вы никогда раньше не брали кредиты, получить деньги «на диване» не получится вовсе. Согласно закону, первую в жизни кредитную заявку нужно подтверждать личным визитом в отделение банка. Это исключает риск того, что на человека, не имеющего кредитной истории, оформят заем по поддельным данным или биометрии.

Резюме

Период «охлаждения» — это не запрет на кредитование, а фильтр для импульсивных решений. Да, деньги не приходят мгновенно, но цена этой задержки — ваша финансовая безопасность и сохранность нервных клеток.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь