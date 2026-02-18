18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.02.2026, 15:14

Место Казахстана в рейтинге самых богатых стран мира по ВВП на душу населения

Новости Казахстана 0 339

Мировая экономическая карта по итогам 2025 года претерпела любопытные изменения. Американское издание CEOWORLD Magazine опубликовало свежий рейтинг самых богатых государств планеты. Пока сверхдержавы соревнуются в политическом влиянии, статус «экономического рая» удерживают страны, о которых редко пишут в сводках геополитических новостей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Формула достатка: Как считали деньги?

Рейтинг, охвативший 211 государств, строился не на простом объеме экономики, а на показателе ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

Почему это важно? Такой метод учитывает не только количество денег в стране, но и реальную стоимость жизни, инфляцию и покупательную способность обычного гражданина. Проще говоря: сколько товаров и услуг вы можете купить на свою зарплату в конкретном регионе.

Топ-10 магнитов для капитала

Лидерами списка стали страны с небольшим населением, высокотехнологичным производством и мощным финансовым сектором.

Место Страна ВВП по ППС на душу населения ($)
1 Люксембург 143 304
2 Лихтенштейн 139 100
3 Ирландия 137 638
4 Сингапур 138 108
5 Монако 115 700
6 Катар 114 210
7 Макао 98 157
8 Бермудские острова 95 837
9 Швейцария 89 537
10 ОАЭ 88 962

 

Парадокс гигантов: США заняли лишь 13-е место ($80 412), а Китай и вовсе расположился на 86-й строчке ($23 309), подтверждая правило: огромная экономика не всегда гарантирует сверхвысокий доход каждому жителю.

Казахстан в СНГ: уверенное «серебро»

На постсоветском пространстве расклад сил остается стабильным. Казахстан закрепился на 70-й позиции в общемировом зачете с показателем 32 712 долларов. Это делает республику одной из самых благополучных стран Содружества.

Лидером в регионе стала Россия (66-е место, $35 310). Остальные соседи по СНГ расположились следующим образом:

  • Беларусь: 85-е место ($24 017)

  • Армения: 96-е место ($19 745)

  • Азербайджан: 104-е место ($18 694)

  • Узбекистан: 143-е место ($10 316)

  • Кыргызстан: 161-е место ($6 438)

  • Таджикистан: 167-е место ($5 631)

Обратная сторона медали: где сложнее всего?

На другом полюсе рейтинга находятся страны, сталкивающиеся с затяжными конфликтами и экономическим кризисом. Самой бедной страной мира признан Южный Судан (211-е место), где показатель ВВП по ППС составляет всего 476 долларов на человека в год. Также в списке беднейших остаются Бурунди, ЦАР и Демократическая Республика Конго.

Итог

Данные 2025 года подтверждают тренд: будущее за компактными, технологичными и гибкими экономиками. Казахстан, удерживая позиции в топ-70, демонстрирует устойчивость на фоне глобальных трансформаций, оставаясь ключевым экономическим локомотивом Центральной Азии.

