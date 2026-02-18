Место Казахстана в рейтинге самых богатых стран мира по ВВП на душу населения

Мировая экономическая карта по итогам 2025 года претерпела любопытные изменения. Американское издание CEOWORLD Magazine опубликовало свежий рейтинг самых богатых государств планеты. Пока сверхдержавы соревнуются в политическом влиянии, статус «экономического рая» удерживают страны, о которых редко пишут в сводках геополитических новостей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Формула достатка: Как считали деньги?

Рейтинг, охвативший 211 государств, строился не на простом объеме экономики, а на показателе ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

Почему это важно? Такой метод учитывает не только количество денег в стране, но и реальную стоимость жизни, инфляцию и покупательную способность обычного гражданина. Проще говоря: сколько товаров и услуг вы можете купить на свою зарплату в конкретном регионе.

Топ-10 магнитов для капитала

Лидерами списка стали страны с небольшим населением, высокотехнологичным производством и мощным финансовым сектором.

Место Страна ВВП по ППС на душу населения ($) 1 Люксембург 143 304 2 Лихтенштейн 139 100 3 Ирландия 137 638 4 Сингапур 138 108 5 Монако 115 700 6 Катар 114 210 7 Макао 98 157 8 Бермудские острова 95 837 9 Швейцария 89 537 10 ОАЭ 88 962

Парадокс гигантов: США заняли лишь 13-е место ($80 412), а Китай и вовсе расположился на 86-й строчке ($23 309), подтверждая правило: огромная экономика не всегда гарантирует сверхвысокий доход каждому жителю.

Казахстан в СНГ: уверенное «серебро»

На постсоветском пространстве расклад сил остается стабильным. Казахстан закрепился на 70-й позиции в общемировом зачете с показателем 32 712 долларов. Это делает республику одной из самых благополучных стран Содружества.

Лидером в регионе стала Россия (66-е место, $35 310). Остальные соседи по СНГ расположились следующим образом:

Беларусь: 85-е место ($24 017)

Армения: 96-е место ($19 745)

Азербайджан: 104-е место ($18 694)

Узбекистан: 143-е место ($10 316)

Кыргызстан: 161-е место ($6 438)

Таджикистан: 167-е место ($5 631)

Обратная сторона медали: где сложнее всего?

На другом полюсе рейтинга находятся страны, сталкивающиеся с затяжными конфликтами и экономическим кризисом. Самой бедной страной мира признан Южный Судан (211-е место), где показатель ВВП по ППС составляет всего 476 долларов на человека в год. Также в списке беднейших остаются Бурунди, ЦАР и Демократическая Республика Конго.

Итог

Данные 2025 года подтверждают тренд: будущее за компактными, технологичными и гибкими экономиками. Казахстан, удерживая позиции в топ-70, демонстрирует устойчивость на фоне глобальных трансформаций, оставаясь ключевым экономическим локомотивом Центральной Азии.